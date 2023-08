Beschriftung umschalten Rodin Eckenroth/Getty Images

Die Emmy Awards sind nun für den 15. Januar geplant, gaben die Television Academy und Fox heute bekannt.

Die 75. jährliche Preisverleihung zur Ehrung der Besten im Fernsehen sollte ursprünglich im September ausgestrahlt werden, wurde jedoch abgesagt, weil Autoren und Schauspieler in Hollywood derzeit streiken und nicht an der Zeremonie teilnehmen (oder schreiben) wollten.

Die Creative Arts Emmys, die technische Errungenschaften sowie Animations-, Reality- und Dokumentationsarbeiten würdigen, finden eine Woche zuvor an zwei Abenden, dem 6. und 7. Januar, statt.

Dies ist das erste Mal seit 2001, dass die jährliche Preisverleihung verschoben wurde.

Nominierungen für die Emmy Awards wurden am 12. Juli bekannt gegeben, einen Tag bevor SAG-AFTRA einen Schauspielerstreik ankündigte. HBOs Nachfolge erhielt 27 Nominierungen, die meisten aller Serien, gefolgt von zwei HBO-Serien, Der Letzte von uns Und Der Weiße Lotus, Und Ted Lassodie Apple TV+ Komödie.

„Ein langer Streik, der bis in den Herbst hinein andauert, wird sich auf die Pipeline neuer Shows auswirken“, sagte NPR-TV-Kritiker Eric Deggans Anfang des Monats gegenüber All Things Considered. „Es ist möglich, dass es bei den Emmys im nächsten Jahr nicht annähernd so viele tolle Shows geben wird wie wir.“ Wir sollten uns also zurücklehnen und diese großartige Reihe nominierter Shows jetzt genießen und feiern, denn nächstes Jahr haben wir vielleicht nicht mehr so ​​viele großartige Shows, auf die wir zurückblicken können.“

SAG-AFTRA hat die Gespräche mit den Studios nach deren Abbruch am 13. Juli nicht wieder aufgenommen. Die Writer’s Guild of America hat noch keine Einigung mit der Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) über die Wiederaufnahme der Gespräche erzielt.

Viele NPR-Mitarbeiter sind Mitglieder der SAG-AFTRA, Rundfunkjournalisten haben jedoch einen anderen Vertrag und streiken nicht.