Die Abgeordnete Nancy Mace sagte, sie unterstütze Kevin McCarthys Strategie zur Schuldenobergrenze, um Ausgabenkürzungen zu erzwingen

Die Abgeordnete Nancy Mace sagte am Sonntag, sie unterstütze die Strategie des republikanischen Führers Kevin McCarthy, die Schuldengrenze nicht aufzuheben, wenn die Republikaner das Haus zurückgewinnen, es sei denn, die Demokraten im Weißen Haus stimmen Ausgabenkürzungen zu.

„Und ich kann Ihnen sagen, ich sitze im Aufsichtsausschuss, wo wir Verschwendung, Betrug und Missbrauch auf Ebene der Bundesbehörden untersuchen, und es gibt Verschwendung in jeder einzelnen Behörde“, sagte Mace zu Jake Tapper von CNN in „State of Die Union.“

Der Republikaner aus South Carolina sagte, dass Unternehmen zu Beginn von Covid-19 schwierige Entscheidungen darüber treffen mussten, wie sie ihre Türen offen halten würden, und die Bundesregierung erzielte weiterhin Rekordeinnahmen, ohne diese schwierigen Entscheidungen zu treffen.

„Wir können Wege finden, verantwortungsvoller mit unseren Ausgaben umzugehen, genau wie wir Unternehmen und Unternehmen während Covid dazu gezwungen haben. Das ist also eine der Möglichkeiten, wie ich es angehen würde“, sagte sie.

Präsident Joe Biden sagte am Freitag, dass er den republikanischen Gesetzgebern nicht nachgeben werde, die drohen, die Nation in Zahlungsverzug zu schicken, wenn er ihren Forderungen nicht nachkomme, aber er unterstütze nicht die Bemühungen der Demokraten, die Schuldengrenze vollständig abzuschaffen.

Auf die Frage von Tapper nach der Gesetzgebung und dem Treffen mit den Führern des Senats und den Leuten im Weißen Haus, um einen Weg zu finden, die Ausgaben zu reduzieren, bemerkte Mace, die Republikaner seien „von vielen dieser Gespräche ausgeschlossen“ worden.

„Wir sehen, wie Republikaner seit anderthalb Jahren über verantwortungsvollere Ausgaben sprechen, indem sie sich die Defizitausgaben in diesen verabschiedeten Gesetzen ansehen und darüber sprechen, wie wir dieses Land voranbringen können. Und wir wurden ausgeschlossen.“

In einem separaten Auftritt in „State of the Union“ am Sonntag sagte der Senator von Vermont, Bernie Sanders, er sei auf der Seite einer Erhöhung der Schuldenobergrenze.

„Aber was die Republikaner im Grunde tun – und ich hoffe, jeder versteht das – sie sagen, schauen Sie, wir sind bereit, die Vereinigten Staaten mit ihren Schulden in Verzug zu setzen, und nicht die Schuldenobergrenze anzuheben, es sei denn – Sie sprechen über Kürzungen.“

Sanders fügte hinzu: „Weißt du, wovon sie reden? Kürzungen bei der Sozialversicherung, Medicare und Medicaid. Ist das unverantwortlich? Es ist absolut verantwortungslos. Dafür nutzt man nicht die Schuldenobergrenze.“

Mace deutete gegenüber Tapper auch an, dass sie nicht automatisch an Bord der Amtsenthebung Bidens sein würde, wenn die Republikaner im November das Repräsentantenhaus übernehmen würden. Sie lehnte es jedoch auch nicht vollständig ab und stellte fest, dass Anschuldigungen wegen schwerer Verbrechen und Vergehen „untersucht werden müssten“.

„Ich bin nicht daran interessiert, Tit-for-Tat zu spielen. An Vergeltung bin ich nicht interessiert. Die Amtsenthebung wurde im Laufe der Jahre zur Waffe gemacht, und das haben wir gesehen. Ich möchte wirklich, dass wir uns auf die Wirtschaft konzentrieren und die Inflation mit einer verantwortungsvollen Politik bekämpfen“, sagte sie.

Mace, die seit Kriegsbeginn in die Ukraine gereist ist, wich aus, als sie gefragt wurde, ob sie McCarthys Bemerkung gegenüber Punchbowl unterstütze, dass die Republikaner des Repräsentantenhauses der Ukraine keinen „Blankoscheck“ ausstellen würden, wenn sie in der Mehrheit seien.

„Dafür müssen wir nächstes Jahr ein Gleichgewicht finden“, sagte sie angesichts der drohenden Rezession und der Versprechungen der Republikaner, die Staatsausgaben zu kürzen.