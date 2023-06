Blunt Rochester, 61, ist die erste Person, die eine Bewerbung um den Senatssitz angekündigt hat, und begann Anfang des Monats mit der Einstellung von Wahlkampfpersonal, wie POLITICO zuvor berichtete.

In einem am Mittwoch veröffentlichten Ankündigungsvideo betont Blunt Rochester, dass der Schwerpunkt auf dem Schutz von Senioren, der Umwelt, kleinen Unternehmen und den reproduktiven Rechten von Frauen liegt. Sie geht auch auf den Tod ihres verstorbenen Mannes und ihre Erfahrungen während des Aufstands im Kapitol am 6. Januar ein.

„Die Leute fragen mich, ob der 6. Januar mein schlimmster Tag war. Es war. Aber es war auch einer meiner stolzesten Momente. Weil wir in den Saal des Repräsentantenhauses zurückgegangen sind und unsere Arbeit abgeschlossen haben“, sagt Blunt Rochester im Video.