Die Absolventen stimmen ein, da die positive Klage in den Händen des Obersten Gerichtshofs liegt

Seit fast 60 Jahren können Hochschulen People of Color und Frauen bei der Zulassung eingeschränkt bevorzugen.

Die Praxis, sagen Befürworter, hat marginalisierten Menschen eine faire Chance gegeben, Colleges und Universitäten zu besuchen, die sie sonst möglicherweise übersehen hätten. Es war auch ein Instrument, um Diskriminierung an Institutionen zu verhindern, von denen viele historisch nur weiße Studenten zugelassen haben.

Nun liegt das Schicksal der Affirmative Action in den Händen des mehrheitlich konservativen Obersten Gerichtshofs. Am Montag werden Richter Argumente für zwei Fälle in Harvard und der University of North Carolina hören.

Die Herausforderungen werden von dem konservativen Aktivisten Edwin Blum angeführt, der die Klagen eingereicht hat 2014.

Die Harvard-Challenge zitiert Titel VI des Civil Rights Act von 1964, der Schulen, die Bundesmittel erhalten, verbietet, aufgrund der Rasse zu diskriminieren. Die UNC-Klage behauptet auch Titel-VI-Begründungen sowie eine Verletzung der Garantie des 14. Zusatzartikels zum gleichen Schutz des Gesetzes, der staatliche Institutionen abdeckt.

Der Anwaltsausschuss für Bürgerrechte gehört zu den Gruppen, die die Verfassungsmäßigkeit von Affirmative Action vor dem Obersten Gerichtshof verteidigen werden.

Genevieve Bonadies Torres, stellvertretende Direktorin des Educational Opportunities Project für das Komitee, sagte, dass positive Maßnahmen dazu geführt haben, dass die College-Campusse vielfältiger geworden sind. Im Gegenzug können schwarze und braune Studenten eine „tiefgreifende wirtschaftliche Mobilität“ erreichen und ihre Gemeinschaften stärken, sagte Torres.

„Was wir sowohl aus Erfahrung als auch aus Forschung wissen, ist, dass die Zahl der schwarzen und hispanischen Studenten, die Zugang erhalten, stark zurückgegangen ist, wenn Colleges aufhören, Rassen zu berücksichtigen“, sagte Torres. „Studenten of Color bewerben sich seltener, wenn sie aufhören, über Rassen nachzudenken, weil sie sie als weniger integrativ und einladend ansehen.“

Torres sagte, im Jahr 2015 hätten sich Studenten sowohl an Harvard als auch an der UNC an den Fällen beteiligt, indem sie Briefe einreichten und über ihre Erfahrungen auf jedem Campus und die Bedeutung von Vielfalt aussagten.

CNN sprach mit drei der beteiligten Hochschulabsolventen darüber, warum sie glauben, dass positive Maßnahmen aufrechterhalten werden sollten.

Cecilia Polanco wuchs in einer Arbeiterfamilie auf, deren Eltern aus El Salvador in die Vereinigten Staaten eingewandert waren. Polanco sagte, ihr Vater habe auf dem Bau gearbeitet und ihre Mutter sei eine Näherin gewesen, die auch Häuser geputzt habe, um für ihre Familie zu sorgen.

Sie sagte, ihre Eltern hätten ihr erlaubt, sich auf die Schule zu konzentrieren, weil sie ein besseres Leben für sie wollten. Beide hatten in El Salvador nicht die Möglichkeit, die Schule zu beenden.

Polanco sagte, sie habe doppelt so hart gearbeitet und in der High School AP-Kurse belegt. Sie wusste, dass sie als Latina-Kind von Einwanderern nicht die gleichen Ressourcen hatte wie ihre weißen Kollegen.

Im Jahr 2011 wurde Polanco als Morehead-Cain-Stipendiatin an der University of North Carolina-Chapel Hill ausgewählt, die ihr ein Vollstipendium anbot.

Polanco sagte, sie glaube, dass positive Maßnahmen dazu beigetragen hätten, „gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen“, damit farbige Studenten wie sie ein so prestigeträchtiges Stipendium erhalten könnten.

„Wenn wir eine gerechtere und gerechtere Gesellschaft hätten, bräuchten wir so etwas wie Affirmative Action nicht“, sagte Polanco. „Aber wir tun es, weil unsere Gesellschaft ungerecht ist.“

Polanco erzählte, dass sie eine der wenigen Farbschülerinnen in einigen ihrer College-Klassen war und verletzende Kommentare online von Leuten gelesen hatte, die sagten, sie sei nur in die UNC gekommen, weil die Schule eine Diversitätsquote erfüllen musste.

Aber sie ließ sich davon nicht abschrecken. Sie wurde schließlich zu einer überzeugten Verfechterin von Affirmative Action und war bestrebt, zum Gerichtsverfahren beizutragen.

Jetzt arbeitet Polanco als Gemeindeorganisatorin in Durham, North Carolina, wo sie sich auf Philanthropie, Rassengerechtigkeit und Jugendorganisation konzentriert.

„Ich denke, positive Maßnahmen helfen zu sehen, wie ich nicht die gleichen Möglichkeiten hatte wie andere Menschen, wie meine weißen Kollegen“, sagte Polanco. „Ich hatte viele wertvolle Lebenserfahrungen, die mich zu einer wertvollen Bereicherung für UNC gemacht haben.“

Polanco plant, heute in Washington DC zu sein, während der Oberste Gerichtshof Argumente in dem Fall anhört. Sie glaubt, dass das Oberste Gericht die Praxis letztendlich aufrechterhalten wird.

„Ich bin definitiv optimistisch“, sagte Polanco. „Ich habe das Gefühl, ich wäre überrascht, wenn es in die andere Richtung gehen würde.“

Andrew Brennen sagte, er sei immer wieder daran erinnert worden, dass er schwarz sei.

Von Highschool-Kollegen, die fragten, warum er nicht zu dem stereotypen schwarzen Teenager passe, bis hin zu einem der wenigen schwarzen Schüler in seinen Klassen an der UNC, sagte Brennen, er habe sich nie vollständig akzeptiert gefühlt.

Er erzählte von einer Klassendiskussion über Affirmative Action an der UNC, als ein weißer Student in Frage stellte, ob einige schwarze Studenten voll qualifiziert seien, um an der Universität zu studieren. Brennen war auch Zeuge der Proteste auf dem Campus der UNC, als die Statue der Konföderierten „Silent Sam“ gestürzt wurde.

Da die Hochschulen immer noch gegen Rassismus kämpfen, befürchtet Brennen, dass die Aufhebung positiver Maßnahmen die Situation nur verschlimmern könnte.

„Die Beweise sind ziemlich klar, dass die Vielfalt auf dem Campus leidet, wenn die Zulassungsbeamten die Rasse nicht berücksichtigen können“, sagte Brennen. „Diese Bemühungen, die Leute für die Geschichte und den heutigen Rassismus auf dem Campus zur Rechenschaft zu ziehen, werden von farbigen Studenten geleitet. Und die Realität ist, dass unsere Schulen so vielfältig sein müssen wie die Arbeitsplätze und Gesellschaften, auf die wir uns vorbereiten sollen.“

Brennen sagte, er sei bestrebt, seine Perspektive darzulegen, als das North Carolina Justice Center ihn bat, einen Brief zur Unterstützung positiver Maßnahmen für den Fall zu schreiben.

Brennen, der Sohn zweier Anwälte, schrieb positive Maßnahmen für den Erfolg seiner Familie zu. Seine Eltern, sagte er, seien beide in armen Verhältnissen aufgewachsen konnten aber die juristische Fakultät besuchen und eine juristische Karriere verfolgen.

Brennen sagte, seine Eltern hätten ihm die Bedeutung von Bildung beigebracht und ihm beigebracht, wie positive Maßnahmen vielen schwarzen Familien zum Erfolg verholfen hätten.

Brennen schloss 2019 sein Studium der Politikwissenschaft an der UNC ab. Er arbeitet jetzt für ein soziales Veränderungsunternehmen.

„Es gibt Leute da draußen, die die Tatsache ausnutzen wollen, dass positive Maßnahmen irgendwie bedeuten, dass Ihr weißes Kind leiden wird“, sagte Brennen. „Ich denke, das charakterisiert das, was Affirmative Action tut, sehr falsch.“

Affirmative Action, sagte er, gibt jedem, unabhängig von seiner Rasse, eine faire Chance auf eine qualitativ hochwertige Bildung und Erfolg.

Brennen sagte, er mache sich Sorgen, dass der Oberste Gerichtshof der konservativen Mehrheit nicht zustimmen werde.

„Obwohl ich zuversichtlich bin, dass unsere Anwälte starke, verfassungsrechtlich unterstützte, auf Präzedenzfällen basierende Argumente zur Unterstützung positiver Maßnahmen vorbringen, bin ich nervös, dass es diesem Gericht egal ist“, sagte Brennen.

Thang Diep erlebte während seiner Kindheit Verwirrung über seine Identität.

Diep sagte, er sei im Alter von 8 Jahren mit seiner Familie aus Vietnam in die USA (Los Angeles) eingewandert und habe nicht viel Englisch gesprochen. Als er die Sprache allmählich lernte, hatte er immer noch einen starken Akzent und Klassenkameraden neckten ihn während der gesamten Grundschule. Manche würden ihn Chinesen nennen, obwohl er in Wirklichkeit Vietnamese war. Als Diep sich im amerikanischen Leben niederließ, beobachtete er, wie sein Vater zum Arbeiten nach Vietnam hin und her reiste, damit er die Familie weiterhin versorgen konnte. Dieps Mutter hat nicht gearbeitet und ist zu Hause geblieben.

Als es an der Zeit war, sich für Colleges zu bewerben, war Harvard nicht auf Dieps Radar.

„Es schien unerreichbar und dieses unmögliche Ding“, sagte Diep.

Aber drei Tage vor Ablauf der Bewerbungsfrist ermutigte ihn seine Mutter, es zu wagen und sich zu bewerben. Diep sagte in seinem Zulassungsaufsatz, er habe über seine Kämpfe mit der Rassenidentität und seiner Anpassung während der Grundschule geschrieben.

Diep wurde schließlich angenommen und studierte Neurowissenschaften in Harvard.

Als Diep gebeten wurde, während seines Studiums in Harvard einen Brief zur Unterstützung positiver Maßnahmen zu schreiben, ergriff Diep die Gelegenheit. Er glaubte, dass asiatische Amerikaner, insbesondere südostasiatische Amerikaner, aus dem Gespräch ausgeschlossen worden seien, und wollte, dass die Welt erfahre, dass auch sie Affirmative Action unterstützen. Asiatische Amerikaner, sagte er, seien keine Monolithen. Entgegen dem Klischee einer „vorbildlichen Minderheit“ stammen einige asiatische Amerikaner wie er aus Familien der Arbeiterklasse, sagte Diep.

„Ich denke, wir leben in einer Gesellschaft, in der Rasse eine entscheidende Rolle in unseren Erfahrungen spielt und welchen Zugang wir zu Ressourcen haben“, sagte Diep. „Eine Möglichkeit, das Bildungssystem zu verbessern, besteht darin, diese Hindernisse anzuerkennen und zu berücksichtigen.“

Diep arbeitet jetzt für eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Bekämpfung häuslicher Gewalt einsetzt.

Diep sagte, er werde in Washington DC sein, um sich mit anderen College-Absolventen und Studenten für positive Maßnahmen einzusetzen. Er sagte, er stehe in Solidarität mit allen Farbgemeinschaften, die dafür kämpfen, positive Maßnahmen aufrechtzuerhalten.

„Ich habe das Gefühl, dass es einen gewissen Optimismus gibt“, sagte Diep. „Ich hoffe, dass dies zu einer Bildungsmöglichkeit wird, um das Bewusstsein für die Auswirkungen zu schärfen.“