DIXON – Die Staatsvertreter Bradley Fritts, R-Dixon, und Ryan Spain, R-Peoria, werden am Dienstag, den 18. Juli, um 18 Uhr eine gemeinsame telefonische Townhall-Veranstaltung für Wähler in ihren Bezirken veranstalten.

Das Rathaus wird sich auf wichtige Themen der Frühjahrs-Legislaturperiode konzentrieren, darunter Ethikreform, Waffenverbote, öffentliche Sicherheit und den Haushaltsplan 2024. Die Veranstaltung wird den Wählern auch Gelegenheit bieten, Fragen zu stellen.

„Einer der wichtigsten Aspekte meiner Arbeit ist die Kommunikation mit den Menschen, die ich vertrete“, sagte Fritts in einer Pressemitteilung. „Dieses Rathaus ist für mich eine Möglichkeit, für meine Wähler zugänglich und transparent über die Arbeit zu bleiben, die sowohl in Springfield als auch hier zu Hause geleistet wird.“

Da Fritts und Spanien nach der Neuzuordnung der Volkszählung 2020 „neue“ Legislativbezirke bedienen, ist dieses Rathaus eine Gelegenheit für sie, neue Wähler zu erreichen.

Die Bewohner erhalten am 18. Juli einen Anruf, um sich mit dem Rathaus in Verbindung zu setzen, oder sie können sich für die Einwahlinformationen an die Büros der Vertretungen wenden.

Einwohner, die Fragen zur Veranstaltung haben, können das Büro von Fritts unter 815-561-3690 oder das Büro von Spanien unter 309-690-7373 anrufen.