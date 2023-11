Die Antisemitismuspolitik der Trump-Ära wird voraussichtlich eine Flut von Studentenklagen gegen Universitäten auslösen

Da es an den Universitäten im ganzen Land weiterhin zu Protesten gegen den Krieg zwischen Israel und der Hamas kommt, wird erwartet, dass eine wenig bekannte Präsidialverordnung aus dem Jahr 2019 eine Flut von Rechtsklagen von Studenten gegen Universitäten auslösen wird.

Anwälte – von Firmenkanzleien bis hin zu jüdischen Interessengruppen – treffen sich mit Schülern, die sagen, dass ihre Schulen sie nicht vor antisemitischem oder antiisraelischem Verhalten schützen.

Im Jahr 2019 unterzeichnete der damalige Präsident Donald Trump eine Anordnung, in der er Bundesbeamte anwies, die Auslegung von Titel VI des Civil Rights Act von 1964 dahingehend zu erweitern, dass er „Diskriminierung aufgrund von Antisemitismus“ als eine Form der Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe und nationaler Herkunft einschließt – verbotenes Verhalten für Programme, die Bundesmittel erhalten. Trump unterzeichnete die Anordnung inmitten einer Reihe gewalttätiger Vorfälle gegen Juden, darunter die Ermordung von elf Gemeindemitgliedern in einer Synagoge in Pittsburgh im Jahr 2018 und ein Angriff im Jahr 2019, bei dem drei Menschen in einem koscheren Supermarkt in New Jersey getötet wurden.

Titel VI des Civil Rights Act von 1964 enthält das Wort „Religion“ nicht als Diskriminierungsgegenstand. Da das Gesetz religiöse Merkmale nicht auflistet, haben die Bundesbeamten nach Ansicht von Rechtsexperten die Interpretationen nach und nach auf ethnisch-religiöse Gruppen ausgeweitet.

Trump sagte den Bundesbehörden, sie sollten „erwägen“, die Definition von Antisemitismus der in Schweden ansässigen International Holocaust Remembrance Alliance zu verwenden, die beinhaltet, „Juden kollektiv für Handlungen des Staates Israel verantwortlich zu machen“ und „Vergleiche der gegenwärtigen israelischen Politik mit der der Nazis zu ziehen“. ”

Das Bündnis fördert Aufklärung und Forschung über den Holocaust und wurde sowohl von jüdischen als auch von nichtjüdischen Gruppen kritisiert, weil es vorschlägt, dass breite Kritik an Israel als antisemitisch ausgelegt werden kann.

Am 19. Januar 2021, einen Tag bevor Trump sein Amt niederlegte, veröffentlichte das US-Bildungsministerium ein fünfseitiges Fragen- und Antwort-Memo, in dem definiert wurde, was Antisemitismus an Schulen ausmacht.

Eine Überprüfung der aktuellen Ermittlungen der Abteilung durch NBC News ergab, dass 15 Fälle im Zusammenhang mit Rasse oder nationaler Herkunft anhängig waren. Die zuletzt aufgeführte Klage richtete sich gegen das Oberlin College in Ohio und datierte eine Woche vor den Hamas-Angriffen auf Israel. Melissa Landa, eine Absolventin des Colleges, sagte gegenüber NBC News, dass sie den Brief eingereicht habe, weil die Schule nicht eingegriffen habe, nachdem ein Professor den Schülern beigebracht hatte, dass „Israel ein illegitimes Siedler-Kolonial-Apartheid-Regime“ sei, so Landa.

„Ich denke, dass Studenten Beschwerden nach Titel VI einreichen müssen, damit den Universitäten Bundesgelder vorenthalten werden können, und vielleicht bringt sie das dazu, zu handeln“, sagte Landa. „Ich hoffe, dass meine Titel-VI-Beschwerde ihnen als Beispiel dienen wird.“

Ein Sprecher des Bildungsministeriums sagte, seit dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober auf Israel, bei dem mehr als 1.400 Israelis getötet wurden, „haben wir einen Anstieg der Beschwerden festgestellt und das Ministerium prüft sie alle.“

Anwälte sagten, sie hätten eine überwältigende Anzahl von Anrufen aus dem ganzen Land von jüdischen Studenten und ihren Eltern erhalten, die um Vertretung in Titel-VI-Ansprüchen baten. Kenneth Marcus, der während der Regierungen von Trump und George W. Bush das Büro für Bürgerrechte des US-Bildungsministeriums leitete, sagte, er bekomme viele Anrufe.

Kenneth Marcus Susan Walsh / Associated Press

„Oh mein Gott, ich kann Ihnen nicht sagen, mit wie vielen Campussen wir jeden Tag zu tun haben. Wir wurden noch nie so mit Fällen überschwemmt“, sagte Marcus, der jetzt das Brandeis Center for Human Rights leitet, eine gemeinnützige Organisation, die sich auf den Schutz der Bürgerrechte von Juden konzentriert.

In den letzten Jahren hat das Brandeis Center im Namen jüdischer Studenten Titel-VI-Beschwerden gegen die University of Vermont und die State University of New York at New Paltz eingereicht, die sagten, ihre Universitäten hätten zugelassen, dass sich Antisemitismus auf dem Campus ausbreitete.

Im April erklärte das Büro für Bürgerrechte des Bildungsministeriums, es habe festgestellt, dass die University of Vermont es versäumt habe, den Antisemitismusvorwürfen der Studenten nachzugehen und nicht geprüft habe, ob die Beschwerden ein feindseliges Umfeld für jüdische Studenten geschaffen hätten.

Die University of Vermont unterzeichnete später in diesem Monat eine Lösungsvereinbarung mit Bundesbeamten und versprach, Reformen durchzuführen, wie beispielsweise die Ausweitung der Diskriminierungspolitik der Schule, um Schutzmaßnahmen für Schüler aufgrund gemeinsamer Abstammung, einschließlich Antisemitismus, einzubeziehen. Im Juni leitete das Amt für Bürgerrechte eine förmliche Untersuchung gegen SUNY-New Paltz ein.

Seit Jahren kämpft Marcus auch dafür, den Titel-VI-Schutz auf Mitglieder anderer ethnisch-religiöser Gruppen auszudehnen. Er sagte, er habe vor der Trump-Administration Leitfäden geschrieben, in denen es hieß, dass Titel VI so ausgelegt werden könne, dass er auch den Schutz von Mitgliedern anderer ethnisch-religiöser Gruppen wie Sikhs und arabischer Muslime einschließe. Aber im Jahr 2019 konzentrierte sich Trumps Durchführungsverordnung weiterhin auf den Schutz von Juden.

Im September gab Präsident Joe Biden eine Erklärung ab, in der er feststellte, dass Titel VI auch islamfeindliche Aktivitäten in staatlich finanzierten Programmen verbietet. Aber das US-Bildungsministerium hat kein detailliertes Memo veröffentlicht, das Islamophobie so definiert, wie es es für Antisemitismus getan hat.

Gadeir Abbas, ein leitender Prozessanwalt beim Council on American-Islamic Relations, sagte, sein Team bereite Diskriminierungsbeschwerden im Namen muslimischer und pro-palästinensischer Studenten vor, die seiner Meinung nach zu Unrecht als Hamas-Sympathisanten abgestempelt oder zu Unrecht beschuldigt würden, sie zu unterstützen Terroristen.

„Ich denke, dass pro-israelische Gruppen, die versuchen, palästinensische Stimmen auf dem Campus zu marginalisieren, die Titel-VI-Behauptung als eine Möglichkeit sehen, nicht die Verwaltung, sondern die anderen Studentengruppen anzugreifen“, sagte Abbas. „Die Idee ist, dass (sie) jedes Eintreten für die Gleichberechtigung der Palästinenser zensieren oder bestrafen.“

Infolgedessen, sagte er, fühlen sich palästinensische Studenten – oder Studenten, die sagen, dass sie palästinensische Zivilisten in Gaza unterstützen – auf dem Campus und in ihren Gemeinden gefährdet, und einige erwägen, ihre eigenen Titel-VI-Ansprüche einzureichen.

NBC News hat berichtet, dass Vorfälle gegen Muslime zunehmen. CAIR gab an, vom 7. bis 24. Oktober 774 Meldungen über Vorfälle und Hilfeanfragen von Muslimen aus dem ganzen Land erhalten zu haben, fast dreimal so viele wie im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres.

Abbas sagte, dass Studenten wie alle Amerikaner das Recht hätten, in den Vereinigten Staaten zu protestieren. „In einem Konflikt zwischen dem Ersten Verfassungszusatz und Titel VI gewinnt der Erste Verfassungszusatz“, sagte Abbas. „Diese Studentengruppen nehmen an rechtmäßigen Aktivitäten teil. Sie werden von ihren Hochschulen und Universitäten gerne anerkannt.“

Drei Wochen vor den Hamas-Angriffen und den darauffolgenden Protesten auf amerikanischen Universitäten reichte Palestine Legal, eine Interessenvertretung für die Rechte der Palästinenser, eine Titel-VI-Beschwerde beim US-Bildungsministerium ein. Anwälte forderten eine bundesstaatliche Untersuchung, nachdem die University of Illinois Chicago Studenten „mit arabisch klingenden Namen“ von der Teilnahme an einer Informationsveranstaltung über ein von der Universität gefördertes israelisches Auslandsstudienprogramm im Januar 2023 ausgeschlossen hatte.

Rechtsexperten gehen davon aus, dass in Zukunft die meisten Titel-VI-Klagen von jüdischen Studenten gegen Universitäten eingereicht werden. Die Anti-Defamation League berichtete kürzlich, dass landesweit „die Fälle von Belästigung, Vandalismus und Körperverletzung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 388 Prozent zugenommen haben“.

Einer der entschiedensten Befürworter der Nutzung von Titel VI durch jüdische Studenten seit dem 7. Oktober ist das Lawfare Project, eine gemeinnützige Organisation, die jüdische Klienten vertritt. Mitarbeiter von Lawfare haben sich mit jüdischen Studenten auf dem Campus getroffen, Ausschreibungen für Fälle in jüdischen WhatsApp-Gruppen veröffentlicht und die Social-Media-Konten der Organisation „End Jew Hatred“ genutzt, um junge Klienten zu rekrutieren.

„Während wir immer Studenten hatten, die sich an uns wandten, kam es nach dem 7. Oktober zu einer Flut“, sagte Gerard Filitti, Senior Counsel von Lawfare, während er am Rande einer kürzlichen Pro-Israel-Kundgebung an der Columbia University stand. „Das Telefon klingelte ununterbrochen.“

Julia Wax, 25, Jurastudentin aus Georgetown, war ebenfalls bei der Kundgebung in Columbia. Wax sagte, sie sei in Gesprächen mit Lawfare, um eine Klage nach Titel VI gegen ihre juristische Fakultät einzureichen, und behauptete, pro-palästinensische Studentenorganisationen auf ihrem Campus hätten die Hamas öffentlich unterstützt.

„Ich denke, in einer perfekten Welt würde Georgetown eine Art offenes Forum für die Diskussion dieses Konflikts schaffen“, sagte Wax und fügte hinzu, dass sie möchte, dass Georgetown die IHRA-Definition von Antisemitismus übernimmt.

Julia Wax bei einer Protestaktion vor der Columbia University. Jean Lee / NBC News

Im Februar 2020 vertrat Lawfare einen der ersten jüdischen College-Studenten, der nach Trumps Anordnung eine Titel-VI-Beschwerde gegen eine Universität einreichte. Jonathan Karten, damals 24, war ein Student der Columbia University, der sagte, er sei von Mitgliedern der Campusgruppe Students for Justice in Palestine belästigt worden. (Die Gruppe reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.)

In der Beschwerde von Karten hieß es, Studenten hätten ihn als „Rassisten“ und „zionistisches Schwein“ bezeichnet. Die Spannungen eskalierten weiter, als Professor Joseph Massad, der moderne arabische Politik lehrt und in der Vergangenheit Israel kritisiert hat, den militärischen Flügel der Hamas laut der Beschwerde als „bewaffneten Widerstand“ bezeichnete. Kartens Onkel wurde 1996 von Hamas-Kämpfern getötet, als er per Anhalter in Israel unterwegs war.

„Mein Professor hat die gleichen Monster befürwortet“, sagte Karten, der kürzlich wieder in die israelische Armee eingetreten ist, in einer WhatsApp-Nachricht.

Das Bildungsministerium lehnte es ab, sich zum Stand des Falles zu äußern.

Kartens jüngerer Bruder Isidore, ebenfalls Absolvent der Columbia University, drängt die Abteilung, mehr zu tun. Seit den Terroranschlägen der Hamas hat er auch bei der Organisation pro-israelischer Veranstaltungen in der Stadt mitgeholfen und sagt, er sei frustriert über die seiner Meinung nach gedämpfte Reaktion Kolumbiens auf Antisemitismus.

Am Mittwoch gab die Columbia University bekannt, dass sie eine Antisemitismus-Task Force gründen werde, um Änderungen an akademischen und außerschulischen Programmen auszuarbeiten. Columbia-Sprecherin Samantha Slater sagte in einer Erklärung, dass die Universität die Sicherheit verschärft.

„In den letzten Wochen haben wir unsere Präsenz im Bereich der öffentlichen Sicherheit an allen unseren Standorten verstärkt“, schrieb Slater. „Wir arbeiten auch eng mit externen Sicherheitsfirmen zusammen und stehen in regelmäßigem Kontakt mit der New York City Police Department.“

Isidore Karten sagte, er und andere junge jüdische Aktivisten seien weiterhin der Meinung, dass Columbia mehr tun könne. „Ich glaube nicht, dass sie genug tun“, sagte er.