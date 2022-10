Die Angst, etwas zu verpassen, kann für Investoren ein Killer sein. Wie Top-Berater es in Schach halten

Michael H. | Digitalvision | Getty Images

Die Angst, etwas zu verpassen, oder FOMO, kann eine starke psychologische Kraft sein – und laut Finanzberatern unvorsichtige Anleger dazu bringen, Geldbündel zu verlieren. Eine Gruppe britischer Psychologen definierte FOMO als Angst, „dass andere lohnende Erfahrungen machen könnten, von denen man selbst abwesend ist“. Finanzberater Josh Brown verwendet den Begriff „Tiergeister“, um das Konzept von Anlegern zu beschreiben, die sich von ihren Emotionen leiten lassen. Heutzutage sind Social-Media-Plattformen eine große Quelle für FOMO und bombardieren Benutzer mit Nachrichten über „heiße“ Investitionen wie Kryptowährung, Meme-Aktien und Spezial-Akquisitionsgesellschaften oder SPACs. Die Influencer und Experten, die solche Vermögenswerte anpreisen, behaupten, dass Käufer ein Bündel Geld verdienen können, aber sie können die Risiken beschönigen oder ihre eigenen Beweggründe nicht offenlegen.

Das soll nicht heißen, dass sich zeitgemäße Investitionen für Käufer immer als Flops erweisen, je nachdem, wann sie kaufen und verkaufen. Das Problem ist: Investoren hören oft nur von den großen Gewinnern, nicht von den Blindgängern, Beratern und Experten. Die Kontrolle von FOMO „ist heutzutage wahrscheinlich die wichtigste finanzielle Fähigkeit im Zeitalter der sozialen Medien“, sagte Morgan Housel, Autor von „The Psychology of Money“, im September auf der Future Proof Wealth Conference in Huntington Beach, Kalifornien.

„Die Leute versuchen, den Homerun zu schlagen“

Es ist im Allgemeinen klüger, „langsam reich zu werden“, da Investitionen, die ein enormes Wachstumspotenzial bieten, tendenziell auch ein höheres Risiko und daher größere Verlustchancen mit sich bringen, sagte Joseph Bert, ein zertifizierter Finanzplaner, der als Vorsitzender und CEO von fungiert Zertifizierte Finanzgruppe. „Die Leute versuchen, den Homerun zu schlagen, was so ist [winning] die Lotterie beim Investieren“, sagte Bert, dessen Firma mit Sitz in Altamonte Springs, Florida, auf Platz 95 der CNBC Financial Advisor 100-Liste 2022 rangiert. Für Anleger war es 2021 relativ einfach, Geld zu verdienen, ein Jahr, in dem die meisten Anlageklassen scheinbar nur nach oben zu gehen schienen. Starke Aktien- und Kryptogewinne brachten eine Million neue Millionäre hervor. Verschiedene Hype-Männer und -Frauen und Social-Media-Communities haben im vergangenen Jahr dazu beigetragen, Investoren zum Kauf zu bewegen. Beispielsweise könnten die Bitcoin-Preise nach einem einzigen Tweet von Tesla- und SpaceX-Gründer Elon Musk an einem Tag um 20 % oder mehr steigen; ein Februar 2021 twittern durchdrungener Dogecoin, eine weitere Kryptowährung, mit einer Art Jedermann-Qualität, die als „Krypto des Volkes“ bezeichnet wird.

Die WallStreetBets-Community auf Reddit hat auch Meme-Aktien wie GameStop und AMC in Aufruhr versetzt. Der Rapper und Musikproduzent Jay-Z, die NBA-Spielerin Steph Curry, das Tennisphänomen Serena Williams und andere Prominente haben auch bestimmte SPACs unterstützt – Investitionen, die Quasi-Börsengänge sind – und waren bis vor kurzem einer der heißesten Trends an der Wall Street. Je nachdem, wann die Anleger eingekauft und verkauft haben, hat FOMO sie möglicherweise viel Geld gekostet. Der Preis von Bitcoin zum Beispiel erreichte im November 2021 fast 69.000 US-Dollar und hat sich damit in einem Jahr mehr als verdreifacht. Seitdem ist es auf rund 19.000 $ geschrumpft, etwa auf dem Niveau der Preise vor seinem dramatischen Anstieg. Aufgrund der extremen Volatilität der GameStop-Aktie fielen die Aktienkurse manchmal innerhalb einer halben Stunde um 40 %. Die Securities and Exchange Commission hat letztes Jahr eine Investorenwarnung über von Prominenten unterstützte SPACs herausgegeben. „Prominente können wie jeder andere dazu verleitet werden, sich an einer riskanten Investition zu beteiligen oder das Verlustrisiko besser tragen zu können“, sagte die SEC. „Es ist nie eine gute Idee, in ein SPAC zu investieren, nur weil jemand Berühmtes es sponsert oder investiert oder sagt, dass es eine gute Investition ist.“ Ein CNBC-Index, der SPAC-Deals abbildet, ist im vergangenen Jahr um mehr als 60 % gefallen. „Ich denke, nur sehr wenige Menschen verstehen ihre Risikotoleranz und ihr Gefühl für zukünftiges Bedauern, bis die Dinge schief gehen“, sagte Housel, der hinzufügte, dass jeder in einem Bullenmarkt eine hohe Risikotoleranz habe.

Wie Berater das FOMO der Anleger überwinden

Um dieses zukünftige Bedauern auszuspielen, versuchen Top-Finanzberater, Investoren davon abzubringen, dem FOMO zu erliegen. Wenn ein Kunde viel Geld in ein „FOMO-Asset“ umschichten möchte, sagte Aldo Vultaggio, Chief Investment Officer bei Capstone Financial Advisors bespricht er gerne mit ihnen die Erfolgswahrscheinlichkeit, bestimmte finanzielle Ziele mit und ohne diese Vermögenswerte zu erreichen. Das Unternehmen mit Sitz in Downers Grove, Illinois, rangiert auf Platz 77 der Financial Advisor 100-Liste von CNBC. Mit anderen Worten, wenn ein Kunde bereits genug Geld hat, um bequem in den Ruhestand zu gehen oder sich die College-Ausbildung eines Kindes leisten zu können, warum sollte er dann ein höheres Risiko eingehen? Die Angst vor einem zukünftigen Scheitern trägt dazu bei, Kunden davon abzuhalten, die kurzfristige Investition zu tätigen – oder zumindest ihre Gesamtallokation zu reduzieren.