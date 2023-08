New York

CNN

—



Dollar General senkte am Donnerstag seine Umsatz- und Gewinnaussichten für das Jahr und machte dafür den Gegenwind verantwortlich, darunter schwächere Verbraucherausgaben für nicht lebensnotwendige Einkäufe und zunehmende Diebstähle.

Die Aktien von Dollar General stürzten am Donnerstag im vorbörslichen Handel um fast 17 % ab.

Die Herausforderungen des Discounters sind ein weiteres Zeichen dafür, dass amerikanische Verbraucher ihre Einkäufe zurückhalten, da die Inflation weiterhin deutlich über dem 2-Prozent-Ziel der Federal Reserve liegt.

„Einer der Hauptgründe dafür ist, dass die Kernkunden von Dollar General den akuten Druck der Lebenshaltungskostenkrise spüren“, sagte Neil Saunders, Einzelhandelsanalyst und Geschäftsführer bei GlobalData, am Donnerstag in einem Bericht.

„Dies wurde durch Kürzungen der SNAP-Zahlungen verschärft, da die vorübergehenden Pandemieleistungen ausliefen. „Um Geld zu sparen, schränken einkommensschwächere Käufer daher den Kauf von nicht konsumierbaren und Genussmitteln in der Kette ein“, sagte er. „Leider wird sich an dieser Dynamik so schnell nichts ändern, da sich die Finanzlage in der zweiten Jahreshälfte eher verschärfen wird.“

Der Discounter geht nun davon aus, dass der Umsatz im Gesamtjahr um 1,3 bis 3,3 % steigen wird, nachdem zuvor ein Anstieg von 3,5 bis 5 % prognostiziert worden war. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Gewinne für das Gesamtjahr um 22 bis 34 % zurückgehen werden, nachdem zuvor von einem flachen Rückgang von 8 % ausgegangen wurde.

Der Einzelhändler sagte, dass seine Verkäufe im gleichen Geschäft (oder Verkäufe in Geschäften, die mindestens ein Jahr geöffnet sind) voraussichtlich zwischen einem Rückgang von etwa 1 % und einem Anstieg von 1 % für das Jahr liegen werden, verglichen mit seiner vorherigen Erwartung von 1 % bis 2 %. Zunahme.

Im zweiten Quartal verzeichnete Dollar General einen Rückgang der Verkäufe im selben Geschäft um 1 %. Es hieß, dass der schwächere Kundenverkehr in seinen Filialen in diesem Zeitraum den Umsatz beeinträchtigte, verbunden mit der Tatsache, dass preisbewusste Käufer auf höherpreisige diskretionäre Einkäufe wie Haushaltsartikel und Kleidung zurückgingen und sich stattdessen günstigere Dinge des täglichen Bedarfs zulegten.

Der Verbraucherpreisindex stieg um 3,2% für das Jahr bis Juli, was den Druck auf Käufer auf der Suche nach Schnäppchen erhöht.

Darüber hinaus erhielten Empfänger von Lebensmittelmarken ab März durchschnittlich etwa 90 US-Dollar weniger Sozialleistungen pro Monat, da drei Jahre nach der Genehmigung durch den Kongress landesweit ein Programm zur Bekämpfung des Hungers aufgrund einer Pandemie ausläuft.

Unterdessen meldete Dollar General, nachdem Dick’s Sporting Goods wegen Ladendiebstahls Alarm geschlagen hatte und in diesem Jahr seinen Gewinn schmälerte, neben anderen Faktoren auch eine Zunahme von Produktdiebstählen, die seinen Gewinn schmälerten.

Das Unternehmen gab an, dass „ein Anstieg des erwarteten Bestandsschwunds für die zweite Hälfte des Jahres 2023“ in seine niedrigere Prognose eingeflossen sei. Schwund ist ein Branchenbegriff, der Bestandsverluste umfasst, die durch externen Diebstahl verursacht werden, einschließlich organisierter Einzelhandelskriminalität, Mitarbeiterdiebstahl, menschliches Versagen, Lieferantenbetrug, beschädigte oder falsch gekennzeichnete Artikel und andere Verluste.

Große und kleine Einzelhändler geben an, dass sie Schwierigkeiten haben, die Eskalation der Ladenkriminalität einzudämmen – von geringfügigen Ladendiebstählen bis hin zu organisierten Diebstählen im großen Stil, bei denen ganze Regale mit Produkten vernichtet werden. Target warnte Anfang des Jahres, dass das Unternehmen aufgrund zunehmender Diebstähle mit einem Verlust von einer halben Milliarde US-Dollar zu rechnen habe. Das Unternehmen meldete landesweit zahlreiche Vorfälle von Ladendiebstahl und organisierter Einzelhandelskriminalität in seinen Filialen.

Gleichzeitig ist nicht klar, dass die Kriminalität in Geschäften wesentlich schwerwiegender wird. Innerhalb der Branche hat mindestens ein großer Akteur argumentiert, dass das Problem überbewertet wird.