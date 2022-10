Die American Music Awards haben einen Moderator für die Show 2022 ausgewählt

CNN

—



Die American Music Awards 2022 (AMAs) haben einen Gastgeber gefunden.

Dick Clark Productions und ABC haben bekannt gegeben, dass Wayne Brady die American Music Awards am 20. November in Los Angeles moderieren wird.

Brady, derzeit ein „Dancing with the Stars“-Kandidat, sagte über den Auftritt: „Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, Gastgeber der diesjährigen AMAs zu sein. Als Musiker und Musikliebhaber ist es großartig, Teil einer Nacht zu sein, in der Musikfans ihre Stimme erheben! Es ist eine große Show, also bringe ich alles mit … das Lustige, die Musik und die Bewegungen!“

Der ausführende Produzent und Showrunner Jesse Collins sagte: „Wayne Brady ist zweifellos einer der talentiertesten Menschen der Welt und wir freuen uns sehr, dass er die diesjährigen AMAs moderiert.“

Brady folgt der letztjährigen Gastgeberin Cardi B.

Die AMAs feiern musikalische Höchstleistungen.

Die Veranstaltung wird live um 20:00 Uhr ET auf ABC ausgestrahlt und am nächsten Tag auf Hulu gestreamt.