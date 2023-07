CNN

Mehr als 85 Millionen Menschen standen am Samstag weiterhin unter Hitzealarm, da die wochenlange Hitzewelle im Südwesten anhält und sich verstärkt.

Gefährlich hohe Temperaturen werden den Westen der Vereinigten Staaten das ganze Wochenende über weiterhin plagen, wobei die Temperaturen im Süden Anfang nächster Woche noch heißer werden.

„Die Tageshöchstwerte liegen routinemäßig zwischen 10 und 20 °F über dem Normalwert, was Tagestemperaturen nahe der Jahrhundertmarke im inneren Nordwesten, zwischen 100 und 110 °F in Zentral- und Südkalifornien und 115 bis 120 °F+ in der Hochwüste Südkaliforniens, Südnevada, entspricht , und Arizona“, so das Weather Prediction Center.

Bis Montag sind im Westen und Süden mehr als 100 Temperaturaufzeichnungen möglich.

Im Death Valley in Kalifornien könnten am Sonntag über 130 Grad herrschen. Das ist in mehr als 110 Jahren nur fünfmal passiert

Die Temperaturen in Phoenix haben an aufeinanderfolgenden Tagen 110 Grad erreicht, und dieser Trend sollte mindestens bis Mittwoch andauern.

Unterdessen wird es im Süden der USA und in Südflorida weiterhin schwüle Temperaturen geben. Tageshöchstwerte im Bereich von 90 bis 100 °C und drückende Luftfeuchtigkeit sorgen dafür, dass die Hitzeindizes jeden Nachmittag häufig zwischen 105 und 110 °F schwanken.

Von Texas bis Alabama gibt es eine Hitzewarnung, die jedoch weder Georgia noch den größten Teil Floridas einschließt. Die Höchsttemperatur in Houston wird für Samstag auf 100 Grad prognostiziert. In New Orleans und Jackson, Mississippi könnte sie 96 erreichen. Es wird erwartet, dass Atlanta nur einen relativ milden Wert von 92 erreichen wird.

Und der Rauch von Waldbränden aus Kanada wird am Wochenende und Anfang nächster Woche in die nördlichen Ebenen und den Mittleren Westen vordringen.

Im Südwesten herrschte Besorgnis über Stromausfälle aufgrund der erhöhten Nachfrage. Und einige Veranstaltungsorte planten, Veranstaltungen vorzeitig zu schließen oder abzusagen, darunter der Zoo von Sacramento (Kalifornien) und der Desert Botanical Garden in Phoenix.

Seit mehr als 30 Tagen in Folge werden in Gebieten von Arizona und Texas Warnungen vor gefährlichen Hitzeniveaus ausgegeben, da sich seit Mitte Juni eine langanhaltende Hitzewelle über Teile des Westens und Südens ausgebreitet hat.

Die Temperaturen sind in der Region Phoenix seit Montag nicht unter 90 °C gesunken, ein Trend, der für Menschen ohne Klimaanlage tödlich sein könnte, wenn sie ihren Körper über Nacht nicht abkühlen und erholen können.

In Texas brach El Paso am Donnerstag seinen eigenen Höchsttemperaturrekord, nachdem es 28 aufeinanderfolgende Tage über 100 Grad erlebt hatte. twitterte der Wetterdienst.

Dieser Trend wird wahrscheinlich weit über 30 Tage hinausgehen, da in El Paso bis Mitte nächster Woche Temperaturen von mindestens 103 Grad erwartet werden.

In weiten Teilen der östlichen Hälfte von Texas gab es am Donnerstag Hitzeindikatoren – wie sich die kombinierte Luftfeuchtigkeit und Temperatur anfühlt – zwischen 110 und 115 Grad.

Am Donnerstag wurden in weiten Teilen des Bundesstaates Temperaturen von 100 bis 108 °C beobachtet, darunter Temperaturen von 107 °C in Austin und Del Rio. Die Stadt Wichita Falls im Norden von Texas brach einen Tagesrekord von 110 Grad mit einem Hitzeindex von bis zu 118 Grad.

Während die Klimakrise die Temperaturen immer weiter in die Höhe treibt, warnen Wissenschaftler davor, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass 2023 das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen auf der Erde werden könnte.

Laut Daten des National Weather Service tötet Hitze mehr Amerikaner als jede andere Form von Unwettern, einschließlich Überschwemmungen, Hurrikanen oder extremer Kälte.

Gemeinden auf der ganzen Welt spüren bereits die Verwüstung dieser extremen Temperaturen, darunter ein Landkreis in Texas, der während der Hitzewelle im letzten Monat mindestens elf hitzebedingte Todesfälle meldete. In Mexiko sind seit März mindestens 112 Menschen an den Folgen extremer Hitzeeinwirkung gestorben.

Während unser Körper versucht, seine eigene Temperatur zu regulieren, kann extreme Hitze es dem Körper erschweren, sich abzukühlen, und zusätzliche Luftfeuchtigkeit kann diesen Kampf noch verschlimmern.

Wenn der Körper nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu kühlen, können Krankheiten wie Hitzeerschöpfung oder Hitzschlag auftreten, die tödlich sein können.

Das Risiko einer Hitzeexposition ist besonders hoch für Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, im Freien arbeitende Menschen, Familien mit niedrigem Einkommen, farbige Gemeinschaften und ältere Menschen.

Um bei drückenden Temperaturen sicher zu bleiben, empfehlen Experten, regelmäßig Flüssigkeit zu sich zu nehmen, einen kühlen oder klimatisierten Ort zum Übernachten zu finden und Aktivitäten im Freien zu vermeiden, insbesondere während der heißesten Tageszeiten.

Menschen sollten auch auf Anzeichen von Hitzeerschöpfung oder anderen Krankheiten achten, darunter Benommenheit, Übelkeit, Kopfschmerzen oder Verwirrtheit.