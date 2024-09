Heim Panorama

Seit Sonntagabend lösen Tiefdruckgebiete zunehmend das sonnige Wetter ab. Eine Änderung der Großwetterlage zeichnet sich ab.

München – Seit Sonntagabend zeichnet sich ein Wechsel der Großwetterlage ab. Die stabilen Hochdrucklagen, die in den vergangenen Tagen für sonniges Wetter sorgten, werden nach und nach von Tiefdruckeinflüssen abgelöst. Laut Meteorologe Johannes Graf vom Wetterdienst qmet Diese Entwicklung wird das Wetter in Deutschland zunehmend unbeständiger machen und auch den Wind in den Vordergrund rücken.

Wetter in Deutschland: Ab Sonntagabend zunehmende Bewölkung und erste Schauer

Derzeit liegt ein schwaches Tiefdruckgebiet entlang der Südwestküste Europas, das sich in den nächsten Tagen langsam Richtung Frankreich und den britischen Inseln bewegt. Laut dem Wetterexperten wird dieses Tief ab Sonntagabend auch in Deutschland Auswirkungen haben. Die Bewölkung nimmt zunächst zu, ab dem späten Abend sind im Südwesten erste Schauer zu erwarten. Die neue Woche startet also mit wechselhaftem Wetter, und diese Instabilität wird uns wohl noch mehrere Tage begleiten. Ein Meteorologe prognostizierte sogar ersten Schneefall.

Sturm bringt starken Wind zur Wochenmitte

Mitte der Woche steht uns eine weitere wetteraktive Phase bevor. Nach aktuellen Berechnungen zieht ein Sturmtief nördlich an Deutschland vorbei und bringt am Donnerstag und Freitag kräftigen Wind mit sich.

Besonders in den nördlichen Regionen könne es laut Graf zu kräftigen Böen kommen. Lange dürfte diese stürmische Phase allerdings nicht anhalten, da ein neuer Kaltlufteinbruch folgen könne. Dieser Kaltlufteinbruch sei allerdings noch mit hohen Unsicherheiten verbunden, wie Meteorologe Graf betont: „Meteorologisch gesehen ist das noch weit entfernt und damit mit großen Unsicherheiten behaftet.“ Auch die Wetterprognose auf Basis des 100-Jahreskalenders für das Wetter im Herbst 2024 sagt Sturm und Schnee voraus.

„Oh, das wird ein knallhartes Erwachen in eine neue Wetterlage“, kommentierte Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni kürzlich die ARD-Wettervorhersage.