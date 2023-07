Berlin. Mitglieder des Europäischen Parlaments haben auf Initiative des deutschen Europaabgeordneten und Vorsitzenden des Unterausschusses für Menschenrechte, Udo Bullmann (SPD), einen parteiübergreifenden offenen Brief an die Staats- und Regierungschefs der EU geschrieben, in dem sie ein stärkeres Engagement der EU-Mitgliedstaaten für den Schutz und die Gewährung von Asyl für russische Kriegsdienstverweigerer fordern.

In dem Brief, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, machen die Unterzeichner darauf aufmerksam, dass die russische Militärführung Berichten zufolge in den besetzten ukrainischen Gebieten Luhansk und Donezk 13 illegale Internierungslager eingerichtet hat, in denen über 600 Russen festgehalten werden, die sich geweigert haben, am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine teilzunehmen.

Die Autoren des Briefes, der an EU-Ratspräsident Charles Michel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Außenbeauftragter Josep Borrell gerichtet ist, meinen, dass „es die Pflicht der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten ist, russische Kriegsdienstverweigerer zu schützen und ihnen Asyl zu gewähren“, heißt es in dem Brief.

Anfang April 2022 und noch einmal später rief EU-Ratspräsident Michel die russischen Soldaten zur Desertion auf und bot ihnen Asyl an. „Wenn Sie Ihre ukrainischen Brüder und Schwestern nicht töten wollen, wenn Sie keine Kriminellen sein wollen, werfen Sie Ihre Waffen weg, hören Sie auf zu kämpfen, verlassen Sie das Schlachtfeld“, sagte Michel zu den Russen in Straßburg.

Doch passiert ist fast nichts und infolge des Krieges haben viele EU-Mitgliedstaaten wie Estland, Lettland und Litauen ihre Grenzen zu Russland komplett geschlossen und nehmen keine russischen Flüchtlinge mehr auf. Darüber hinaus wurde die Visavergabe an Russen in allen EU-Ländern verschärft, auch aus Sorge vor einer Unterwanderung russischer Agenten.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums hatten bis Ende April dieses Jahres 2.485 männliche russische Staatsangehörige im wehrfähigen Alter zwischen 18 und 45 Jahren einen Asylantrag in Deutschland gestellt. 814 Fälle wurden entschieden, 55 positiv und 88 negativ.

In den übrigen 671 Fällen wurde den Angaben zufolge das Verfahren „formal abgeschlossen“, entweder durch „Entscheidungen im Dublin-Verfahren“ oder durch die „Rücknahme des Asylantrags“. Nach der Dublin-Verordnung ist für ein Asylverfahren nur ein EU-Staat zuständig, so dass Asylanträge nicht in mehreren EU-Staaten gleichzeitig oder nacheinander gestellt werden können. Grundsätzlich ist der Mitgliedstaat, in den die Asylbewerber nach der Flucht aus ihrem Heimatland erstmals eingereist sind, verpflichtet, den Asylantrag zu prüfen.

Der Kriegsdienstverweigererverband Connection eV in Offenbach, der Kriegsdienstverweigerer aus Russland, Weißrussland und der Ukraine unterstützt, kritisiert seit Monaten die zögerliche Haltung der deutschen Behörden bei der Schutzstellung von Flüchtlingen.

Connection-Geschäftsführer Rudi Friedrich sagte dem RND, dass jeder das Recht habe, den Wehrdienst jederzeit zu verweigern. Wer sich weigert, würde auch zeigen, dass es Widerstand gegen den Krieg gibt. „Das muss unterstützt werden“, betonte Friedrich und fuhr fort: „Die deutschen Behörden lehnen die Betroffenen jedoch weiterhin ab. Das ist eine untragbare Situation.“

In ihrem offenen Brief äußern die EU-Parlamentarier ihre Besorgnis darüber, dass es in Russland zu weiteren Mobilisierungen kommen könnte, die zu einem Anstieg „der Zahl der Anträge von Russen auf Asyl und Flüchtlingsstatus in EU-Mitgliedstaaten“ führen könnten. Die Unterzeichner weisen darauf hin, dass das Recht auf Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen zwar seit 1993 in der Verfassung der Russischen Föderation verankert ist, die Militärbehörden Wehrpflichtigen dieses Recht jedoch in der Praxis verweigern.

Stattdessen hat Russland angekündigt, das maximale Einberufungsalter um drei Jahre anzuheben. Künftig sollen Männer bis zum Alter von 30 Jahren zur Armee eingezogen werden können, sagte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der Duma, Andrej Kartapolow, am Freitag in Moskau. Bisher liegt das Höchstalter bei 27 Jahren.

Am Ende ihres Schreibens appellieren die Abgeordneten an die EU-Staats- und Regierungschefs, weitere Maßnahmen für eine „gemeinsame Visumpolitik“ in den EU-Mitgliedsstaaten, für eine „Anpassung der Richtlinien für die Erteilung von Einreisevisa“ und für die Prüfung von Asylverfahren für russische Staatsbürger zu ergreifen, die ihr Land verlassen, weil sie den Dienst in den russischen Streitkräften verweigern.

Zu den Erstunterzeichnern gehören neben Udo Bullmann der sozialdemokratische Europaabgeordnete Dietmar Köster, die Friedens- und Konfliktforscherin Hannah Neumann, die die Grünen im EU-Parlament vertritt, sowie Charles Goerens von der liberalen Demokratischen Partei Luxemburgs, die portugiesische Außenpolitikerin Isabel Santos von der sozialdemokratischen PS und Miguel Urbán Crespo, ein spanischer Sozialaktivist der linken Podemos-Bewegung.

