Die Aktien von Bed Bath & Beyond fallen, da der Einzelhändler plant, Aktien auszugeben, um Schulden zu tilgen

Beschilderung vor einem Einzelhandelsgeschäft von Bed Bath & Beyond in New York, 25. August 2022.

Bett Bad darüber hinaus sagte am Montag, es werde Aktien an einige seiner Anleihegläubiger ausgeben, um einen kleinen Teil seiner Schuldenlast von rund 1 Milliarde US-Dollar zurückzuzahlen.

Die Aktien von Bed Bath & Beyond fielen am Montag nach der Ankündigung der Aktienverwässerung um mehr als 9 % auf etwa 3,60 $. Die Aktie, die in diesem Jahr bisher um mehr als 70 % gefallen ist, erreichte am Montag ein neues 52-Wochen-Tief.

Zusätzlich zu seinem Schuldenberg hat der angeschlagene Einzelhändler in letzter Zeit mit einer Umstrukturierung der Führung, angespannten Beziehungen zu Lieferanten und den Folgen einer Meme-Aktien-Raserei zu kämpfen, die von dem aktivistischen Investor Ryan Cohen angeheizt wurde, der später seine Anteile verkaufte.

Bed Bath & Beyond verfügt über mehr als 1 Milliarde US-Dollar an unbesicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeitsdaten, die sich über 2024, 2034 und 2044 erstrecken.

Am Montag sagte Bed Bath & Beyond, dass es 11,7 Millionen in Aktien ausgeben würde, um 123 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen – etwa 69 Millionen US-Dollar der 2024-Notes, 5,8 Millionen US-Dollar der 2034-Notes und 48,2 Millionen US-Dollar der 2044-Notes. Die unbesicherten Schuldverschreibungen wurden alle unter pari gehandelt.

Im August kündigte Bed Bath & Beyond eine neue Fremdfinanzierung an, die dem Unternehmen, insbesondere bei Lieferanten, etwas Luft verschaffen sollte.

Der Einzelhändler hat darum gekämpft, Kunden zurückzugewinnen, bevor es zu einer Weihnachtszeit kommen könnte, in der es um alles und jeden geht.

Anfang dieses Monats trat der Chief Customer Officer des Unternehmens zurück, der letzte in einer Liste von Führungswechseln bei Bed Bath & Beyond. Anfang dieses Jahres verdrängte der Vorstand Chief Executive Mark Tritton und Chief Merchandising Officer Joe Hartsig. In der Zwischenzeit trat sein Chief Accounting Officer zurück und das Unternehmen strich die Positionen des Chief Operating Officer und des Chief Stores Officer. Im September starb CFO Gustabo Arnal durch Selbstmord.