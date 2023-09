Wer im Urlaub gerne Geheimnissen auf die Spur kommt und besondere Orte besucht, kann in Baden-Württemberg viele zauberhafte Orte entdecken. Von gefährlichen Seen über geheimnisvolle Bauruinen bis hin zu mystischen Höhlen: Wir reisen mit Ihnen zu den geheimnisvollsten Orten Baden-Württembergs.

Schlosshotel Waldlust

Das wohl gruseligste Hotel in ganz Baden-Württemberg steht in Freudenstadt. Wo sich einst die High Society traf, sind jetzt Geister am Werk – so heißt es. Das Schlosshotel Waldlust wurde 1902 eröffnet und erlangte schnell den Ruf eines Nobelhotels, in dem das „Wer ist wer“ eincheckte. Das änderte sich mit dem Zweiten Weltkrieg. Das Hotel wurde dann zum Militärkrankenhaus. Schon damals hieß es, dass die Menschen, die hier ihr Leben ließen, ruhelos auf der Burg herumspukten.

Schon in den 1960er-Jahren sprachen Mitarbeiter des gerade wiedereröffneten Hotels von Geistern. Das Hotel ist verflucht und ein Ort der „unerlösten Seelen“. Zahlreiche Geistergeschichten führten schließlich dazu, dass mehrere Forscherteams im Hotel eintrafen, um das Rätsel zu lösen – bislang jedoch ohne eindeutige Ergebnisse. Heute ist das Schlosshotel Waldlust einer der bekanntesten Lost Places in Baden-Württemberg.

Schluchsee

Der dichte, dunkle Wald, der das Wasser umrahmt, verleiht dem Schluchsee im Herzen des Schwarzwalds ein geheimnisvolles Flair: Der Stausee und Badesee ist von der typischen Schwarzwälder Nadelwaldbedeckung umgeben und versprüht daher eine schaurig-schöne Atmosphäre.

Der Schluchsee im Schwarzwald ist von dichtem Wald umgeben. © Quelle: PantherMedia / Conny Pokorny

Wer den Schluchsee in all seinen Facetten kennenlernen möchte, lohnt sich über den Seerundweg, der direkt am Wasser entlang führt. Für die Strecke von rund 18 Kilometern benötigen Sie etwa sechs Stunden. Unterwegs erleben Sie den See von allen Seiten: mal lebhaft und bunt, mal ruhig und geheimnisvoll.

Pfahlbauten am Bodensee

Es gibt einen Ort am Bodensee, der auf den ersten Blick geheimnisvoll erscheint. In Unteruhldingen ragen die berühmten Pfahlbauten geheimnisvoll aus dem Wasser und sorgen für ein besonderes Flair. Pfahlbauten stammen aus prähistorischer Zeit vom fünften bis ersten Jahrtausend v. Chr., vor allem aus dem Alpenraum. Die Pfahlbauten Unteruhldingen sind das älteste archäologische Freilichtmuseum Deutschlands.

Spektakulär und geheimnisvoll zugleich: die Pfahlbauten am Bodensee. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Am und am Wasser des Bodensees wurden Pfahlbauten aus verschiedenen Epochen rekonstruiert. Die ersten beiden Häuser des Freilichtmuseums wurden 1922 erbaut. Die nachgebauten Pfahlbauten stehen auf Stelzen über dem See, auf dessen Grund sich bis heute die ursprünglichen Pfahlfelder erhalten haben. Bei einem Rundgang durch das Freilichtmuseum erhalten Sie einen spannenden Einblick in die Geschichte der Pfahlbauten, die heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören.

Eselsburger Tal

Am Ostrand der Schwäbischen Alb liegt das Eselsburger Tal, ein verwunschener Ort und ein Geheimtipp in Baden-Württemberg. Hier lockt die üppige Natur mit weiten Heidelandschaften, bewaldeten Hügeln, geheimnisvollen Felsformationen und geheimnisvollen Felsnadeln. Beim Wandern durch das geschützte Tal hat man oft das Gefühl, allein auf der Welt zu sein. Darüber hinaus ist alles möglich: einsame Wanderungen ebenso wie Radfahren, Klettern oder Paddleboarding.

Blick auf die geheimnisvollen „Steinernen Jungfrauen“: Felsnadeln im Eselsburger Tal auf der Schwäbischen Alb. © Quelle: imago images/Arnulf Hettrich

Das bekannteste Merkmal des Eselsburger Tals ist die Felsengruppe der „Steinernen Jungfrauen“. Dieser besteht aus zwei Felsnadeln, um deren Ursprung eine mystische Legende rankt. Hier sollen sich zwei Mägde in Stein verwandelt haben…

Eichelbergviadukt

Ein verlassenes Viadukt in Eichelberg im Landkreis Karlsruhe sorgt für eine geheimnisvolle Atmosphäre. Hier verlief einst die Katzbachbahn vom Bahnhof Bruchsal über Odenheim nach Hilsbach vor den Toren Sinsheims. Das Viadukt ist 40 Meter lang und 15 Meter hoch. In den 1960er Jahren wurden die Gleise zwischen Tiefenbach und Hilsbach entfernt, zehn Jahre später auch die zwischen Odenheim und Tiefenbach.

Hat eine lange Geschichte: das geheimnisvolle Eichelbergviadukt. © Quelle: IMAGO/Pond5

Noch heute ragt das alte Eichelbergviadukt mit seinen drei eindrucksvollen Bögen in die Luft. Hier verkehren keine Züge mehr, aber auf dem Abschnitt zwischen Odenheim und Hilsbach kann man zu Fuß oder mit dem Rad über das Viadukt gehen.

