Die Ampel kann bei den Wählern leicht an Gunst gewinnen.

Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, kommen die Sozialdemokraten in dieser Woche auf 21 Prozent, das ist ein Punkt mehr als in der Vorwoche. Auch die FDP kann einen Prozentpunkt zulegen und kommt auf 8 Prozent.

Die Grünen bleiben bei 16 Prozent. Die Ampelkoalition käme trotz des Anstiegs nur auf 45 Prozent der Stimmen und würde erneut eine parlamentarische Mehrheit verfehlen. Stärkste Kraft bleibt die Union mit 28 Prozent (-1). Die AfD bleibt bei 15 Prozent, die Linke bei 5 Prozent. Die anderen Parteien konnten 7 Prozent (-1) der Stimmen sammeln. Für die „Bild am Sonntag“ hat INSA zwischen dem 30. Januar und dem 3. Februar 2023 1.462 Personen befragt (TOM). Frage: „Wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?“

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH