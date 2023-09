Fällt es Ihnen schwer, nachts einzuschlafen, weil Ihre Gedanken immer noch vom Alltag abgelenkt sind? Du bist nicht allein. Zum Glück gibt es jede Menge davon Tricks, die Ihnen beim Schlafengehen helfen könntenwie Lesen, eine heiße Tasse Kräutertee trinken oder Tagebuch schreiben. Aber wenn diese Tipps nicht ausreichen und Sie immer noch Schwierigkeiten haben, die Augen zu schließen, üben Sie ein paar Yoga Posen können Ihr Schlüssel zu einem besseren Schlaf sein.

Wie Yoga Ihnen beim Schlafen helfen kann

Yoga kann, wie jede andere Übung auch, Ihrem Geist dabei helfen, sich vom Alltag zu entspannen und zu entspannen. Studien haben ergeben, dass diejenigen, die Yoga praktizieren, möglicherweise einen niedrigeren Cortisolspiegel, das Stresshormon, aufweisen. Die gleichen Ergebnisse kamen zu dem Schluss, dass Yoga eine ähnliche Wirkung auf Depressionen hatte wie Antidepressiva.

Was bedeutet das für Ihren Schlaf? Es wurde festgestellt, dass der Cortisolspiegel einen direkten Zusammenhang mit Ihrem Schlaf hat. Bei einem hohen Cortisolspiegel im Blut ist es oft schwieriger einzuschlafen. Eine Studie aus dem Jahr 2019 ergab, dass sich die Ausübung von Yoga positiv auf die Behandlung und Verbesserung von Schlaflosigkeit auswirkt.

Die acht besten Yoga-Übungen vor dem Schlafengehen

Diese Posen sind für jedes Erfahrungsniveau geeignet und für Yogi-Anfänger leicht genug. Denken Sie beim Wechseln zwischen diesen Posen daran, auf Ihren Atem zu achten und darauf, wo Sie die meiste Spannung in Ihrem Körper spüren. Atmen Sie und versuchen Sie zu entspannen, wenn Sie Beschwerden verspüren. Machen Sie diese Posen etwa 20 bis 30 Minuten vor dem Schlafengehen.

Katzen-Kuh-Pose

Um diese Pose einzunehmen, beginnen Sie auf Händen und Knien. Ihre Hände sollten schulterbreit auseinander sein und Ihre Knie sollten sich unterhalb Ihrer Hüften befinden. Atmen Sie tief ein und neigen Sie Ihren Kopf zur Decke, während Sie gleichzeitig Ihr Becken nach oben strecken – dies sollte eine „Kuh“ nachahmen. Biegen Sie dann beim Ausatmen den Rücken und senken Sie Kopf und Becken wie eine „Katze“. Sie können diese beiden Bewegungen einige Male wiederholen, bevor Sie fortfahren.

Vorwärtsfalte

Diese Pose ist so einfach wie aufrechtes Stehen und Vorbeugen, um nach den Zehen zu greifen. Wenn Sie können, legen Sie Ihre Hände auf den Boden. Wenn Sie Ihre Zehen nicht berühren können, können Sie eine halbe Vorwärtsbeuge machen und unterhalb Ihrer Knie greifen. Auf der Suche nach einer Herausforderung? Versuchen Sie, um Ihre Knöchel zu greifen und festzuhalten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Rücken gerade ist und Sie tief durchatmen.

Brückenpose

Legen Sie sich zunächst auf den Rücken, strecken Sie Beine und Arme auf den Boden. Atmen Sie tief ein, heben Sie Ihren Rumpf vom Boden ab und bewegen Sie Ihre Arme näher an Ihren Körper, um das Gleichgewicht zu halten. Deine Knie sollten einen 90-Grad-Winkel bilden. Ihre Hände können flach liegen oder Sie können sie unter Ihrem Rumpf zusammenführen.

Glückliches Baby

Eine einfache Pose für den Übergang nach Bridge – beginnen Sie diese Pose auf dem Rücken. Heben Sie Ihre Beine an die Decke und etwas über Ihre Schultern hinaus (oder so weit Sie können). Fassen Sie dann mit beiden Händen die Außenseite Ihrer Füße an. Schaukeln Sie sanft nach links und rechts, um Verspannungen im unteren Rückenbereich zu lösen.

Mit den Beinen an die Wand

Für diese Pose müssen Sie einen Platz neben einer Wand freimachen. Legen Sie sich mit dem Gesicht zur Wand auf den Rücken und heben Sie die Beine hoch oder heben Sie die Hüfte mit den Armen an. Ihre Hüften können an der Wand oder etwas davon entfernt sein. Sobald Sie an einem bequemen Platz angekommen sind und das Gefühl haben, dass Sie das Gleichgewicht halten können, strecken Sie Ihre Arme neben sich aus. Diese Pose eignet sich hervorragend zum Stressabbau und zur Verbesserung der Durchblutung.

Kinderpose

Sie können diese Pose beginnen, indem Sie knien oder sich auf Hände und Knie begeben. Stecken Sie Ihre Füße unter Ihre Hüften und bringen Sie Ihren Kopf nahe an den Boden. Strecken Sie Ihre Hände nach vorne aus und strecken Sie Ihren Spin. Je weiter Sie hinausreichen, desto besser wird die Dehnung für Sie sein.

Sitzende Drehung

Wenn Sie für die nächste Position aus der Kinderpose herauskommen, setzen Sie sich wieder auf und strecken Sie Ihre Beine nach vorne aus. Kreuzen Sie ein Bein über das andere und ziehen Sie die Ferse des gekreuzten Beins an Ihre Außenseite des Oberschenkels. Kreuzen Sie mit dem anderen Arm Ihren Körper und drehen Sie sich, wobei Sie mit dem Ellbogen auf das angehobene Knie drücken. Drehen und atmen. Wiederholen Sie dies mit der anderen Seite, bevor Sie fortfahren.

Schmetterlingspose

Richten Sie im Sitzen Ihre Haltung auf und drücken Sie die Unterseite beider Füße zusammen. Legen Sie Ihre Hände auf Ihre Füße und versuchen Sie, Ihre Hüften so tief wie möglich auf den Boden zu drücken. Je tiefer man geht, desto größer ist die Dehnung. Wenn Sie eine größere Herausforderung suchen, bewegen Sie Ihre Füße näher an Ihren Körper.