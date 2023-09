Laut Sentimenttheorie ist die Stimmung der Anleger ein konträrer Indikator für die weitere Entwicklung an den Märkten. (Foto: dpa) Stier und Bär

Düsseldorf Die vergangenen Handelstage waren für Anleger am deutschen Aktienmarkt eine Achterbahnfahrt: Am Mittwoch fiel der deutsche Leitindex Dax unter die Marke von 15.600 Punkten, zwei Tage später stieg er wieder auf fast 16.000 Punkte.

Dadurch hat sich die Stimmung an der Börse deutlich aufgehellt, wie die Handelsblatt-Dax-Stimmungsumfrage unter mehr als 8.000 Privatanlegern zeigt. Im Wochenvergleich hat sich die Stimmung genauso stark verbessert wie Ende Juni.

Stimmungsexperte Stephan Heibel, der die wöchentliche Umfrage für das Handelsblatt auswertet und weitere Indikatoren hinzufügt, würde dies nicht als Kaufsignal interpretieren. Für ihn ist eine Fortsetzung der aktuellen Seitwärtsbewegung das wahrscheinlichste Szenario.

Auslöser für den aktuellen Stimmungsumschwung war die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Zwar erhöhte dies den Leitzins erneut, signalisierte aber, dass es sich vorerst um den letzten Schritt hätte handeln können.

>> Lesen Sie darüber: EZB Die Zinsen steigen weiter – jetzt ist der Höhepunkt in Sicht

Dadurch verbesserte sich die Einschätzung der aktuellen Börsenlage bei Privatanlegern von minus 3,3 Punkten auf plus 1,3 Punkte. Gleichzeitig ist auch die große Unsicherheit verschwunden.

Der entsprechende Wert stieg von minus 3,2 auf plus 0,1 Punkte und liegt damit im neutralen Bereich. „In Ermangelung einer Richtungsentscheidung sind unsere Umfrageteilnehmer erleichtert, dass die niedrigere Unterstützung gehalten hat. Doch wirklich zufrieden sind sie mit ihrer Aktienpositionierung noch nicht“, analysiert Heibel.

Allerdings sind die Erwartungen für die Zukunft sehr optimistisch. Mit 4,0 Punkten bleibt es auf einem hohen Niveau. Rund die Hälfte der Umfrageteilnehmer erwartet in drei Monaten steigende Kurse, nachdem sich der DAX seit April seitwärts bewegt.

„Nach Meinung der meisten Anleger wird die noch nicht getroffene Richtungsentscheidung Richtung Norden gehen“, schlussfolgert Heibel.

Entsprechend hoch ist die Investitionsbereitschaft. Aktuell liegt er bei 2,6 Punkten – höher lag er zuletzt Mitte Oktober letzten Jahres. In der Folgewoche stieg der DAX um 2,4 Prozent.

Dieser wachsende Optimismus spiegelt sich auch in der Euwax-Stimmung der Börse Stuttgart wider, an der Privatanleger handeln. Es zeigt, wie Privatanleger die Entwicklung des Dax beurteilen. Ist der Wert des Index positiv, setzt die Mehrheit der Anleger auf einen steigenden Markt. Ein negativer Wert hingegen bedeutet, dass Anleger eher mit fallenden Preisen rechnen.

Die Euwax-Stimmung pendelt derzeit um die Nulllinie. Während der Dax-Rally im ersten Halbjahr wurden Absicherungspositionen aufgebaut, die im Laufe des Sommers wieder abgebaut wurden. „Die Anleger sind derzeit leicht optimistisch und warten auf eine Richtungsentscheidung“, beobachtet Heibel.

Cash-Quote nur viermal niedriger

Eine sich verbessernde Stimmung gepaart mit einer steigenden Kaufbereitschaft: Das klingt zunächst konstruktiv und könnte auf steigende Preise hinweisen. Doch Heibel sieht hier ein Problem: Den Anlegern könnte das Geld für weitere Käufe fehlen.

Er bezieht sich auf die Bargeldquote der Anleger, die Heibel auch in einer Umfrage seines Analyseunternehmens AnimusX erhebt. Nur vier Mal in den letzten 16 Jahren saßen Umfrageteilnehmer hierzulande über weniger Bargeld als heute. Dies geschah einmal im Jahr 2013 und dreimal im Jahr 2021.

Dies deckt sich tendenziell mit den Ergebnissen der monatlichen Fondsmanagerumfrage der Bank of America. Demnach reduzierten institutionelle Anleger aus Europa zuletzt ihre Cash-Quote von 4,9 auf 4,3 Prozent. In Spitzenzeiten waren es mehr als 6,0 Prozent. Sie haben also bereits einen Großteil Ihres kostenlosen Geldes zur Verfügung.

„Es bleibt kaum noch Geld übrig, um weitere Aktien zu kaufen“, erklärt Heibel, der den Börsennewsletter „Heibel-Ticker“ herausgibt. „Ein Impuls müsste aus dem Ausland kommen, aber auch das ist aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung in der Eurozone eher unwahrscheinlich.“

Er hält daher eine Fortsetzung der aktuellen Seitwärtsbewegung im Dax für das wahrscheinlichste Szenario. Dies war auch in den vorangegangenen vier Fällen mit hohen Investitionsquoten der Fall.

Möchten Sie an der Umfrage teilnehmen? Anschließend werden Sie automatisch über den Start der Sentiment-Umfrage informiert und melden sich für den DAX-Sentiment-Newsletter an. Die Umfrage beginnt jeden Freitagmorgen und endet Sonntagmittag.

Mehr: Aus Sicht von Börsenpsychologen machen Anleger diese zehn Fehler.