CEDAR RAPIDS, Iowa (AP) – Nur wenige erwähnten seinen Namen, und die neue Anklage auf Bundesebene, mit der er konfrontiert ist, wurde völlig ignoriert, als republikanische Präsidentschaftskandidaten am Sonntag in Iowa versuchten, sich als Alternativen zu Donald Trump zu präsentieren.

Im Laufe von zwei Stunden kamen sieben republikanische Kandidaten auf die Bühne vor etwa 800 Parteiaktivisten im Hauptwahlkampfstaat, die alle eingeladen waren, beim Benefiz-Barbecue des Iowa-Abgeordneten Ashley Hinson auf einer Rennstrecke in Cedar Rapids zu sprechen.

Aber in ihren Anträgen, Trump für die Nominierung 2024 herauszufordern, schien es, als ob seine Anklage am Dienstag wegen der Anklage des Bundes, er habe daran gearbeitet, die Wahlergebnisse 2020 zu kippen, nie stattgefunden hätte, selbst von dem Kandidaten, der dem ehemaligen Präsidenten vorgeschlagen hatte, das Rennen aufzugeben.

Stattdessen ging der ehemalige Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, der ein lautstarker Trump-Kritiker war, nur auf die damit verbundene Empörung der Republikaner über das Justizministerium ein, von dem viele konservative Aktivisten behaupten, dass es bei seinen Ermittlungen gegen Trump politisch voreingenommen gewesen sei. Der ehemalige Präsident sieht sich außerdem mit einer im Juni eingereichten Bundesklage konfrontiert, in der ihm vorgeworfen wird, in seinem Haus in Florida vertrauliche Dokumente unrechtmäßig aufzubewahren und die Bemühungen um deren Wiederbeschaffung zu behindern.

Hutchinson forderte am Sonntag lediglich eine Umgestaltung des Justizministeriums und versprach in einem beliebten Applaus für die republikanischen Kandidaten, einen neuen Leiter des Ministeriums zu ernennen.

„Und ja, ich würde einen neuen Generalstaatsanwalt bekommen, der die Rechtsstaatlichkeit auf eine für unser Land faire Weise durchsetzen würde“, sagte Hutchinson und erntete höflichen Applaus vom Publikum.

Sogar der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der davor gewarnt hat, dass die Republikaner nächstes Jahr verlieren werden, indem er zurückblickt und Trumps falsche Behauptungen wiederholt, die Wahlen 2020 seien gestohlen worden, kam nur nahe daran zu sagen: „Die Zeit für Ausreden ist vorbei.“

Trump ist bei den republikanischen Wählern in Iowa nach wie vor sehr beliebt. Eine am Freitag veröffentlichte, aber vor der Veröffentlichung von Trumps Anklageerhebung durchgeführte Umfrage der New York Times/Siena College unter wahrscheinlichen republikanischen Caucus-Teilnehmern in Iowa ergab, dass er seinem schärfsten Rivalen weit voraus war. Alle anderen potenziellen Herausforderer außer DeSantis erhielten Unterstützung im einstelligen Bereich.

Dennoch deutet die Umfrage darauf hin, dass Trumps Position in Iowa möglicherweise etwas weniger stark ist als auf nationaler Ebene.

In den ersten Monaten des Wahlkampfs haben republikanische Strategen davor gewarnt, Trump direkt anzugreifen. Sie argumentierten, dass dies dazu führe, die Wähler zu verärgern, die ihn unterstützt haben und die Anklagen, mit denen er konfrontiert wird, als politische Verfolgung ansehen, auch wenn sie anderen Kandidaten offenstehen.

„Denken Sie an alles, was er durchgemacht hat“, sagte Rosie Rekers, eine Innenarchitektin aus Waverly, Iowa, die an der Hinson-Veranstaltung teilnahm. „Da müssen wir weitermachen.“

DeSantis, Hutchinson, der Gouverneur von North Dakota, Doug Burgum, der konservative Radiomoderator Larry Elder und der Geschäftsmann Vivek Ramaswamy brachten ihre Argumente für ihre Kandidatur vor, ohne Trump zu erwähnen.

Nur zwei Kandidaten erwähnten Trump am Sonntag namentlich.

Die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley, die das Amt unter Trump innehatte, erwähnte ihn in einer Anekdote über einen Bericht, den sie ihm vorgelegt hatte, und verdeutlichte damit ihre Verärgerung über Mitgliedsstaaten, die sich der US-Politik widersetzten, aber ausländische Finanzhilfe erhielten.

Der Geschäftsmann Perry Johnson aus Michigan war der einzige andere Kandidat, der Trump nannte, indem er zunächst darauf hinwies, dass der ehemalige Präsident mehr Geld ausgegeben habe, als er habe, um Wahlkampfspenden aufzubringen.

Johnson, der in der Umfrage der New York Times wenig Unterstützung erhielt, gab an, er habe im vergangenen Frühjahr versprochen, Trump zu begnadigen, nachdem der ehemalige Präsident von einer Grand Jury in New York wegen der Fälschung von Dokumenten im Zusammenhang mit Zahlungen an einen Pornostar angeklagt worden war.

„Ich finde es unfair, dass wir anfangen, unsere Kandidaten auszuwählen und die Demokraten entscheiden zu lassen, wer antreten soll“, sagte Johnson.

Thomas Beaumont, The Associated Press

