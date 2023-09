Ein US-Richter verurteilte am Donnerstag Danny Masterson, den Star der beliebten Sitcom „That ’70s Show“, zu 30 Jahren lebenslanger Haft wegen der Vergewaltigung zweier Frauen vor etwa zwei Jahrzehnten.

Der Fall des 47-jährigen Schauspielers und prominenten Scientologen hatte in der Scientology-Kirche Kontroversen ausgelöst. Masterson hatte die beiden Frauen durch die Gruppe kennengelernt, alle drei waren Mitglieder.

Die Ankläger sagten, die Organisation habe ihnen davon abgeraten, ihn der Justiz zu melden, was die in Kalifornien ansässige Gruppe jedoch bestritt. Es hieß, Mastersons Mitgliedschaft hätte in diesem Fall kein Problem darstellen dürfen.

Die Verbrechen wurden während seiner Hauptrolle in der erfolgreichen TV-Sitcom aus den 1970er Jahren begangen. Masterson war acht Jahre lang bis 2006 Teil der Show.

rmt/msh (AP, Reuters)