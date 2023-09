CNN

Der republikanische Vorsitzende des Bundesstaates Arizona, Jeff DeWit, lehnte diese Woche einen GOP-Vorschlag des Maricopa County ab, im Jahr 2024 eine eintägige staatliche Präsidentschaftsvorwahl abzuhalten, und wies auf einen anhaltenden Bruch in der Republikanischen Partei im Zuge der anhaltenden Wahlleugnung aufgrund der Präsidentschaftswahl 2020 hin.

DeWit erklärte in einer E-Mail an Mitglieder des Parteivorstands am Donnerstag, warum er nicht zur Abstimmung über den Vorschlag aufgerufen hatte. Er sagte, die GOP habe nicht das Geld, um einen eigenen Wettbewerb durchzuführen – oder die Zeit, einen Plan umzusetzen und mögliche rechtliche Hürden zu beseitigen.

Die Entscheidung von DeWit, der an den Kampagnen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump in den Jahren 2016 und 2020 mitgearbeitet hat, dürfte bei den Konservativen im Bundesstaat Gegenreaktionen auslösen. Die Arizona Republican Party wurde von Trump-nahen Konservativen nach rechts getrieben, die ihren Wahlen misstrauen und sich weigern, die Verluste von Trump im Jahr 2020 und einer landesweiten Kandidatenliste zu akzeptieren, zu der auch die Gouverneurskandidatin Kari Lake, eine weitere prominente Wahlleugnerin, im Jahr 2022 gehörte.

Die Washington Post berichtete am Samstag zuvor über die Entwicklung.

Arizona hat sich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Swing States des Landes entwickelt – eine ehemalige Bastion der Republikaner, die sich in den letzten Jahren nach links verschoben hat, mit demokratischen Siegen bei den Senatswahlen 2018, 2020 und 2022 und einem Sieg von Präsident Joe Biden gegen Trump mit weniger als 11.000 Stimmen von mehr als 3,3 Millionen abgegebenen Stimmen bei der Präsidentschaftswahl 2020.

Die meisten Wähler in Arizona geben ihre Stimmzettel per Briefwahl ab – eine Option, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut, seit der Landtag 1991 die unentschuldigte Briefwahl genehmigte und 2007 grünes Licht für die Erstellung einer permanenten Frühwahlliste gab, die es den Bewohnern ermöglichte, sich anzumelden sich ihre Stimmzettel in jedem Wahlzyklus per Post zusenden zu lassen.

Diese Wahlnormen, die einst von Republikanern vertreten wurden, die die Regierung des Bundesstaates kontrollierten, geraten nun ins Visier von Konservativen, die Trumps falsche Verschwörungstheorien über weit verbreiteten Wahlbetrug nachplappern.

Die GOP des Maricopa County verabschiedete am 26. August eine Resolution, in der sie den Vertragsstaat aufforderte, sich aus den staatlichen Präsidentschaftsvorwahlen zurückzuziehen und eine eigene eintägige Wahlveranstaltung abzuhalten.

„Die vom MCRC ergriffenen Maßnahmen stehen in Solidarität mit Präsident Donald J. Trump, der verfolgt, verhaftet und angeklagt wurde, weil er genau die gleichen Positionen eingenommen hat“, sagte Craig Berlin, Vorsitzender der Republikanischen Partei von Maricopa County, in einem Video, das diese Woche auf X veröffentlicht wurde. die Social-Media-Plattform, die früher als Twitter bekannt war.

Die Ablehnung dieses Vorschlags durch DeWit erfolgte kurz vor Ablauf der Frist für den Rückzug der Parteien aus der Regierungswahl am Freitag. Paul Smith-Leonard, Kommunikationsdirektor im Büro des Außenministers von Arizona, bestätigte, dass keine Partei aus der Präsidentschaftsvorwahl ausgeschieden sei.

DeWit sagte in seiner E-Mail, dass die Partei „keinen klar formulierten Plan“ habe, die Präsidentschaftsvorwahlen zu ersetzen, und „kein Geld, um diese Änderung den republikanischen Wählern in Arizona mitzuteilen“.

„Infolgedessen würde die Partei mit ziemlicher Sicherheit per Gerichtsbeschluss in die (Präsidentschaftsvorwahlen) zurückgedrängt werden. „Es gibt einfach nicht genug Zeit oder Ressourcen, um diesen Wandel in diesem Präsidentschaftswahlzyklus vorzunehmen und gleichzeitig die Forderung der Satzung einzuhalten, dass die Partei allen Vorwahlkandidaten gegenüber fair handeln muss“, sagte er.

DeWit zitierte auch den Anwalt der Landespartei und sagte, dass die Republikaner des Bundesstaates „sehr nahezu sicher“ seien, dass der Bundesstaat mit Klagen auf Bundes- und Landesebene rechnen müsste, in denen behauptet wird, dass eine solche Verschiebung einer „massiven Entrechtung der Wähler“ gleichkäme.

Stattdessen schlug er vor, der GOP des Maricopa County die Durchführung einer parallelen Vorwahl zu gestatten – eine, die ausschließlich im Maricopa County stattfinden und von der Kreispartei finanziert werden würde.

Die Kluft ist der jüngste Beweis dafür, dass viele Republikaner im Bundesstaat trotz knapper Verluste in den Jahren 2018, 2020 und 2022 eine Rückkehr zu den Taktiken ablehnen, mit denen die Partei einst glänzte – einschließlich der Kontaktaufnahme mit konservativen Wählern, um sicherzustellen, dass ihre Briefwahlzettel abgegeben werden werden zurückgegeben.

Nach diesen Verlusten gab es für die Partei keine umfassende Bilanz. Nach ihrer Niederlage im Jahr 2022 leitete Lake eine Reihe rechtlicher Schritte ein, um den Sieg der demokratischen Gouverneurin Katie Hobbs rückgängig zu machen.

Nach Trumps Niederlage im Jahr 2020 beauftragte der konservativ geführte Senat des Bundesstaates Arizona Cyber ​​Ninjas, ein unerfahrenes Unternehmen mit Sitz in Florida, mit der Durchführung einer parteipolitischen Überprüfung der über 2 Millionen abgegebenen Stimmen im Maricopa County.

Die vorgetäuschte „Prüfung“ wies auf Inkonsistenzen hin, die größtenteils darauf zurückzuführen waren, dass die unerfahrenen Gutachter nicht verstanden hatten, wie Wahlen in Arizona ablaufen. Wahlexperten widerlegten praktisch alle Behauptungen von Cyber ​​Ninjas und seinen Subunternehmern über die von ihnen als fragwürdig eingestuften Stimmzettel und den Umgang von Maricopa County mit der Cybersicherheit.

Der vom Senat des Bundesstaates veröffentlichte Abschlussbericht wurde im September 2021 veröffentlicht und zeigte, dass die Ergebnisse der manuellen Nachzählung der Gutachter nahezu mit der Zählung des Landkreises identisch waren. Dennoch ist der Bericht für Trump-nahe Konservative, darunter auch Lake, zu einem Vorwand geworden, um Misstrauen in den Wahlprozess in Arizona zu säen.