Das Leben ist teuer, besonders wenn man bedenkt, dass man etwas finden muss Essen kaufen – Wie ist das dreimal am Tag? Wenn Sie sich dazu verpflichtet haben weniger Essen zum Mitnehmen und mehr zu Hause kochen, du hast einen guten Start hingelegt. Darüber hinaus können Sie Ihr Arsenal um Küchengeräte und Kochutensilien erweitern, die sich schnell amortisieren und Ihnen im Vergleich zu teureren Alternativen erhebliche Kosteneinsparungen bescheren.

Im Rahmen der laufenden CNET-Kampagne Wir machen die Mathematik In der Serie haben wir mehrere beliebte Haushaltsgeräte analysiert, darunter Wasserfilterkrüge, Heißluftfritteusen, Reiskocher und Kaffeemaschinen. Und wir haben gesehen, wie viel jeder einzelne bei regelmäßiger Anwendung dem Durchschnittsbürger ersparen könnte. In manchen Fällen betrug die Ersparnis durch ein Gerät im Vergleich zu einer teuren Angewohnheit wie Latte Macchiato oder dem Trinken von Mineralwasser in einem einzigen Jahr bis zu 1.000 US-Dollar.

Bereit zum Sparen? Nachfolgend finden Sie die besten Küchenwerkzeuge und -geräte zum Geldsparen, einschließlich der voraussichtlichen Vorabkosten und der potenziellen Einsparungen im Laufe eines Jahres.

SodaStream-Sprudelwasserbereiter

Die Herstellung der sprudelnden Sachen mit SodaStream kostet Sie weitaus weniger als der Kauf von Seltersdosen. Soda Stream

Da ich viel Selters trinke, kam mir diese Analyse sehr nahe. Ich dachte, es wäre nahezu unmöglich, auf das Zerkleinern von LaCroix- und Polar-Dosen zu verzichten, aber die Entscheidung fiel mir leicht, als ich die Einsparungen durch die Verwendung von a berechnete Soda Stream über den regelmäßigen Kauf von 12er-Packungen.

Ich habe nachgerechnet: Wer zwei Dosen Selters pro Tag trinkt, spart mehr als 300 US-Dollar im Jahr, wenn er sich für eine entscheidet 70 $ SodaStream Machen Sie das Zeug zu Hause. Nach dem ersten Jahr können Sie die Gerätekosten abziehen und die Ersparnis wird noch größer. Im Wesentlichen benötigen Sie etwa zwei CO2-Kartuschen – jeweils 15 US-Dollar, wenn Sie das Austauschprogramm nutzen – um das ganze Jahr über mit einer 12-Unzen-Portion Mineralwasser pro Tag zurechtzukommen. Wenn Sie zwei Dosen (24 Unzen) trinken, geben Sie etwa 60 US-Dollar pro Jahr für die vier CO2-Kanister aus, die für die Herstellung dieser Menge erforderlich sind.

Ich trinke eher drei oder vier Dosen pro Tag, sodass die jährliche Ersparnis bei etwa 600 US-Dollar liegt. Das alles war mehr als Grund genug für mich, die Sache aufzugeben.

Kosten im Voraus: 70 $

70 $ Ersparnisse: Bis zu 600 $ pro Jahr

Luftfritteuse

Eine Heißluftfritteuse verbraucht weniger als die Hälfte der Energie, die ein großer Ofen verbraucht. Ninja

Sogar lässig Benutzer von Heißluftfritteusen Wissen Sie, dass diese trendigen Herde Zeit und Ärger sparen, und dass alles, was uns dazu inspiriert, mehr zu kochen und weniger zu bestellen, auf lange Sicht viel Geld spart. Aber Sie haben vielleicht nicht darüber nachgedacht, wie diese Konvektionsöfen auf der Arbeitsplatte das auch können Sparen Sie Geld bei Ihrer Energierechnung.

Eine typische Heißluftfritteuse verbraucht im Betrieb weitaus weniger Energie als ein großer Ofen, benötigt weniger Zeit zum Vorheizen und gart Speisen schneller. Nach meinen Berechnungen unter Verwendung der New Yorker Strompreise kostet der Betrieb einer Standard-4-Liter-Luftfritteuse 0,25 US-Cent pro Stunde. Das ist 50 % energieeffizienter als ein durchschnittlicher Elektroofen in voller Größe und etwa 35 % effizienter als ein Gasofen.

Kosten im Voraus : 30 bis 80 $

: 30 bis 80 $ Ersparnisse: Bis zu 114 $ (basierend auf 300 Kochstunden)

Reis Kocher

Ein Reiskocher ist für jeden, der dieses preisgünstige Lebensmittel regelmäßig isst, unverzichtbar. David Watsky/CNET

Reis ist so vielseitig, wie Zutaten nur sein können. Belegen Sie eine Schüssel Basmati oder gebratenes Gemüse und Fleisch oder ein Spiegelei mit etwas Chiliöl und schon haben Sie eine preisgünstige Mahlzeit.

Der frühere CNET-Redakteur David Priest hat sich während der Quarantäne mit dem Reiskocher-Virus infiziert und hat aufgeschlüsselt, wie viel es tatsächlich kostet, eine Portion Reis zu Hause zuzubereiten. Im Durchschnitt kostet es etwa 1 US-Dollar pro vier Portionen selbstgemachten Reis oder 0,25 US-Dollar pro Portion, während der Kauf einer Portion gekochten Reis für vier Personen eher 3 bis 4 US-Dollar kostet. Das bedeutet, dass Sie eine Familie oder Gruppe recht günstig ernähren können, wenn Sie mit Reis beginnen und sich bei den restlichen Zutaten nicht zu sehr verausgaben.

Das Beste daran ist, dass ein anständiger Reiskocher nicht mehr als 25 US-Dollar kostet. Und wenn Sie bereits eine haben Instant Potes hat mit ziemlicher Sicherheit eine Reiskochfunktion.

Kosten im Voraus: 25 $

25 $ Ersparnisse: Bis zu 547,50 $ (basierend auf zwei Portionen Reis pro Tag)

Essensset-Service

Einige Essenspakete kosten etwa genauso viel oder weniger als der Kauf der Lebensmittel selbst. Außerdem müssen Sie weder Zeit noch Energie für Einkäufe und die Planung von Mahlzeiten aufwenden. David Watsky/CNET

Essenssets Früher galten sie als kostspielige Aktivität beim Abendessen, die man für einen Date-Abend oder einen besonderen Anlass reservierte. Seit der Einführung von Blaue Schürze Vor über 10 Jahren sind die Preise für Essenssets deutlich gesunken und es wurden einige budgetfreundliche Betriebskosten berechnet schon ab 5 $ pro Portion.

Essenssets allein sparen möglicherweise nicht viel Geld bei Ihren wöchentlichen Lebensmittelausgaben, es sei denn, Sie ersetzen den Mitnahme- oder Lieferservice durch sie oder neigen dazu, bei echten Lebensmitteln einzukaufen teure Supermärkte. Das heißt, viele davon Essenssets, die ich analysiert habe kostet genauso viel und manchmal sogar weniger, als wenn man die Zutaten kaufen würde, die man braucht, um die gleichen Mahlzeiten von Grund auf zuzubereiten. Bei gleichen Kosten liegt der große Vorteil von Essenssets in der Bequemlichkeit, da Sie keine Zeit – die bekanntermaßen gleichbedeutend mit Geld ist – für die Essensplanung, den Einkauf und die Zubereitung aufwenden müssen.

Kosten im Voraus : 35 bis 50 $ pro Woche (drei Mahlzeiten für zwei Personen)

: 35 bis 50 $ pro Woche (drei Mahlzeiten für zwei Personen) Ersparnisse: Zeit und Energie

Instant Pot oder Slow Cooker

Die Verwendung eines Slow Cookers ist einfach und verwandelt billige Fleischstücke in leckere Häppchen. Getty/GeorgePeters

Diese Hybrid-Schnellkochtöpfe gibt es schon seit Jahrzehnten und das aus gutem Grund. Die Multikocher sind einfach zu bedienen und verwandeln zähe, billigere Fleischstücke in Mahlzeiten, die Sie mit einem Buttermesser schneiden können.

Abgesehen von der Fähigkeit des Instant Pots, preisgünstige Zutaten in leckeres Essen zu verwandeln, verbrauchen diese kleinen Herde auch weniger Energie als ein Wandofen. Wir haben nachgerechnet, wie viel Sie mit einem Instant Pot gegenüber einem großen Ofen sparen können. Während der durchschnittliche Betrieb eines großen Ofens mehr als 0,50 US-Dollar pro Stunde kostet, kostet ein Slow Cooker nur 0,05 US-Dollar. Die Verwendung des Schnellkochtopfmodus ist mit 0,17 US-Dollar etwas teurer, beträgt aber immer noch etwa ein Drittel der Kosten für den Betrieb Ihres großen Ofens.

Kosten im Voraus : 40 $ (Slow Cooker) oder 90 $ (Instant Pot)

: 40 $ (Slow Cooker) oder 90 $ (Instant Pot) Ersparnisse: Bis zu 135 US-Dollar allein für Energie (basierend auf 300 Kochstunden)

Wasserfilterkrug

Wenn Sie immer noch Wasser in Flaschen trinken, können Sie mit einem Filterkrug und einer wiederverwendbaren Wasserflasche Geld in die Tasche stecken. David Watsky/CNET

Wenn Sie zu Hause oder sogar außerhalb immer noch Wasser aus Einwegflaschen trinken, ist es an der Zeit, mit dieser unangenehmen Angewohnheit Schluss zu machen. Satteln Sie sich mit einem wiederverwendbare Wasserflasche und ein Wasserfilterkrug und Sie verhindern, dass jede Menge Plastik auf Mülldeponien landet und die Recyclingsysteme verstopft. Außerdem sparen Sie sich eine Menge Teig und haben obendrein wirklich gut schmeckendes Wasser.

Wir haben nachgerechnet: Wer täglich drei Flaschen Wasser trinkt, könnte im Laufe des Jahres mehr als 800 US-Dollar sparen, wenn er auf einen Heimfilter umsteigt. Während Brita eines der günstigsten Modelle ist, kostet selbst der leistungsstärkste Krug in unserem Test von mehr als 10, der Zero Water Filter, immer noch weniger als 30 US-Dollar.

Kosten im Voraus : 20 $

: 20 $ Ersparnisse: Bis zu 830 $ (basierend auf dem Verbrauch von drei 12-Unzen-Flaschen pro Tag)

Kaffeemaschine

Kaffee ist für viele eine große Ausgabe. Machen Sie es zu Hause und sparen Sie Hunderte, sogar Tausende pro Jahr. GE

Wenn Sie auch nur einmal am Tag Kaffee bei Starbucks oder einem anderen Café kaufen, sind die Gesamtausgaben über ein Jahr hinweg astronomisch. Glücklicherweise kann man zu Hause Kaffee für einen Bruchteil dessen zubereiten, was die Ketten verlangen, und alles, was Sie brauchen, ist eine gute Kaffeemaschine und eine stetige Versorgung mit Bohnen es möglich machen.

Wir haben die Zahlen ausgewertet, um genau zu sehen, wie viel Sie durch die Zubereitung von Kaffee zu Hause in einem Jahr einsparen können. Selbst ein bescheidener Trinker, der nur eine Tasse pro Tag trinkt, spart je nach Bestellung bis zu 700 US-Dollar pro Jahr. Wer zwei oder mehr Tassen pro Tag trinkt, spart wahrscheinlich etwa 1.000 US-Dollar.

Kosten im Voraus : 30 bis 100 $

: 30 bis 100 $ Ersparnisse: Bis zu 1.000 $ (basierend auf dem Verzehr von zwei Tassen pro Tag)

Cocktail-Shaker

Ein einfacher Cocktailshaker ist der Schlüssel für die Zubereitung preisgünstiger Cocktails zu Hause. Hochlager

Die Cocktailkultur ist in den letzten Jahrzehnten explodiert und mit ihr auch die Preise für Vesper, Sazerac und Beiwagen auf den Speisekarten von Bars und Restaurants. Sie können problemlos 15 bis 20 US-Dollar pro Getränk in einer örtlichen Kneipe ausgeben oder zu Hause mit einem guten Shaker Cocktails zubereiten und viel Geld sparen. Zwei 15-Dollar-Cocktails zweimal pro Woche würden Sie im Jahr über 1.500 Dollar kosten. Dieselben Cocktails kosten in der Zubereitung zu Hause etwa 3 bis 4 US-Dollar, je nach Getränk und notwendigen Zutaten.

OK, Sie werden also mehr als brauchen Nur einen Shaker, um Cocktails auf Bar-Niveau zuzubereiten, aber fast nichts ist so überhöht wie der in Restaurants servierte Alkohol, sodass Sie trotz der Kosten für Alkohol, Mixer, Bitterstoffe und Glaswaren immer noch viel Moolah sparen, um zu Hause eine Happy Hour zuzubereiten.