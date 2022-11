Die angeschlagene Weltmeisterschaft in Katar ist zu groß, als dass Marken sie boykottieren könnten

Bloomberg kontaktierte 76 Unternehmen, die entweder das Turnier oder die teilnehmenden Mannschaften sponsern.

Keiner der FIFA-Sponsoren sagte, er würde Änderungen an seinen globalen Werbeplänen vornehmen, um Bedenken hinsichtlich der Menschenrechte widerzuspiegeln.

Von den 69 Sponsoren von Nationalmannschaften antworteten 20, um ihr Engagement für die Menschenrechte zum Ausdruck zu bringen, wollten aber nicht sagen, ob oder wie sich ihr Marketing ändern könnte.

Noch nie hat es eine Weltmeisterschaft wie Katar 2022 gegeben, bevor überhaupt ein Ball getreten wurde.

Menschenrechtsgruppen sind über alles in Aufruhr, von der Behandlung von LGBTQ-Personen in einem Land, in dem Homosexualität illegal ist, bis hin zum Tod von Bauarbeitern, die die Stadien bauen. Der Veranstalter FIFA erholt sich von Korruptionsskandalen, die die Art und Weise, wie Katar den Wettbewerb erhalten hat, verleumden. Der frühere FIFA-Chef Sepp Blatter sagte, er bedauere, dass das Golfland als Gastgeber ausgewählt worden sei.

Aber trotz all des Händeringens während des alle vier Jahre stattfindenden Turniers könnte die Weltmeisterschaft immer noch 5 Milliarden Zuschauer anziehen – fast zwei Drittel der Weltbevölkerung. Und wenn es ein Publikum gibt, zahlen Marken dafür, es zu erreichen.

Bloomberg News kontaktierte 76 Unternehmen, die entweder das Turnier oder die teilnehmenden Mannschaften sponsern. Sie reichten von der Adidas AG und Coca-Cola Co. bis zur Volkswagen AG und der XBox von Microsoft Inc. und waren an Orten ansässig, an denen Menschenrechtskritik weit verbreitet war – in den USA, Kanada und in Europa. Keiner der sieben FIFA-Sponsoren sagte, dass er Änderungen an seinen globalen Werbeplänen vornehmen würde, um Bedenken hinsichtlich der Menschenrechte widerzuspiegeln.

Von den 69 Sponsoren von Nationalmannschaften antworteten 20, um ihr Engagement für die Menschenrechte zum Ausdruck zu bringen, lehnten es jedoch ab, offenzulegen, ob oder wie sich ihr Marketing ändern könnte. Dreizehn Unternehmen sagten, sie würden Anpassungen vornehmen, obwohl nur wenige bedeutende Geschäftsbeziehungen zu Katar haben. Dazu gehören die dänische Brauerei Carlsberg A/S, der belgische Chocolatier Cote d’Or und die belgische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC.

Katar 2022 ist wohl die am meisten untersuchte Weltmeisterschaft in der Geschichte, und Führungskräfte stehen vor einem Dilemma, da Experten und Politiker Bedenken hinsichtlich des Gastgeberlandes äußern. Doch finanziell ist es ein Kinderspiel: das Potenzial, in einer schwierigen Zeit für die Weltwirtschaft Hunderte von Millionen Augen auf ein Logo oder einen Marketingslogan zu lenken.

Das Turnier, das zum ersten Mal im November beginnt, um der Sommerhitze zu entgehen, wird voraussichtlich Rekordeinnahmen für die FIFA bringen und die rund 5,4 Milliarden US-Dollar übertreffen, die die Weltmeisterschaft 2018 in Russland generiert hat, berichtete Bloomberg letzte Woche.

„Die Öffentlichkeit hat die Menschenrechte viel stärker zum Ausdruck gebracht als noch vor fünf oder zehn Jahren“, sagte Sarah Simon, europäische Medienanalystin bei der Berenberg Bank in London. „Aber es ist eine Gelegenheit, die alle vier Jahre besteht, also wollen Werbetreibende, die rund um die Weltmeisterschaft werben, das Beste daraus machen.“

Da das Publikum vor traditionellen Sendern in Richtung Online-Streaming-Dienste flieht, bleibt Sport eine der letzten Bastionen des Live-Fernsehens. Die Olympischen Spiele, der Super Bowl und die Weltmeisterschaft sind einige der wenigen Gelegenheiten, bei denen man sich darauf verlassen kann, dass Marken viel Geld zahlen, um ein Live-Publikum zu erreichen, was ihnen eine übergroße Bedeutung für die Einnahmen aus der Fernsehwerbung verleiht.

Der Wirtschaftseinbruch hat Marken dazu veranlasst, ihr Marketing zu drosseln. Laut dem Datenunternehmen WARC werden sie in diesem und im nächsten Jahr schätzungsweise 90 Milliarden US-Dollar weniger für Werbung ausgeben als bisher erwartet.

Das macht die Weltmeisterschaft, die am Sonntag mit einem Spiel zwischen Katar und Ecuador in Doha eröffnet wird, zu einem zeitlichen Lichtblick – ungeachtet der Kontroverse. Der Aufschwung des Turniers dürfte die allgemeine Schwäche des Werbemarkts ausgleichen.

Analysten prognostizieren zum Beispiel, dass der britische Privatsender ITV Plc dank der Übertragung von WM-Spielen im vierten Quartal Umsätze auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr erzielen wird. Das liegt daran, dass die Werbeeinnahmen bei Konkurrenten voraussichtlich sinken werden.

„Trotz all der Kontroversen rund um die Weltmeisterschaft könnte es für die Sender zu keinem besseren Zeitpunkt kommen“, sagte Matthew Bloxham, Medienanalyst bei Bloomberg Intelligence. „Ihre Werbeeinnahmen sind mit starkem Gegenwind konfrontiert, und dies wird einige der Schmerzen lindern.“

Zu sagen, es sei eine normale Weltmeisterschaft für Werbetreibende und Sponsoren, wäre jedoch falsch. Viele Marken, die die dänischen, belgischen und niederländischen Mannschaften unterstützen, sagten, sie würden die Ticketkontingente für Spiele nicht nutzen.

Carlsberg sagte, es habe sein Marketingbudget im Vergleich zum Vorjahr, als Dänemark bei der Fußball-Europameisterschaft spielte, halbiert. Man konzentriere sich darauf, das Team zu unterstützen, bevor es nach Katar gehe, sagte eine Sprecherin per E-Mail. „Sobald das Turnier beginnt, haben wir im Vergleich zu dem, was wir normalerweise tun würden, deutlich zurückgefahren“, sagte sie.

Cote d’Or sagte, Führungskräfte würden nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen oder Tickets an Kunden vergeben, obwohl die Marke Teil des Lebensmittelhändlers Mondelez International Inc. ist, dessen Produkte leicht in den Regalen der Lebensmittelgeschäfte in Katar zu finden sind. Der belgische Zweig von PwC tut das Gleiche, während das Unternehmen in Katar stark vertreten ist.

In der Tat werden die Unternehmen die allgemeine Stimmung genau beobachten, während sich das Turnier auf das Finale am 18. Dezember zubewegt. Wenn die Lautstärke der Kritik zunimmt, werden einige vielleicht zweimal darüber nachdenken, Kampagnen fortzusetzen, die seit Monaten geplant sind, so Martin Sorrell, der erfahrene britische Werbefachmann, der jetzt Vorsitzender von S4 Capital Plc ist, der digitalen Werbeagentur, die er später gründete Verlassen des Giganten WPP Plc.

„Wenn es eine signifikante Dynamik gab, wenn sich Kampagnen entwickelten, Kritik entstand, dann würden die Leute ihre Positionen überprüfen“, sagte Sorrell. „Es mag Kunden geben, die sich darüber Sorgen machen – die Menschenrechtsfrage und die andere Politik, die Katar in Bezug auf LGBTQ verfolgt. Es könnte also einige Leute geben, die dazu Stellung nehmen. Aber diese Entscheidung wird größtenteils vor einiger Zeit getroffen worden sein .“

Die Erfahrung der britischen Brauerei BrewDog Plc zeigt einige der Fallstricke beim Versuch, den anderen Weg zu gehen. Das Unternehmen beschloss, sich einen Teil der negativen Stimmung gegenüber Katar zunutze zu machen, indem es eine so genannte „Anti-World F*Cup“-Kampagne durchführte. „Erst Russland, dann Katar. Ich kann Nordkorea kaum erwarten“, heißt es auf einer Plakatwand. Es versprach auch, den Gewinn aus einem seiner Biere, die während der Veranstaltung verkauft wurden, an Menschenrechtsorganisationen zu spenden.

Katar 2022. Wir haben es schon einmal gesagt, wir sagen es noch einmal.

Wir lieben Fußball und Bier, wir hassen Korruption und Menschenrechtsverletzungen.

Katar 2022. Wir haben es schon einmal gesagt, wir sagen es noch einmal. Wir lieben Fußball und Bier, wir hassen Korruption und Menschenrechtsverletzungen. Aus diesem Grund gehen alle Einnahmen aus dem Verkauf dieser speziellen World F*Cup-Dosen an Menschenrechtsorganisationen. Das ist JEDER EINZELNE PENNY (abzüglich Steuern). — BrewDog (@BrewDog) 10. November 2022

Aber kaum war die Werbekampagne enthüllt worden, wiesen Social-Media-Beiträge darauf hin, dass BrewDog immer noch vorhatte, Streichhölzer in seinen Bars zu zeigen, und eine Vereinbarung zur Lieferung von Bier an den staatlichen Händler von Katar unterzeichnet hatte. Die Gewerkschaft Unite Hospitality kritisierte, wie die Brauerei ihre eigenen Arbeiter behandelt, und bezeichnete die Kampagne als „unaufrichtig“. BrewDog entschuldigte sich letztes Jahr bei ehemaligen Mitarbeitern, die der Firma Mobbing vorgeworfen hatten.

Dann gibt es diejenigen, die LGBTQ-Rechte öffentlich unterstützen, aber Sponsoren entweder des Turniers oder der FIFA selbst bleiben, wie Adidas, der Brauereigigant Anheuser-Busch InBev SA, Coca-Cola und McDonald’s Corp. Sie verteidigen ihr fortgesetztes Engagement, indem sie auf die Verbesserungen hinweisen Katar.

Die vier Unternehmen sagten gegenüber Bloomberg, sie seien überzeugt, dass die Weltmeisterschaft positive Veränderungen gebracht habe, und wiesen auf ihre Unterstützung der Bemühungen der FIFA, der Internationalen Arbeitsorganisation und anderer Gruppen hin. Adidas „hat in den letzten Jahren mit Partnern zusammengearbeitet, um auch die Menschenrechtssituation in Katar zu verbessern“, sagte ein Sprecher in einer E-Mail. „Adidas war an der Entscheidung, die WM an Katar zu vergeben, nicht beteiligt.“

Adidas-Finanzvorstand Harm Ohlmeyer sagte Investoren vergangene Woche, er erwarte im Zusammenhang mit der WM „Rückenwind“ von bis zu 400 Millionen Euro Umsatz.

Katar hat in einigen Bereichen mehr Fortschritte gemacht als in anderen, wenn es um die gegen Katar gerichteten Beschwerden geht. Und nach mehr als einem Jahrzehnt unter Beschuss könnte die Geduld der Regierung für Kritik nachlassen.

Das Land hat den Lebensstandard und die Sicherheit für Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen verbessert und Arbeitsreformen verabschiedet, die 2021 in Kraft traten. Es ist der einzige Golfstaat mit einem universellen Mindestlohn, und Arbeitnehmer können jetzt leichter ihren Arbeitsplatz verlassen. Aktivisten haben diese Maßnahmen anerkannt und gleichzeitig Lücken im System hervorgehoben, wie beispielsweise das Versäumnis, räuberische Anwerbegebühren für Wanderarbeiter auszumerzen. Die katarische Regierung reagiert weniger schnell auf Bedenken hinsichtlich der Behandlung von LGBTQ-Personen. Menschenrechtsgruppen und Journalisten berichten, dass einige Personen erst im September von Sicherheitskräften festgenommen und schikaniert wurden. Ein internes Organisatordokument weist darauf hin, dass Katar sich möglicherweise dafür entscheidet, Regeln gegen die Förderung von LGBTQ-Rechten während des Turniers nicht durchzusetzen.

Anfangs „betrachtete Katar einen Teil der Kritik als positiv und nützlich, um uns dabei zu helfen, Aspekte von uns zu entwickeln, die entwickelt werden müssen“, sagte der regierende Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, letzten Monat gegenüber lokalen Gesetzgebern. Aber er schoss zurück auf eine, wie er es nannte, „beispiellose Kampagne“ voller „Fabrikationen und Doppelmoral“ mit zweifelhaften Motiven.

Der entscheidende Faktor dafür, wie begeistert Marken hinter dem Turnier stehen, kann einfach sein, welche Teams weiterkommen. Wenn ihr Heimatland vorankommt, gibt es Spielraum für opportunistische Werbekampagnen.

„Marken werden nach einem Ansatz suchen, der sich zu minimalen Kosten durchsetzen kann“, sagte Nick Fox, Vorsitzender der Werbeagentur Atomic in London. „Anstatt Millionen von Dollar für traditionelle Kanäle zu zahlen, werden sie versuchen, an den Rändern zu schnüffeln.“

–Mit Unterstützung von David Hellier und Jessica Loudis.