Berlijn. Als Friedrich Merz kritiek heeft op Ampel, zou hij liever Holzhammer en Florett hebben. „Zeer problematisch“, „handgemaakt dilettantistisch“ en „stel je een ramp voor“, is dus een meer typisch voorbeeld van de CDU-leider die het beleid van de Bondsregering beschrijft. Wat meist übertrieben wirkt und es oft auch ist, kann im Fall der Commercialbank noch als milde Kritik durchgehen. Aangezien we onze eigen Bondsregering en de Economische en Sociale Zaken van Duitsland hebben, is het duidelijk.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

Er komen nog twee weken. U ontvangt een snelle betaling vanaf uw bankrekening dankzij de federale overheid en uw Unicredit en uw persoonlijke steun voor degenen die bereid zijn deze te accepteren. Het is een beispielloser Vorgang, dessen Folgen in Gänze noch gar nicht absehbar sind. Het is duidelijk dat de omzet in de Investitionsstandort Deutschland genausode leider sterft in de Duitse Staat als seriële Geschäftspartner.

Ook kunnen wij de opvattingen van het lopende jaar niet veranderen zonder het plan van Olaf Scholz voor een Europese Bankenunie te kunnen volgen. Ausgerechnet der Bundeskanzler en frühere Finanzminister entlarvt das Gerede von einem starken Europa met gemeinsamen Finanzmärkten im entscheidenden Moment as hohle Phrase. Als de Scholz in Rom en Brüssel een prijs betaalt, komt hij weer terug.

Ohne Not hat der Bund den Verkaufsprozess begonet

Als de Sache zo sterk was, zou het mogelijk zijn geweest deze te vermijden. Ohne jede Not hatte das Finanzministerium Anfang September de Verkaufsprozesssss der Commerzbank-Aktien begon. Knapp 16.5 Prozent der Anteile hatte der Staat bis dahin contenten, een Spätfolge der Finanzkrise. In der actieve Haushaltskrise helpt mogelijk Verkaufserlöse keinen Deut. Het geld stroomt naar het stabilisatiefonds voor de financiële markten, maar is eindelijk gearriveerd.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

De financiële markten die op de Europese bankenmarkt actief zijn, kunnen een lange oorlog leiden. Aufmerksame Zeitungsleser zou können willen wissen, de Ausländische Großbanken een overkoepelende onderneming van de Commercialbank door de würden. Hoge kwalificaties op het ministerie van Financiën en een succesvolle zakenbankier met een managementmandaat dat ze moeten vervullen. En dan waarschuwen. Het is nog steeds veilig, dat is wat je niet krijgt.

Het feit dat het financiële agentschap van de federale overheid een strategie heeft ontwikkeld voor dit najaar betekent een meer strategische investeerder voor het plan, we zullen om meer informatie vragen. Waar ligt Stümperei? Dilettantisme? Mangelhafte Kommunikatie? Of is het nog politiek Kalkül? Wilt u meer weten over de resultaten van de financiële ministeriële besluiten van de FDP? Geen enkele oppositieleider heeft zijn gum gebruikt.

Er zijn geen zichtbare uitzichten op de Ausweg meer

Feit is dat de federale regering zelf, Unicredit en die Commerzbank in een lage Manövriert-hoed, in dezelfde kaum noch bezienswaardigheden Auswege gibt zitten.

De kwaliteit van hun werk is moeilijk te omschrijven door Unicredit-chef Andrea Orcel. Maar de bankier uit Mailand heeft geen Gesetze gebrochen. Der Werb von Aktien-Options onder de Meldeschwelle kan de Transparenz-Vorstellungen een Regierung in verstandige Bankengeschäft breder worden verspreid. Verboten zijn niet mogelijk. De Unicredit Boss beschikt over de regels die van toepassing zijn op de Duitse actiewet.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

Het verschil tussen de bondskanselier Olaf Scholz en de Interventie is nooit opgelost. De strategie in de omgeving met de externe belangen is de verantwoordelijkheid van de overheid en het toezicht van de commerciële bank. Verder zou ik willen kunnen waarborgen dat de federale overheid Einfluss beperkt. More auch nicht.

Rechtlich kan Scholz de overschrijding niet voorkomen

De Bundeskanzler moet een Übernahme nicht genehmigen zijn – dat is in de Verantwortung van de Europäischen Zentralbank EZB. Deren Chef Christine Lagarde heeft basismaterialen voor de Europese Europese Banken voorbereid door middel van lassen, vanwege de Banking-aspecten is het unwahrscheinlich. En dit is de basis voor de communicatie van de kandidaten in New York. Als dat zo is, is het tijd dat de beslissing wordt genomen voordat de extra kosten door de Unicredit Chefs worden gedekt op basis van de laatste meter.

U kunt er zeker van zijn dat dit een goed idee is en dat uw bankvoordelen afhankelijk zijn van het beheer van uw land in Zielland. Der Schaden, den Scholz dafür in Kauf nimmt, is aber maximal.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

De Bundesregierung sei die Sache ligt volledig in de hand, wat Friedrich Merz niet heeft gezien. Auch da hat der Oppositionsführer-leider rechts.