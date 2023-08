Hersteller von Elektro-Lkw Nikola Das Unternehmen habe die Zustimmung der Aktionäre zur Ausgabe neuer Aktien erhalten, teilte das Unternehmen am späten Donnerstag mit.

Die Abstimmung ebnet Nikola den Weg, zusätzliche Mittel zu sammeln, um die Einführung seines brennstoffzellenbetriebenen Elektro-Sattelschleppers Tre und den Aufbau eines Wasserstofftankstellennetzes in den USA und Kanada zu unterstützen.

Nikola war gezwungen, seine Jahresversammlung im Juni und erneut im Juli zu vertagen, nachdem die Gesamtzahl der Stimmen nicht die für die Verabschiedung des Vorschlags erforderliche Zahl erreicht hatte. Der Gründer und ehemalige Vorstandsvorsitzende und CEO des Unternehmens, Trevor Milton, hatte sich in einer Reihe von Social-Media-Beiträgen gegen den Vorschlag eingesetzt.

Milton trat im Jahr 2020 zurück, besitzt aber immer noch etwa 7,5 % der Anteile von Nikola und hat das Stimmrecht für weitere 5,8 % über ein Investmentvehikel, dessen Miteigentümer er ist. Er wurde im Oktober wegen Betrugs in drei Fällen im Zusammenhang mit seiner Zeit bei Nikola verurteilt und soll am 22. September verurteilt werden.

Milton versuchte letztes Jahr, einen ähnlichen Vorschlag zur Aktienerhöhung zu blockieren. Dieser Vorschlag wurde ebenfalls angenommen, allerdings erst, nachdem Nikola die Jahresversammlung im letzten Jahr dreimal unterbrochen hatte, um mehr Stimmen zu sammeln.

Nach dem Gesetz in Delaware, wo Nikola seinen Sitz hat, erforderte die Verabschiedung der Maßnahme ursprünglich die Zustimmung der Eigentümer von mindestens 50 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens. Dieses Gesetz wurde jedoch am 1. August geändert, und jetzt ist nur noch eine einfache Mehrheit der abgegebenen Aktien erforderlich, um einer Erhöhung der genehmigten Aktien zuzustimmen.

Nikola hatte die Aktionäre ursprünglich gebeten, dem Vorschlag vor seiner Jahreshauptversammlung am 6. Juni zuzustimmen. Obwohl der Vorschlag von 77 % der Stimmberechtigten unterstützt wurde, blieb die Gesamtzahl der abgegebenen Aktien hinter der damals in Delaware geltenden Gesetzgebung von 50 % zurück. Auch ein zweiter Versuch am 6. Juli scheiterte.

Mit der Verabschiedung am Donnerstag sagte Nikola, dass es nun die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien von 800 Millionen auf 1,6 Milliarden erhöhen könne, was ihm zusätzliche Flexibilität bei der Beschaffung von Barmitteln durch die Ausgabe neuer Aktien bei Bedarf gebe.

Das Unternehmen hat kürzlich mit der Produktion der lang erwarteten Wasserstoff-Brennstoffzellen-Version seines Elektro-Sattelzugs Tre begonnen und geht davon aus, dass die ersten Auslieferungen noch in diesem Jahr erfolgen werden. Am 2. August lagen über 200 Bestellungen für den neuen Lkw vor.

Mit der vorliegenden Genehmigung zur Ausgabe neuer Aktien wird Nikola voraussichtlich zusätzliche Mittel aufbringen, um den Produktionsanlauf des neuen Lkw zu finanzieren und sein Wasserstofftankstellennetz in den USA und Kanada zu erweitern.

Nikola wird seine Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt geben, bevor die US-Märkte am Freitag, dem 4. August, öffnen.