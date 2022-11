Die Aktien rutschen ab, da die Kontrolle über den Kongress unklar bleibt

New York

Die Wall Street setzte bei den Zwischenwahlen am Dienstag auf eine rote Welle. Aber bisher sieht es so aus, als wäre das nicht unbedingt passiert. Und jetzt sehen die Anleger am Mittwochmorgen Rot auf ihren Handelsbildschirmen.

Die Aktien gaben nach der Eröffnungsglocke leicht nach, wobei der Dow fast 200 Punkte oder 0,6 % nachgab. Der S&P 500 und Nasdaq fielen um 0,7 % bzw. 0,9 %.

Der Markt hatte sich in den letzten drei Tagen nach einem historischen Anstieg der Aktien im Oktober erholt. Das lag zum Teil an der Erwartung eines überzeugenden Sieges der Republikaner, der der Partei die Kontrolle über eine oder beide Kammern des Kongresses verschaffen könnte – eine Entwicklung, die zu einem investitionsfreundlicheren Stillstand führen könnte.

Aber ob die Demokraten tatsächlich ihre Mehrheit in beiden Kammern verlieren, ist noch nicht klar.

„Der Markt hat ein anderes Ergebnis erwartet. Die Anleger könnten enttäuscht sein, dass es keine strengere Kontrolle der Biden-Administration geben wird“, sagte Brian Gardner, Chief Washington Policy Strategist bei Stifel. „Es wird immer noch Stillstand geben, aber es gibt Verwirrung und Unklarheit.“

Gardner sagte, die Chance, dass bis zu den Präsidentschaftswahlen 2024 bedeutende neue Konjunkturgesetze verabschiedet werden, sei „sehr gering“ – selbst wenn die Wirtschaft in eine Rezession abgleitet. Das Beste, worauf der Markt hoffen kann, ist, dass Washington einen Bundeshaushalt verabschieden und weitere Dramen über die Anhebung der Schuldenobergrenze vermeiden kann.

„Die beiden Parteien sehen es nicht in ihrem besten Interesse, mit der anderen Seite zusammenzuarbeiten“, sagte Gardner.