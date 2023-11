Die Agentur für Arbeit sieht kein Grundkindergeld vor Juli 2025

Stand: 8. November 2023 16:58 Uhr

In der ersten Lesung am Donnerstag wird über die grundlegende Kindersicherung gesprochen. Familienministerin Paus sieht darin einen Meilenstein für ihr sozialpolitisches Leitprojekt – der geplante Start Anfang 2025 ist laut Arbeitsagentur jedoch nicht zu erreichen.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) rechnet mit einem verzögerten Start des geplanten Grundkindergeldes. Laut Bundesfamilienministerin Lisa Paus sollen die neuen Leistungen für Kinder und Familien Anfang 2025 starten. Die Agentur für Arbeit hält allenfalls einen schrittweisen Einstieg ab Juli 2025 für machbar.

BA-Vorstandsmitglied Vanessa Ahuja erklärte: „Diese große Aufgabe der Kindergrundsicherung können wir bewältigen, benötigen aber einen ausreichenden Vorlauf ab der Zustimmung von Bundestag und Bundesrat.“ Die BA kann daher voraussichtlich frühestens ab Juli 2025 und zunächst nur schrittweise mit der Kindergrundsicherung beginnen.

Grundlegender Kinderschutz wird im Parlament besprochen

Wann der Grundkinderschutz von Bundestag und Bundesrat beschlossen wird, lässt sich noch nicht vorhersagen. Das vor allem zwischen FDP und Grünen schon lange umstrittene Vorhaben steht erst ganz am Anfang der parlamentarischen Verhandlungen. Der Gesetzentwurf wird am Donnerstag in erster Lesung beraten, für kommenden Montag ist eine Expertenanhörung im Familienausschuss geplant.

Der Beginn der Beratungen ist ein wichtiger Schritt für den seit langem geforderten, aber auch viel diskutierten Plan der Familienministerin. Erst nach monatelangem offenen Streit gab die Bundesregierung grünes Licht für das Vorhaben, das mehrere staatliche Leistungen vom Kindergeld über das Bürgergeld bis zum Kindergeld für einkommensschwache Familien bündeln soll. Letztlich einigte sich die Regierung auf eine Finanzierung in Höhe von 2,4 Milliarden Euro.

„Eine Grundsicherung wird das Leben vieler Familien in Deutschland verbessern“, sagte Paus. Dies sei „ein Paradigmenwechsel“. Grundsätzlich soll die Grundsicherung Familien den Bezug von Leistungen erleichtern. Paus sprach in diesem Zusammenhang von einem Wandel von einer „familiären Abholpflicht“ hin zu einer „staatlichen Ablieferungspflicht“.

Offene Fragen erschweren die konkrete Umsetzung

Der lange Weg zur Einigung führe jedoch dazu, dass der geplante Zeitpunkt des Inkrafttretens der Kindergrundsicherung Anfang 2025 „aus finanziellen, organisatorischen, infrastrukturellen und personellen Gründen nicht mehr erreicht werden könne“, teilte die Behörde mit Eine Stellungnahme liegt der Nachrichtenagentur Reuters vor. Die Verantwortung für die Grundsicherung soll bei der im Bundesamt angesiedelten Familienkasse liegen.

Diese sieht jedoch erst nach der Verabschiedung des Gesetzestextes durch den Bundesrat die Möglichkeit einer konkreten Umsetzungsplanung. Es müsse beispielsweise Personal für 5.355 Vollzeitäquivalente rekrutieren und vor allem ausbilden, heißt es in der Stellungnahme.

Auch die BA sieht im Gesetzentwurf zahlreiche offene Punkte. Es bleibt unklar, in welchem ​​Umfang die rund 400.000 Jugendlichen, die aufgrund ihres eigenen Anspruchs auf Grundunterhalt keinen Anspruch mehr auf Bürgergeld haben, betreut und untergebracht werden sollen: „Dies muss im parlamentarischen Verfahren geregelt werden, um viele junge Menschen zu verhindern.“ „Menschen werden durch den Berufseinstieg gefährdet“, sagt die BA.