Die Aktien stiegen am Mittwoch nach einem gewaltigen zweitägigen Anstieg leicht an

Vielleicht hat diese Marktrallye im Oktober doch ein paar Beine?

Die Aktien stiegen am Mittwoch ganz leicht, auch wenn eine neue Reihe von Wirtschaftsdaten eine anhaltende Stärke des Arbeitsmarktes und des amerikanischen Dienstleistungssektors offenbarte. Das hat zu neuen Befürchtungen geführt, dass die aggressiven Zinserhöhungen der Federal Reserve, die die Inflation eindämmen sollen, letztendlich zu einer Rezession führen werden.

Der Dow stieg am späten Nachmittag am Mittwoch um etwa 75 Punkte oder 0,3 %. Der Dow war zuvor um mehr als 400 Punkte gefallen und kurzzeitig wieder unter 30.000 gerutscht.

Wenn es den Aktien gelingt, den Mittwoch höher zu beenden, wird dies der dritte Tag in Folge mit Gewinnen sein. Der Dow stieg im Laufe des Montags und Dienstags um fast 1.600 Punkte.

Der S&P 500 und der Nasdaq, die in den letzten zwei Tagen ebenfalls stark anstiegen, stiegen um 0,2 % bzw. stagnierten.

Die Aktien brachen Anfang dieser Woche trotz Bedenken über die finanzielle Gesundheit des globalen Bankengiganten Credit Suisse (CS) und einem Rückgang der Stellenangebote in den Vereinigten Staaten ein.

Diese schlechten Nachrichten hoben die Stimmung an der Wall Street, weil die Anleger darauf setzten, dass dies die Fed veranlassen könnte, das Tempo der Zinserhöhungen zu verlangsamen. Auch die australische Zentralbank hat diese Woche die Zinsen um einen geringeren als erwarteten Betrag angehoben, was die Hoffnungen verstärkt, dass sich die globalen politischen Entscheidungsträger mehr Sorgen um eine wirtschaftliche Verlangsamung als um die Inflation machen.

Aber diese Erzählung hat sich am Mittwoch kurz verschoben. Der Gehaltsabrechnungsverarbeiter ADP meldete für September einen unerwartet großen Anstieg der Arbeitsplätze im Privatsektor, ein Zeichen dafür, dass amerikanische Unternehmen immer noch in einem soliden Tempo einstellen.

Darüber hinaus berichtete das Institute for Supply Management am Mittwoch, dass sein Non-Manufacturing Index höher war als prognostiziert. Die Aktivität verlangsamte sich ab August, aber Dienstleistungsunternehmen meldeten immer noch ein stetiges Wachstum.

Die soliden Wirtschaftsdaten dürften die Fed auf Kurs halten, die Zinsen im November und Dezember stark anzuheben … vielleicht zu stark. Es wächst die Sorge, dass die Wahrscheinlichkeit eines sogenannten geldpolitischen Fehlers steigt und die Fed eine Rezession verursacht.

Auch steigende Energiepreise könnten die Verbraucherstimmung belasten. Die OPEC kündigte am Mittwoch Produktionskürzungen an, Nachrichten, die die Ölpreise in die Höhe trieben. Der Anstieg des Ölpreises gab den Energieaktien Auftrieb und trug dazu bei, den Gesamtmarkt anzukurbeln.

Chevron (CVX) war eine der besten Dow-Aktien und stieg um 1 %. Exxon Mobil (XOM) und die Öldienstgiganten Schlumberger (SLB) und Halliburton (HAL) gehörten zu den führenden Unternehmen im S&P 500, wobei jede Aktie zwischen 4 % und 6 % zulegte.