Die Amerikaner werden zur „Rezessionsbrünette“, da wirtschaftliche Probleme Kürzungen bei Luxusgütern wie Haarfärben erzwingen

Da die Preise immer noch hoch sind und sich Rezessionssorgen abzeichnen, werden die Menschen „rezessionsbrünett“.

Die Pflege von blondem Haar ist teuer und zeitaufwändig, was dazu führt, dass einige es jetzt aufgeben.

Rezessionen haben Haartrends historisch verändert, wobei die Finanzkrise von 2008 zu Ombré und wärmeren Tönen führte.

Für Jacque Garza war es nicht nur eine Rückkehr zu ihren Wurzeln, brünett zu werden – es war eine finanzielle Notwendigkeit.

Garza, eine 24-jährige natürliche Brünette, die fast fünf Jahre lang einen helleren Balayage hatte – oder zufällige Strähnchen, die einen sonnengeküssten Look emulieren sollten – sagte, dass sie rund 1.000 US-Dollar pro Jahr für die Pflege bezahlte, zusätzlich zu den Stunden bei ihrem Friseur Stuhl.

Aber nach diesem Weihnachtsfest ging Garza in den Lebensmittelladen, um einige Dinge des täglichen Bedarfs zu besorgen, und sah sich aufgrund der anhaltend hohen Inflation mit einem bösen Aufkleberschock konfrontiert.

„Ich war wie wow, ich habe das Gefühl, dass ich noch nie eine Lebensmittelreise so viel für die Grundnahrungsmittel gekostet habe, die ich in den vergangenen Jahren immer bekommen habe“, sagte Garza, ein Doktorand. Sie begann zu überdenken, wie sie ihr Geld besser einsetzen könnte.

Und so entschied sich Garza, Rechnungen zu bezahlen und nahrhaftes Essen zu essen, und kehrte am 27. Dezember zu ihrer natürlichen Brünetten zurück, für den viel niedrigeren Preis von 240 Dollar.

„Das ist eine Menge Geld, das ich investiert habe. Selbstfürsorge ist wichtig – aber bis zu einem gewissen Grad. Meine natürliche Haarfarbe ist auch schön“, sagte sie.

Garza ist jetzt das, was einige TikToker als „Rezessionsbrünette“ bezeichnet haben. Wenn Sie kein Naturblond sind – oder, selbst wenn Sie es sind, aber eine gleichmäßige Farbe wünschen – können Haarbehandlungen zur Aufrechterhaltung einer helleren Farbe viel teurer und zeitaufwändiger sein. Und sie werden nur teurer.

„Wenn es um Haarfärbemittel geht, ist Blondsein praktisch ein Beruf“, schrieb Nora Ephron einmal. „Oh, die armen Blondinen!“

Während es noch immer nicht zu einer regelrechten Rezession gekommen ist, spüren die Amerikaner die Auswirkungen einer nachlassenden Wirtschaft in ihren Brieftaschen. Die Inflation ist immer noch hoch, auch wenn sie sich abkühlt, aber die Ersparnisse schwinden, Tausende von Amerikanern werden entlassen und die Kreditkartenschulden steigen. Angesichts steigender Preise, auch für Friseurdienstleistungen, ist Blondsein ein weiteres Zeichen für Wohlstand in einer schwierigen Wirtschaftslage. Die Legionen von Blondinen, die brünett werden, zeigen, wie die Wirtschaftspolitik, die Federal Reserve und die Märkte in Farbstoffflaschen sickern.

„Was mir aufgefallen ist, ist, dass Mädchen, die nicht von Natur aus blond sind, in härteren Zeiten dazu neigen, dunkel zu werden, weil sie es sich nicht leisten können, im Salon zu sein, um Strähnchen zu bekommen oder so oft blondiert zu werden“, sagt Ricardo Alonso, ein Friseur in Claremont, Kalifornien, die auf brünettes Haar spezialisiert ist, gegenüber Insider.

Alonso schätzte, dass in letzter Zeit die Hälfte seiner neuen Kunden hereinkamen und komplett brünett werden wollten. Als Stylist, der vier bis sechs Kunden pro Tag sieht, sind das ungefähr zwei bis drei neue Möchtegern-Brünette. Während 2022 das Jahr der Kupfer- und Rothaarigen war, sagte er, wird 2023 das Jahr der Brünetten sein.

„Ökonomische Veränderungen führen auf alle möglichen Arten zu körperlichen Veränderungen in der Gesundheit und Selbstdarstellung der Menschen“, sagt Diane Negra, Professorin für Filmwissenschaft und Bildschirmkultur am University College Dublin und Co-Autorin von „Gendering the Recession: Media and Kultur in einem Zeitalter der Austerität“, sagte Insider.

„Die Abkehr – jedenfalls seitens einiger Menschen – von der Entscheidung, blond zu sein, spiegelt einen ungewissen Moment in einer in gewisser Hinsicht unklaren Wirtschaft wider“, sagte Negra.

Der Rezessionseffekt auf das Haar

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Abschwung einen neuen Haartrend hervorgebracht hat. Ombré, eine Frisur mit dunklem Ansatz und helleren Enden, entstand ebenfalls aus wirtschaftlicher Notwendigkeit.

Jafra Bryant, eine redaktionelle Haarkoloristin, sah nach dem Immobiliencrash in den späten aughts mehr Ombré – einen Stil, den sie wegen seiner finanziellen Flexibilität liebt, aber immer noch denkt, dass er hart aussehen kann. Die Wirtschaft wirkt sich auf das Haar aus, sagte Bryant, „je mehr ausgewachsene wärmere Farben Sie sehen, tiefe Farben – es ist etwas los.“

Als sich die Wirtschaft in den Jahren nach der Großen Rezession erholte, kamen Stile wie Balayage in Mode, sagte sie. Wenn es den Leuten gut geht, tendieren sie zu mehr dimensionalem Haar mit vielen Highlights.

Jetzt sagte Bryant jedoch, dass ihre Arbeitsweise völlig anders sei. Anstatt dass die Kunden wissen, dass sie in Boomzeiten oft für Dinge wie weiße Platin-Highlights hereinkommen können, bereitet Bryant sie auf die Instandhaltung ihres Zuhauses vor.

„Es ist wirklich schockierend zu sehen, wie viele dieser intensiv warmen Farben jetzt aufgrund der Wirtschaft vorhanden sind“, sagte Bryant.

Blondierungstermine können Hunderte von Dollar kosten und erfordern oft häufige Wartung. Alonso berechnet 550 US-Dollar, um das Haar einer Kundin brünett zu färben, mit kleinen helleren Farbtupfern, um Dimension hinzuzufügen. Dieser Dienst kann bis zu zwei Jahre dauern. Aber wenn Sie voll blond werden, kostet der durchschnittliche Service etwa 650 US-Dollar, sagte er, und Sie kommen alle drei Monate vorbei, um diese Highlights zu erhalten.

Madison Fitzgerald, eine 25-jährige natürliche Brünette, die während des Studiums blond wurde, sagte, sie zahle etwa alle drei Monate 450 bis 500 Dollar, um ihre blonden Haare zu pflegen. Dieser Unterhalt belief sich auf etwa die Hälfte ihrer Miete, und seit Jahren hatte sie darüber nachgedacht, wieder zu brünett zu wechseln.

„Ich habe in den Spiegel und auf mein Bankkonto geschaut und dachte, ich werde es auf keinen Fall so schnell schaffen können“, sagte Fitzgerald. Also ging sie zu CVS und holte sich etwa 20 Dollar Färbemittel.

Das war vor etwa sieben Monaten. Seitdem ist sie „Rezessionsbrünette“.

Die Art und Weise, wie die Wirtschaft uns verändert

Der Wechsel von blond zu brünett ist eine große persönliche Veränderung – und es spricht auch dafür, wie die Wirtschaft ihre Spuren bei den Menschen hinterlässt, die sie leben.

Blondsein ist oft eine Art rassistisch kodierter Aspirationalismus, sagte Negra. Aber im Moment „sind wir in der US-Gesellschaft sehr verwirrt über das Streben“.

„Viele unserer Arbeitsweisen, viel von unserem Sinn dafür, wie wir uns der Welt präsentieren und zu welchen Bedingungen, befinden sich in einem Zustand echter Überarbeitung“, sagte sie. „Wir sind uns nicht sicher, was Aspiration ist.“

Und so ist „die ganze Frage, was Sie in der Arbeit und im Leben anstreben, ein bisschen unklar – so würde ich den Begriff der Rezessionsbrünette interpretieren.“

Bryant, die Haarkoloristin, sagte, ihre Kunden würden sich für ein neutrales Braun entscheiden – eines, das sie, wenn sich die Wirtschaft erholt, leicht „direkt“ hervorheben können.

„Ich vermisse definitiv immer noch Blond. Wenn ich das Geld hätte, wäre ich hundertprozentig blond“, sagte Fitzgerald, die 25-jährige Brünette aus der Rezession. Obwohl sie sagt, dass sie sich weniger um ihr Aussehen kümmert als im College, bevorzugt sie immer noch Blondinen. Aber das Geld würde sie jetzt lieber in Erlebnisse investieren, zumal alles so viel mehr kostet.

„Es hat mir definitiv klar gemacht, okay, diese Person kann es sich leisten, das jetzt mit ihren Haaren zu tun. Und das ist etwas, was ich bei Haaren noch nie zuvor in Betracht gezogen habe“, sagte Garza.

Wenn Fitzgerald eine Gehaltserhöhung bekommt, wird sie wieder blond. Aber im Moment ist es eine Rezessionsbrünette. Garza fühlt sich ähnlich und erwartet nicht, dass er mindestens zwei Jahre lang wieder leichter wird.

„Alle Preise für alles sind gestiegen, richtig. Eier, Benzin, Mieten steigen – all diese Dinge. Das wirkt sich auf das Schönheitsbudget einiger Leute aus“, sagte Alonso, die brünette Stylistin. „Irgendwann werden deine Haare nicht mehr so ​​wichtig wie Essen oder Benzin.“