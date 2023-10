Moskau. Aufgrund des Gaza-Konflikts nehmen antijüdische Angriffe im muslimisch dominierten Nordkaukasus Russlands zu. In Machatschkala in der Republik Dagestan drang am Sonntagabend eine Menschenmenge gewaltsam in den Flughafen ein, weil dort ein Flugzeug aus Tel Aviv gelandet war, das angeblich Flüchtlinge aus Israel an Bord hatte. Auch zahlreiche Menschen liefen auf den Flugplatz.

Der Flugplatz sei vorübergehend geschlossen und ankommende Flugzeuge auf andere Flughäfen umgeleitet worden, teilte die staatliche Luftfahrtaufsichtsbehörde Rosawiazija der Agentur Tass mit. Rosawiazija gab später bekannt, dass Sicherheitskräfte das Gebiet geräumt hätten. Der Flughafen bleibt bis zum 6. November geschlossen.

Am Samstag umstellte eine Menschenmenge wütender Menschen auch ein Hotel in der Stadt Chassawjurt in Dagestan, weil es Gerüchte gab, dass dort Flüchtlinge aus Israel untergebracht seien. Die staatliche Agentur Ria bestätigte diesen Vorfall. Lokalen Berichten zufolge brachen mehrere Dutzend Männer in das Hotel ein, um angeblich die Pässe von Hotelgästen zu kontrollieren. Die Polizei riegelte das Hotel ab.

Reifen neben jüdischem Kulturzentrum in Brand gesteckt

Erschwerend kommt hinzu, dass die Evakuierungsflüge für russische Staatsbürger aus Tel Aviv im Nordkaukasus landen, und zwar auf den Flughäfen Machatschkala, Mineralnyje Wody und Sotschi. Im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern stehen russische Muslime ihren palästinensischen Brüdern zur Seite.

In Naltschik seien am Sonntag neben einem im Bau befindlichen jüdischen Kulturzentrum Reifen in Brand gesteckt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ria. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden der Republik Kabardino-Balkarien war das Gebäude mit extremistischen Parolen beschmiert. Fotos zufolge hieß es „Tod den Juden“. In der Republik Karatschajewo-Tscherkessien forderten Demonstranten die Abschiebung der dortigen jüdischen Bevölkerung.

Warnungen vor Extremisten

Der Chef der Republik Dagestan, Sergej Melikow, forderte die Bevölkerung auf, sich nicht von Extremisten aufstacheln zu lassen, die die Lage destabilisieren wollten. „Aufgrund der von unseren Feinden verbreiteten Fälschungen standen einige sehr junge Menschen kurz davor, gegen die Gesetze zu verstoßen“, schrieb er auf Telegram. Auch die islamischen Geistlichen der Region stellten klar: „Antisemitismus hat im multiethnischen Nordkaukasus keinen Platz.“

Präsident Wladimir Putin traf sich letzte Woche wegen der Gewalt im Nahen Osten mit den Oberhäuptern der in Russland vertretenen Religionen. Er forderte ein friedliches Zusammenleben der Völker und Religionen in dem großen Land.

RND/dpa