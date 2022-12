Die Aktien von Paramount fallen, da der CEO die Prognose der Werbeeinnahmen senkt

Aktien von Paramount Global fiel am Dienstag um etwa 7 %, nachdem CEO Robert Bakish die Erwartungen für die Werbeumsätze des Unternehmens im vierten Quartal gesenkt hatte.

„Der aktuelle Markt ist herausfordernd und wir sind jeden Tag darin“, sagte Bakish während der UBS Global TMT Conference in New York. „Diese Herausforderung besteht sowohl auf der linearen als auch auf der digitalen Seite. Wir hatten in einigen Sektoren nach Verbesserungen gesucht, aber das haben wir nicht gesehen.“

verwandte Anlagenachrichten

Bakish hat in den letzten vierteljährlichen Gewinnaufrufen davor gewarnt, dass der sich verschlechternde Werbemarkt das Geschäft von Paramount belastet. Am Dienstag revidierte er die vorherige Prognose des Unternehmens, um „etwas unter“ das dritte Quartal zu fallen, anstatt mit früheren Ergebnissen übereinzustimmen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Werbeeinnahmen im vierten Quartal prozentual stärker zurückgehen als im dritten Quartal. Die Werbeeinnahmen von Paramount gingen im dritten Quartal um 2 % zurück.

Zusätzlich zu seinem Sendenetz und seinem Portfolio an Kabelfernsehkanälen verfügt Paramounts Streaming-Dienst Paramount+ über eine werbefinanzierte Stufe. Das Unternehmen besitzt auch den kostenlosen, werbefinanzierten Streamer Pluto, der laut Bakish ebenfalls unter dem harten Werbemarkt leidet.

Paramount ist nicht das einzige Medienunternehmen, das sagt, dass der Werbemarkt rau ist. NBCUniversal CEO Jeff Shell sagte auf der UBS-Konferenz am Montag, dass es sich in den letzten sechs bis neun Monaten stetig verschlechtert habe. Dennoch sagte Shell, dass sein Unternehmen im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr immer noch einen Anstieg der Werbeeinnahmen im mittleren einstelligen Bereich verzeichnen werde, und stellte fest, dass Peacock und der Stichwahlkampf in Georgia NBCUniversal einen Schub gegeben hätten.

Bakish von Paramount ist jedoch optimistisch, dass sich die derzeitigen Werbetrends umkehren werden.

„Ein anspruchsvoller Werbemarkt ist zyklisch“, bemerkte Bakish. „Wir haben eine Reihe dieser Zyklen überstanden, erst zu Beginn des Jahrzehnts. Auch dies ist ein Zyklus und wird sich wenden.

Programmhinweis: Robert Bakish, CEO von Paramount, wird am Mittwoch um 10:00 Uhr ET in CNBCs „Squawk on the Street“ zu sehen sein.

Offenlegung: Comcast ist die Muttergesellschaft von NBCUniversal und CNBC.

Klarstellung: Diese Meldung wurde aktualisiert, um zu zeigen, dass Paramount im vierten Quartal einen stärkeren Rückgang der Werbeeinnahmen als im dritten Quartal erwartet.