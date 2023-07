CNN

Es wird erwartet, dass der Schütze, der in einem Walmart in El Paso, Texas, 23 Menschen getötet hat, bei seiner Urteilsverhandlung diese Woche vor einem Bundesgericht den Familien seiner Opfer gegenübertreten wird, da die Staatsanwaltschaft versucht, ihn im August 2019 Dutzende aufeinanderfolgende lebenslange Haftstrafen verbüßen zu lassen Schießen.

Patrick Crusius, 24, bekannte sich im Februar in 90 Anklagepunkten schuldig, die Hälfte davon bundesstaatlicher Hassverbrechen.

Das Massaker war einer der tödlichsten Angriffe auf Latinos in der modernen Geschichte der USA. Die Behörden sagten, er habe das Massaker mit der alleinigen Absicht durchgeführt, Einwanderer und Mexikaner in der Grenzstadt im Westen von Texas zu töten. Mindestens 22 weitere wurden verletzt.

Die Anklage umfasst 23 Fälle von Hassverbrechen mit Todesfolge, 23 Fälle des Einsatzes einer Schusswaffe zur Begehung eines Mordes während und im Zusammenhang mit einem Gewaltverbrechen, 22 Fälle von Hassverbrechen mit Tötungsversuch und 22 Fälle des Einsatzes einer Schusswaffe während und im Zusammenhang mit einem Gewaltverbrechen.

Der Schütze bekannte sich zunächst nicht schuldig, änderte sein Plädoyer jedoch im Februar, nachdem die Bundesanwaltschaft angedeutet hatte, dass sie nicht die Todesstrafe fordern würde. Stattdessen wird er gemäß seiner Vereinbarung mit der US-Staatsanwaltschaft für den westlichen Bezirk von Texas wahrscheinlich zu 90 aufeinanderfolgenden lebenslangen Haftstrafen verurteilt.

Der Schütze könnte immer noch die Todesstrafe erhalten, wenn er aufgrund staatlicher Anklage verurteilt wird.

Die Anhörung zur Urteilsverkündung beginnt am Mittwochmorgen im US-Gerichtsgebäude in El Paso und könnte laut Gerichtsakten mehrere Tage dauern. Die Anhörung beginnt mit einer Besprechung des Anwesenheitsberichts und bietet der Verteidigung und dem Schützen Gelegenheit, sich vor Gericht zu äußern.

Die Opfererklärungen, in denen die Überlebenden und Angehörigen der Getöteten über die anhaltenden Folgen der Schießerei aussagen, sollen um 13.00 Uhr beginnen und voraussichtlich etwa zwei Tage dauern. Die Urteilsverkündung würde laut Gerichtsakten am Morgen nach Abschluss der Aussagen über die Auswirkungen des Opfers erfolgen, oder am darauffolgenden Montag, wenn sie an einem Freitag enden.

Vor dem Angriff am 3. August 2019 verließ Crusius sein Haus in Allen, Texas, einem Vorort von Dallas, und fuhr 11 Stunden nach El Paso, wobei er ein halbautomatisches GP WASR-10-Gewehr und Munition mitnahm, die er wochenlang online gekauft hatte früher, heißt es in der gegen ihn erhobenen Anklage.

Kurz vor der Schießerei veröffentlichte Crusius in einem Online-Forum ein rassistisches Manifest mit 2.300 Wörtern, in dem er einwanderungsfeindliche Ansichten vertrat, sich gegen „Rassenmischung“ aussprach und schrieb, der Angriff sei „eine Reaktion auf die hispanische Invasion in Texas“.

„Sie sind die Anstifter, nicht ich“, schrieb er in der Anklageschrift. „Ich verteidige lediglich mein Land vor kulturellen und ethnischen Veränderungen, die durch die Invasion verursacht wurden.“

Dann eröffnete er das Feuer auf Käufer im Walmart Supercenter – einem Ort, den er laut Angaben des US-Justizministeriums gewählt hatte, um mexikanische und hispanische Einwanderer von der Auswanderung in die Vereinigten Staaten abzubringen.

Mindestens acht der Getöteten waren mexikanische Staatsangehörige. Als er sich schuldig bekannte, „gab Crusius zu, dass er im Walmart Menschen getötet und verletzt hatte, weil die Menschen, die er im Walmart erwartete, tatsächlich und vermeintlich hispanischer Herkunft waren“, sagte das Justizministerium in einer Pressemitteilung nach seinem Plädoyer.

Crusius wird immer noch von der Staatsanwaltschaft angeklagt, die angekündigt hat, die Todesstrafe anzustreben. Er bekannte sich in der Anklage wegen Mordes in der Landeshauptstadt nicht schuldig, ein Prozess steht jedoch noch aus.

Im Januar sagte der Bezirksstaatsanwalt von El Paso, Bill Hicks, dass ein Verhandlungstermin erst nach der Urteilsverkündung im Bundesfall festgelegt werde, berichtete die CNN-Tochter KFOX. Der staatliche Prozess könnte 2024 oder 2025 beginnen, der Zeitplan liege jedoch beim Richter des Bezirksgerichts, fügte Hicks hinzu.