Die Antwort der NASA auf Netflix ist gerade angekommen – hier erfahren Sie, wie Sie NASA Plus ansehen können

Es ist eine gute Woche für diejenigen von uns, die früher Modell-Space-Shuttles zur Schule mitgenommen haben: Nicht nur das Für die ganze Menschheit Ich komme zurück zu Apple TV, aber auch der neue Streaming-Dienst NASA Plus ist gerade gestartet.

Anders als in der fiktiven Apple TV Plus-Serie wird es auf dem Mond keine Feuergefechte geben, aber es gibt einiges, was Weltraum-Fans begeistern wird. NASA Plus ist ein werbefreier, kostenloser Streaming-Dienst (die beste Art), der Originalvideoserien, Live-Berichterstattung und auch einige neue Serien bereitstellt.

Sie können NASA Plus in der NASA-App auf iOS- und Android-Telefonen einschalten und es auch auf Streaming-Plattformen wie Roku, Apple TV, Amazon Fire TV und mehr finden. Brauchen Sie einen kurzen Rundgang durch die neue TV-Raumstation? Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

Was ist NASA Plus?

NASA Plus ist der erste On-Demand-Streaming-Dienst des Weltraumdienstes und ist in der frisch aktualisierten NASA-App integriert.

Laut NASA ist der Dienst auf „den meisten wichtigen Plattformen“ verfügbar, darunter Android, iOS, Apple TV, Fire TV, Roku und im Internet. Es verspricht außerdem, dass alle Inhalte familienfreundlich sein werden und neben „einer Handvoll neuer Serien“ (mehr dazu weiter unten) Emmy-prämierte Live-Shows umfassen werden.

Kurz gesagt, der Schwerpunkt von NASA Plus liegt auf Nachrichten und Bildungsinhalten und nicht auf Wiederholungen davon Interstellar oder Der Marsianer. Das bedeutet einige exklusive Interviews, Feature-Storys und mehr neben einigen exklusiven Serien, die laut NASA „Raum auf Abruf und an Ihren Fingerspitzen“ bieten. Das kann man über Freevee nicht sagen.

Wie kann man NASA Plus sehen?

Sie können NASA Plus ab sofort kostenlos über die frisch aktualisierte NASA-App auf den meisten Mobil- und TV-Plattformen ansehen.

Um es auf Ihrem Smartphone anzusehen, laden Sie einfach die NASA-App für iOS oder die NASA-App für Android herunter. Wenn Sie lieber auf dem großen Bildschirm zuschauen möchten, können Sie auch die NASA-App für Roku, Apple TV oder Amazon Fire TV herunterladen – oder einfach über Ihren Webbrowser auf Desktop- oder Mobilgeräten einschalten.

Als erfrischende Abwechslung zu den jüngsten Preiserhöhungen beim Streaming wird NASA Plus kostenlos sein. Und es wird auch nicht voller Werbung sein; Die NASA sagt, dass es werbefrei sein wird. Die NASA erhält Geld vom Kongress, sodass sie zur Deckung ihrer Kosten keine Werbung schalten muss – ihre Ausstrahlung gilt als öffentlich-rechtlicher Dienst.

Was können Sie auf NASA Plus sehen?

Wie die NASA versprochen hat, bietet der Streaming-Dienst eine Reihe von Inhalten, darunter Updates zu aktuellen Missionen, Videos hinter den Kulissen und Livestreams interessanter Ereignisse. Aber am interessantesten sind wohl die Dokumentationen und Doku-Serien.

Derzeit stehen 25 Serien zum Streamen auf Nasa Plus zur Verfügung, diese Bibliothek wird jedoch mit der Zeit wachsen. Diese reichen von familienfreundlichen wie Elmo besucht die NASA bis hin zu mehrteiligen Dokumentationen und Originalen.

(Bildnachweis: NASA)

Einen Vorgeschmack auf einige dieser Originale können Sie in den Trailern bekommen Der Reisende, NASA-Entdecker, Und Andere Welten (unten). „The Traveller“ ist eine kinderfreundliche Serie, die dramatisch als „das bislang größte Abenteuer der Raumfahrtbehörde“ angepriesen wird, in deren Hauptrolle jedoch ein freundlicher Marsmensch steht.

Zu einem ähnlichen Thema gibt es auch Sendungen u.a Lucy, eine Zeichentrickserie über eine fröhliche Raumsonde, die epische Abenteuer erlebt. Lucy war zuvor auf dem YouTube-Kanal der NASA verfügbar.

Etwas ernster: NASA-Entdecker ist ein Dokumentarfilm über die Raumsonde OSIRIS-REx, die als erste US-Mission eine Probe von einem Asteroiden sammelte. Am 24. September kehrte es zur Erde zurück, um sein Material abzuwerfen. Dies wird uns helfen, mehr über den Ursprung des Sonnensystems und genau darüber zu erfahren, was Asteroiden vor Milliarden von Jahren auf die Erde gebracht haben.

Wenn Sie sich mehr für Astronomie interessieren, möchten Sie vielleicht auch einschalten Andere Welten, bei dem Wissenschaftler auf neue Informationen reagieren, die vom James Webb-Weltraumteleskop, dem leistungsstärksten Observatorium der Welt, gesammelt wurden. Sie können die erste Folge jetzt auf Nasa Plus ansehen.

Ist NASA Plus dasselbe wie NASA TV?

Nein, ist es nicht. NASA TV ist ein traditioneller Fernsehsender, aber NASA Plus ist der erste On-Demand-Streaming-Dienst der Agentur. Inhalte von Ersterem werden zweifellos auf Letzterem gezeigt, aber der große Vorteil besteht darin, dass Sie NASA Plus auf praktisch jedem Gerät herunterladen können, wann immer Sie es ansehen möchten.

Der Start des neuen Dienstes ist Teil eines umfassenderen Programms: Die NASA „baut ihre digitalen Plattformen zum Nutzen aller aus“, indem sie ihre Flaggschiff-Websites überarbeitet. „Mit diesen Änderungen wird jeder Zugang zu einer neuen Welt an Inhalten der Raumfahrtbehörde haben.“ Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache, insbesondere für Weltraumfans.