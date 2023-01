Die absolut besten Science-Fiction-Filme auf Prime Video

Wo sind heutzutage all die guten Science-Fiction-Filme? Die knallharten, bewusstseinsverändernden Achterbahnen. Die cleveren und doch einfachen Konzepte werden durch zuordenbare Charaktere erkundet. Der kostenlose kosmische Inhalt, der mit Ihrem Amazon-Abonnement geliefert wird.

Prime-Video, der Streaming-Dienst von Amazon, hat eine überraschend beeindruckende, wenn auch ziemlich stagnierende Auswahl an Science-Fiction-Filmen. Die Kernaufstellung ändert sich nicht viel, mit ein paar Favoriten, die hin und wieder auftauchen. Hier ist die Liste, aktualisiert am 30. Januar.

Aidan Monaghan Ein britischer dystopischer Thriller von Ben Wheatley, dem Regisseur der Psycho-Horrorfilme Kill List und A Field in England. Erwarten Sie mehr verstörenden Spaß in dieser Adaption von JG Ballards Roman von 1975 über ein luxuriöses Wohnhochhaus, dessen wohlhabende Bewohner schließlich im Chaos versinken. Tom Hiddleston, Sienna Miller, Jeremy Irons, Luke Evans und Elisabeth Moss ergänzen eine Starbesetzung.

Dark Sky Films/Twitter Dieser kanadische Science-Fiction-Krimi tut sich selbst einen großen Gefallen mit einer faszinierenden Prämisse: Waisenmädchen in einem gefängnisähnlichen Internat absolvieren eine Ausbildung, um die perfekten adoptierbaren jungen Frauen zu werden. Aber zwei Studenten machen sich daran, die beunruhigende Wahrheit hinter ihrer Gefangenschaft aufzudecken.

Überragend Ein ruhiger Ort Teil II (2020) Diese Fortsetzung von John Krasinskis Horror-Sci-Fi steigert die Action, den Nervenkitzel und die Setups und setzt auf die erforderlichen Upgrades, ohne ihr wesentliches Herz zu opfern. Die Familie Abbott – gespielt von Emily Blunt, Millicent Simmonds und Noah Jupe – setzt ihre Überlebensreise über die von Außerirdischen verwüstete Erde fort und sucht nach anderen Menschen. Eine dieser Personen ist der grauhaarige Emmett (Cillian Murphy).

Warner Bros./Screenshot von CNET KI Künstliche Intelligenz (2001) Einen soliden, gut gemachten Film von Steven Spielberg finden Sie unter Künstliche Intelligenz. Angesiedelt in einer futuristischen Gesellschaft folgt AI Artificial Intelligence einem Androiden, der mit der Fähigkeit zu lieben programmiert ist. Interessanterweise wurde der Film ursprünglich von Stanley Kubrick entwickelt, bevor Spielberg übernahm. Schauen Sie sich das Kuriosum der Berührungen der beiden Regisseure an.

Tri-Star-Bilder Es wäre keine beste Sci-Fi-Liste ohne mehrere Arnie-Filme. Im Mittelpunkt von The Running Man steht eine Gameshow, in der Kriminelle versuchen müssen, professionellen Killern zu entkommen.

Universal Pictures/YouTube-Screenshot Seien Sie kein Zyniker und sehen Sie sich diese lächerlich charmante Science-Fiction-Romanze an. Nein, sein Zeitreisekonzept ergibt keinen wasserdichten Sinn. Domhnall Gleeson spielt Tim, einen Anwalt, der die Fähigkeit seines Vaters (Bill Nighy) erbt, in der Zeit zurückzugehen – meistens rückwärts – und Momente seines Lebens noch einmal zu erleben. Er nutzt diese Fähigkeit nur für eine Sache: um eine Freundin zu bekommen. Rachel McAdams spielt Mary, seine Geliebte, die natürlich im Verlagswesen arbeitet. Es ist unmöglich, sich nicht in diese Welt von Richard Curtis (Tatsächlich Liebe) zu verlieben.

Jurassic World Dominion (2022) Es schien, als würde uns das Finale der Jurassic World-Trilogie in eine höllische Dystopie stürzen, die von uralten Monstern überrannt wird. Die Charaktere müssten Amokläufe überleben und von Feuern leben, die in Ölfässern brennen. Bei Jurassic World Dominion geht es hauptsächlich um Schwärme riesiger Heuschrecken, die die US-Ernte dezimieren. Die Bande – Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum und Sam Neill – muss das verhindern. Dominion mag eine Enttäuschung sein, aber es macht diese Liste, weil es immer noch eine Verbesserung gegenüber Jurassic World: Fallen Kingdom ist.

Fokusfunktionen Ewiger Sonnenschein des makellosen Geistes (2004) Ewiger Klassiker, mehr gibt es nicht zu sagen. Ein Paar – Clementine (Kate Winslet) und Joel (Jim Carrey) – unterzieht sich einem medizinischen Eingriff, um ihre schlimmsten gemeinsamen Momente auszulöschen.

Paramount Pictures Im Grunde spielt Stranger Things in den 70er Jahren. Super 8 folgt einer Gruppe von Teenagern, die ihren eigenen Film drehen, als ein Zug entgleist und eine gefährliche Präsenz beginnt, ihre Stadt zu verfolgen.

Universelle Bilder Die Adaption von Stephen Kings Sci-Fi-Horror aus den 80er Jahren zog keine begeisterten Kritiken auf sich, also setzte dieser Neustart der Horrorfilmfabrik Blumhouse im Jahr 2022 einen weiteren Stich. Die Ergebnisse? Nicht gut. Firestarter erzielte sogar noch schlechtere Ergebnisse als das Original, bietet aber die Faszination, Zac Efron in einem Horrorfilm die Führung übernehmen zu sehen. Er spielt einen Vater, der versucht, seine Tochter – die Pyrokinese einsetzen kann – aus den Händen einer düsteren Bundesbehörde zu halten.

Tollywood Jenseits der unendlichen zwei Minuten (2020) Wie cool und faszinierend ist dieser Titel? Beyond the Infinite Two Minutes ist eine Low-Budget-Zeitreisekomödie der japanischen Filmemacherin Junta Yamaguchi. Die wilde Prämisse: Ein Café-Mitarbeiter entdeckt, dass sein Fernseher ihm zeigen kann, was 2 Minuten in die Zukunft passiert. Da steckt natürlich noch viel mehr dahinter und die Ergebnisse sind so kreativ und abgedreht, wie man es unter den Zwängen des Indie-Filmschaffens erwarten kann. Ein Edelstein.

Überragend Gerade Prey gesehen und auf der Suche nach einem weiteren Science-Fiction-Streifen mit einem heldenhaften Welpen? Love and Monsters macht seinem Namen alle Ehre und dreht sich um Joel (Dylan O’Brien), einen Überlebenden in einer postapokalyptischen Welt, in der mutierte Monster die Erde durchstreifen. Auf der Suche nach seiner Ex-Freundin Aimee (Jessica Henwick) trifft er auf einen streunenden Hund namens „Boy“. Dies ist, wenn die wahre Romantik beginnt. Erleben Sie dieses vergnügliche Monsterpocalypse-Abenteuer, das Sie mit ein paar Überraschungen anspringen und die richtigen emotionalen Beats treffen wird.

Gravitas Ventures/YouTube-Screenshot Dieser französische Science-Fiction-Horror ist nichts für Klaustrophobiker. Meander folgt Lisa, einer Frau, die im Auto eines Fremden landet und dann in einem beängstigenden Netzwerk aus schlotartigen Röhren gefangen ist. Die verschiedenen Abschnitte bergen unterschiedliche Gefahren. Außerdem hat Lisa einen Timer an ihrem Handgelenk, der bis zu noch mehr Schrecken herunterzählt. Dieser effektive, spannende Thriller spielt sich in glatten 90 Minuten ab. Ein perfekter Schuss Adrenalin.

Paramount Pictures Star Trek in die Dunkelheit (2013) Der zweite Star Trek-Film in der neu gestarteten Franchise strahlt ein grandioses Abenteuer mit einem denkwürdigen Bösewicht in Benedict Cumberbatchs Khan aus. Die Bande auf der USS Enterprise reist in die verbotene Zone im Weltraum, um eine vom Aussterben bedrohte Spezies zu retten. Obwohl ein wenig altmodisch – eine unnötige Unterwäscheszene und ein Wechsel der ethnischen Zugehörigkeit für Khan – ist Into Darkness ein ausgelassener Trip.

Amazon Prime-Video Es ist schwer, The Tomorrow War von dieser Liste zu streichen, denn es ist der große Sci-Fi-Actioner von Prime Video mit Chris Pratt in der Hauptrolle. Es folgt einem Schullehrer, der in einen Krieg mit Außerirdischen eingezogen wird – in der Zukunft. Ein leicht verdaulicher Streifen, den Sie ansehen können, während Sie auf Ihr Telefon schauen.

Vertigo Releasing/YouTube/CNET-Screenshot Vivarium ist interessant. Es mag viele Zuschauer mit seinen surrealen Aspekten frustrieren, aber es ist immer noch ein fesselnder Film. Ein junges Paar wird in einem labyrinthischen Vorortviertel mit identischen Häusern gefangen. Beim Versuch zu fliehen, kümmern sie sich um ein mysteriöses Baby.

Dieser britische Science-Fiction-Film stammt von Gareth Edwards, der später Regie bei „Rogue One: A Star Wars Story“ und „Godzilla“ aus dem Jahr 2014 führte. Seine Beherrschung der Atmosphäre, des Wunders und der Schönheit ist hier zu sehen, und das alles mit einem knappen Budget. Monsters folgt einem Paar, das versucht, eine „Infizierte Zone“ zu durchqueren, in der es von riesigen Monstern mit Tentakeln nur so wimmelt.

Amazon-Studios Dieser Low-Budget-Indie hat überraschend hohe Produktionswerte, beeindruckende Darbietungen und einfallsreiche Kameraarbeit, um die Geschichte zweier Teenager im New Mexico der 50er Jahre zu erzählen. Das findige Paar jagt die möglicherweise außerirdischen Ursprünge einer mysteriösen Audiofrequenz.

Amazon Studios/YouTube/CNET-Screenshot Für diejenigen, die Black Mirror vermissen, wird dies dazu beitragen, diese Lücke zu schließen. Black Box folgt einem Vater, der nach einem Autounfall versucht, sein Leben wieder in Ordnung zu bringen. Er stimmt einem experimentellen Verfahren zu, das ihn in die dunkelsten Winkel seines Geistes führt.

Screenshot von Oscilloscope Laboratories/YouTube/CNET Kohärenz benötigt kein Budget in der Größe eines Avatars, um eine fesselnde Geschichte zu schreiben. Der Low-Budget-Indie-Film folgt Freunden auf einer Dinnerparty, die bizarre Ereignisse bemerken, nachdem ein Komet vorbeigezogen ist. Noch beunruhigender wegen seiner geerdeten Umgebung ist Coherence ein wahres Indie-Juwel.

Screenshot von Alameda Entertainment/YouTube/CNET Faszinierende Prämisse? Überprüfen. Geringes Budget? Überprüfen. Am Ende drehen? Überprüfen. Dieses Indie-Sci-Fi-Mysterium von Travis Milloy festigt seinen Platz in der Google-Suche nach „besten Indie-Sci-Fi-Perlen“. Die komplexe Geschichte von Infinity Chamber konzentriert sich auf einen Mann, der in einer automatisierten Haftanstalt festgehalten wird. Er muss gegen überlegene Technologie kämpfen, um zu entkommen, eine immens knifflige Aufgabe.