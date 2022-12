Die Anti-Abtreibungs-Roadmap für 2023: Abtreibungsbeschränkungen und Steuersenkungen auf Windeln

Viele GOP-Gesetzgeber, die in Staaten mit Anti-Abtreibungsgesetzen zum Sieg gesegelt sind, sträuben sich gegen die Vorstellung, dass der Fokus der Demokraten auf Abtreibungsrechte ein Beweis dafür ist, dass die Botschaft der Linken bei den Wählern Anklang fand. Stattdessen nehmen sie ihre Wahlsiege als Auftrag, zusätzliche Abtreibungsbeschränkungen zu erlassen.

„South Carolina hatte bei dieser Wahl eine riesige rote Flutwelle. Wir haben acht Sitze im Repräsentantenhaus von South Carolina umgedreht … Wir sind alle auf Pro-Life gefahren“, sagte der republikanische Abgeordnete John McCravy aus South Carolina, der diesen Sommer die Bemühungen anführte, Abtreibung in den meisten Fällen ab der Empfängnis zu verbieten. „Wenn überhaupt, müssen wir unsere Anstrengungen verstärken.“

In North Carolina sagte der Vorsitzende des GOP-Senats, Phil Berger, in einem Interview, er glaube, dass ein Gesetzentwurf, der die Abtreibung auf 12 oder 13 Wochen begrenzt, mit Ausnahmen für Vergewaltigung, Inzest, das Leben der schwangeren Person und in Fällen, in denen der Fötus nicht überlebt, das „Süße“ sei Ort so weit entfernt, wo die Öffentlichkeit sein würde.

In Virginia unterstützt der republikanische Gouverneur Glenn Youngkin das Verbot der meisten Abtreibungen nach 15 Wochen mit Ausnahmen bei Vergewaltigung, Inzest oder wenn das Leben der schwangeren Person in Gefahr ist, und beauftragte ein Gremium republikanischer Gesetzgeber, einen Gesetzentwurf zur Prüfung im nächsten Jahr zu entwerfen. Und in Nebraska wird erwartet, dass der Gesetzgeber Abtreibungsbeschränkungen wieder aufnimmt, nachdem er es versäumt hat, den Zugang zum Verfahren in diesem Sommer auf 12 Wochen zu beschränken.

„Die Wahrheit ist, dass Virginians weniger Abtreibungen wollen, nicht mehr Abtreibungen“, sagte Youngkin in einer Erklärung. „Wir können einen parteiübergreifenden Konsens zum Schutz des Lebens ungeborener Kinder aufbauen, insbesondere wenn sie beginnen, Schmerzen im Mutterleib zu spüren, und vor allem Mütter und Familien unterstützen, die sich für das Leben entscheiden.“

Gleichzeitig unterstützen republikanische Gesetzgeber eine Politik, die die staatliche Unterstützung für Familien und Kinder ausweiten würde, wie z. B. die Bereitstellung von Unterkünften für Schwangere, die Ausweitung der Krankenversicherung nach der Geburt durch Medicaid und das Angebot von Steuerbefreiungen für Haushaltswaren für Babys und Kleinkinder. In Florida hat beispielsweise der republikanische Gouverneur Ron DeSantis eine dauerhafte Steuerbefreiung für Windeln, Babytücher, Kleidung, Kinderbetten, Kinderwagen und andere Notwendigkeiten für Kinder unter fünf Jahren vorgeschlagen.

Während die GOP-Gesetzgeber diese Art von Politik in der Vergangenheit vorangetrieben haben, glauben sie, dass sie ihre Arbeit besser machen müssen, indem sie sie der Öffentlichkeit telegrafieren, um den Wählern eine positive Agenda zu demonstrieren – nicht nur, was sie dagegen sind.

„Das ist von entscheidender Bedeutung, denn die einzige Möglichkeit, die Emotionen und das Temperament der Menschen für eine Abtreibung als erste Option zu bewegen, besteht darin, die Herzen und Meinungen zu ändern“, sagte Liz Brown, Senatorin aus dem Bundesstaat Indiana. „Dies bedeutet, die Herzen und Köpfe der Frauen zu gewinnen und zu sagen: ‚Sie sind nicht deine Freunde, sie sind nicht auf deiner Seite. Sie möchten, dass Sie bis zur Geburt des Babys abtreiben können, aber sie gehen von Ihnen weg, und wir sind da, um Ihnen zu helfen.’“

Aber die kommende Flut von Anti-Abtreibungsgesetzen birgt auch die Gefahr, die Republikanische Partei zu spalten, da einige staatliche Gesetzgeber einen kompromisslosen Ansatz für neue Abtreibungsbeschränkungen verfolgen, während andere weiterhin bereit sind, zu verhandeln, um ihrem Gouverneur ein Gesetz auf den Schreibtisch zu legen.

Diese Spaltungen spielten sich diesen Sommer während Sondersitzungen in Indiana, South Carolina und West Virginia ab, wo einigen Abtreibungsgegnern vorgeworfen wurde, nicht ausreichend „pro-life“ zu sein, weil sie Ausnahmen für Vergewaltigung oder Inzest unterstützten oder bereit waren, Kompromisse beim Verbot einzugehen Abtreibung nach dem Nachweis der fetalen Herzaktivität, etwa in der sechsten Schwangerschaftswoche, statt bei der Empfängnis.

„Könnte jemand das als unzureichend pro-choice oder übermäßig pro-choice oder unzureichend pro-life oder übermäßig pro-life demagogisieren? Ich denke, Leute an den Extremen werden das tun “, sagte Berger, der Vorsitzende des Senats von North Carolina, über seine Unterstützung für eine 12- oder 13-Wochen-Grenze. „Wir müssen nur vorsichtig sein, wie wir das angehen, und wir müssen uns bewusst sein, wie persönlich einige der Positionen, die die Mitglieder zu diesem Thema einnehmen werden, sein könnten, und wir müssen dies respektieren.“

Befürworter des Rechts auf Abtreibung argumentieren jedoch, dass republikanische Wahlsiege nicht mehr als ein Nebenprodukt neu gezogener Bezirksgrenzen gesehen werden sollten – nicht als Auftrag, eine Anti-Abtreibungspolitik zu erlassen.

„Sie haben trotzdem gezeigt, dass sie, selbst wenn sie Mehrheiten haben, nie mit nur einem weiteren Abtreibungsverbot zufrieden sind“, sagte Andrea Miller, Präsidentin des National Institute for Reproductive Health. „Sie verdoppeln und verdreifachen und vervierfachen sich ständig und versuchen, neue Wege zu finden, um diejenigen weiter zu bestrafen und zu bedrohen, die Abtreibungsbehandlungen anbieten und suchen.“

Florida, Nebraska, North Carolina und Virginia – vier Staaten, in denen es einen republikanischen Gouverneur oder mindestens eine von der GOP kontrollierte gesetzgebende Kammer gibt – sind die Hauptziele von Anti-Abtreibungsgruppen für neue Grenzen, wie weit in einer Schwangerschaft jemand auf das Verfahren zugreifen kann. Abtreibung ist derzeit in Florida bis zu 15 Wochen, in Nebraska und North Carolina bis zu 20 Wochen und in Virginia bis zum dritten Trimester legal.

„Du musst mit den Versammlungen, die du hast, um das rennen, was du bekommen kannst. Die andere Seite hat fast 50 Jahre damit verbracht, unsere Kultur zu verändern“, sagte Sue Swayze Liebel mit Susan B. Anthony Pro-Life America bei einem kürzlichen Treffen der National Association of Christian Lawmakers. “Wir müssen hart arbeiten, um Herzen und Köpfe zurückzugewinnen, auch in Ihrem eigenen Caucus.”

In North Carolina beispielsweise sicherten sich die Republikaner dieses Jahr eine vetosichere Supermajorität im Senat, verfehlten aber einen Sitz hinter einer Supermajorität im Repräsentantenhaus. Die gesetzgebenden Führer hoffen, dass sie mindestens einen Demokraten dazu bringen können, neue Abtreibungsbeschränkungen zu unterzeichnen, die es ihnen ermöglichen würden, ein erwartetes Veto des demokratischen Gouverneurs Roy Cooper außer Kraft zu setzen, der sich gegen Änderungen des staatlichen Abtreibungsgesetzes ausspricht.

Laut einem Bericht der Society of Family Planning verzeichnete North Carolina zwischen April und August einen Anstieg der Abtreibungen um 37 Prozent, den größten aller Bundesstaaten, was bedeutet, dass ein neues Abtreibungsverbot erhebliche Auswirkungen nicht nur auf die Fähigkeiten der Einwohner von North Carolina haben wird auf das Verfahren zugreifen können, sondern auch diejenigen in den umliegenden Staaten.

„Ich glaube, dass alle im Statehouse gewählten Demokraten glauben, dass reproduktive Freiheit wichtig ist, und ich freue mich darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die Linie zu halten“, sagte Cooper gegenüber POLITICO. „Das ist wichtig im Südosten der Vereinigten Staaten. North Carolina ist für viele Frauen im Südosten zu einem Anlaufpunkt geworden.“

In South Carolina planen die Gesetzgeber, erneut zu versuchen, das sechswöchige Verbot des Staates zu ändern und Abtreibungen ab der Empfängnis zu verbieten, nachdem sich die Gesetzgeber im Sommer nicht auf einen Weg nach vorne geeinigt haben.

„Ich denke schon, dass es möglich ist“, sagte der republikanische Senator Richard Cash aus South Carolina. „Wenn wir eine weitere Gesetzesvorlage durch den Ausschuss bringen, besteht die Hoffnung, dass es genug Basisdruck im Staat gibt, um die Senatsführung davon zu überzeugen, sie vorzulegen und zu sehen, ob es nicht ein paar Stimmen gibt, die dadurch geändert würden von Menschen, die Zeit hatten, über alles, was passiert ist, nachzudenken.“

Students for Life, eine weitere Anti-Abtreibungsgruppe, ermutigt den Gesetzgeber, nicht nachzugeben.

„Auch wenn Sie gegen die Ausnahmeregelungen für Abtreibung in Vergewaltigungsfällen sind – was wir sind, Ihre Abstammung bestimmt nicht Ihren Wert –, Ihre Wähler sind tatsächlich viel mehr auf einer Linie – oder näher an einer Linie – mit Ihrer Position als die der Demokraten. Position“, sagte Kristan Hawkins, Präsident von Students for Life.

Die Gruppe drängt auch die staatlichen Gesetzgeber, Gesetze einzuführen, die von Ärzten, die Abtreibungspillen verschreiben, verlangen, fötales Gewebe zu sammeln und als medizinischen Abfall zu behandeln. Sie ermutigen auch die Generalstaatsanwälte der Roten Staaten, Ärzte und Hersteller von Abtreibungspillen strafrechtlich zu verfolgen.

In anderen Bundesstaaten erwägen Gesetzgeber Gesetze zur Unterstützung von Schwangeren, Familien und Babys – Vorschläge, von denen sie glauben, dass sie Menschen nicht nur davon abhalten, Abtreibungen überhaupt vorzunehmen, sondern auch ihr Ansehen bei gemäßigten Wählern verbessern könnten, die ihre Bewegung als eher strafend als mitfühlend ansehen.

„Wir suchen in einem Post-Rogen Welt, wie kann die Regierung am besten optimiert werden, damit Familien gedeihen können“, sagte die republikanische Abgeordnete Rachel Rodriguez-Williams aus Wyoming, die das nahezu vollständige Abtreibungsverbot des Staates unterstützte. „Deshalb prüfen wir eine Gesetzgebung, die eher eine lebensfreundliche Familienpolitik als nur eine unabhängige Lebensschutzpolitik darstellt.“

Befürworter des Rechts auf Abtreibung argumentieren jedoch, dass ein Großteil der Ausgaben der Roten Staaten zu diesem Thema in Krisenschwangerschaftszentren geflossen sind, von denen sie sagen, dass sie trügerische und irreführende Taktiken anwenden, um Menschen zu ermutigen, ihre Schwangerschaft bis zum Ende auszutragen. Miller sagte, die Finanzierung solcher Einrichtungen „bewältige nicht die Krise in der Schwangerschaftsvorsorge“.

„Die politischen Entscheidungsträger und Befürworter, die den Ball in Richtung bezahlbarer Wohnraum, Schwangerschaftsvorsorge, Kinderbetreuung, Investitionen in Bildung, Medicaid-Ausweitung und all die Maßnahmen vorangetrieben haben, von denen wir wissen, dass sie ein fester Bestandteil der reproduktiven Freiheit und reproduktiven Gerechtigkeit sind wurden von gewählten Beamten und Befürwortern, die die Abtreibungsbehandlung unterstützen, vorangetrieben“, sagte Miller. „Möchte ich, dass solche Richtlinien voranschreiten? Unbedingt. Stell ich die Motive in Frage? Unbedingt.“

In Indiana hat der Gesetzgeber 75 Millionen US-Dollar für die Unterstützung von Sozialdiensten für Familien bereitgestellt – darunter 45 Millionen US-Dollar für die Einrichtung eines „Hoosier Families First Fund“, der es dem Staat ermöglichen wird, Zuschüsse zur Unterstützung von Familien und 10 Millionen US-Dollar für Kinderbetreuungsgutscheine zu gewähren – und gleichzeitig sie hat diesen Sommer ein Gesetz verabschiedet, das Abtreibungen außer in Fällen von Vergewaltigung, Inzest und Lebensgefährdung verbietet.

In Mississippi, wo Abtreibung verboten ist, außer um das Leben der schwangeren Person zu retten oder in Fällen, in denen eine Vergewaltigung der Polizei gemeldet wird, kündigte die republikanische Gouverneurin Tate Reeves kürzlich einen Plan zur „Förderung der neuen Pro-Life-Agenda“ an, der die Einführung umfasst eine Steuergutschrift für die Kinderbetreuung, die Aufhebung der Fünf-Kind-Obergrenze für den Kindesunterhalt und die Bereitstellung von 3 Millionen US-Dollar für die Einstellung weiterer Anwälte, um den Adoptionsstau des Staates zu beseitigen.

In einer Erklärung sagte Reeves, er sei zuversichtlich, dass der Staat im nächsten Jahr „ernsthafte Fortschritte bei der Förderung einer soliden Politik machen werde, die Familien stärkt und gleichzeitig einen politischen Fahrplan für andere Staaten aufstellt“.

Und in Wyoming beäugt der Gesetzgeber die Ausweitung der Medicaid-Abdeckung nach der Geburt.

„Wir wissen, nur weil es in einem Bundesstaat keine legale Abtreibung gibt, heißt das nicht, dass es keine Frauen geben wird, die Hilfe brauchen, die Unterstützung brauchen“, sagte Katie Glenn, staatliche Politikdirektorin von Susan B. Anthony Pro-Life America .