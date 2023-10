Die richtige Pflege Ihrer Augen muss nicht schwierig sein. Wenn Sie bereits die besten Lebensmittel für Ihre Sehkraft zu sich nehmen – denken Sie an Karotten, Brokkoli und Lachs – dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Wenn es Ihnen jedoch schwerfällt, sich ausgewogen und mit Vollwertkost zu ernähren, oder Sie eine zusätzliche Versorgung mit allen wichtigen Vitaminen und Nährstoffen benötigen, können Nahrungsergänzungsmittel eine gute Strategie für Sie sein. Hier finden Sie die besten Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, die Sie zu Ihrer täglichen Routine hinzufügen können, um Ihre Augen zusätzlich zu pflegen.

Die besten Nahrungsergänzungsmittel für Augen und Sehvermögen

Getty Images

Zusätzlich zu einer ausgewogenen Ernährung finden Sie hier die sechs besten Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel für Ihre Augen. Glücklicherweise können Sie die meisten dieser zusätzlichen Nahrungsergänzungsmittel für weniger als 10 US-Dollar bekommen.

Vitamin A

Vitamin A unterstützt das Sehvermögen, das Immunsystem, das Herz, die Lunge sowie das allgemeine Wachstum und die Entwicklung. Vitamin A hilft Ihnen insbesondere dabei, das gesamte Lichtspektrum zu sehen, da das Vitamin Pigmente in der Netzhaut produziert. Es kann auch verhindern, dass Ihre Augen austrocknen. Vitamin A finden Sie in Lebensmitteln wie Lachs, Brokkoli, angereicherten Frühstückszerealien, Eiern und Karotten.

Sie haben wahrscheinlich schon von der Magie der Karotten gehört. Ja, es stimmt – Karotten sind gut für die Augen. Karotten (und andere farbenfrohe Obst- und Gemüsesorten) enthalten viel Beta-Carotin, eine Verbindung, die Ihr Körper zur Herstellung von Vitamin A verwendet. Beta-Carotin ist auch in Form von Nahrungsergänzungsmitteln erhältlich, obwohl es nicht so häufig vorkommt wie Vitamin A und oft teurer ist.

Vitamin C

Vitamin C ist so etwas wie ein Sonnenschutzmittel für Ihre Augen – es hilft, sie vor UV-Schäden zu schützen. Je mehr Sie draußen und in der Sonne verbringen, desto größer ist das Schadensrisiko. Laut der American Academy of Ophthalmology kann ein zu langer Aufenthalt in der Sonne irreversible Schäden verursachen. Vitamin C kann auch das Risiko für Katarakte senken, eine Krankheit, die zu einer Trübung der Augenlinse führt. Während jedoch eine aktuelle Studie ergab, dass eine Vitamin-C-Supplementierung bei Patienten wirksam war, die bereits einen Vitamin-C-Mangel hatten, müssen weitere Studien durchgeführt werden, um den Zusammenhang zwischen Vitamin C und einem geringeren Kataraktrisiko wirklich zu verstehen.

Achten Sie nicht nur auf eine ausreichende Vitamin-C-Zufuhr, sondern vermeiden Sie auch Solarien. Wenn Sie sich im Freien aufhalten, tragen Sie zum Schutz Ihrer Augen eine Sonnenbrille und einen Hut.

Omega-3-Fettsäuren

Optiker empfehlen ihren Patienten regelmäßig Omega-3-Fettsäuren – und wenn ein Patient nicht genug dieser Fettsäuren mit der Nahrung zu sich nimmt – ein Nahrungsergänzungsmittel. Omega-3-Fettsäuren kommen hauptsächlich in fettem Fisch wie Thunfisch, Lachs, Makrele oder Hering sowie einigen Nüssen und Samen vor.

Die American Optmetric Association weist auf Omega-3-Fettsäuren als Nährstoff hin, der das Fortschreiten der altersbedingten Makuladegeneration verlangsamen kann. Studien haben ergeben, dass es auch dazu beitragen kann, dem Trockenen Auge vorzubeugen. Diese Nährstoffe eignen sich aufgrund ihrer entzündungshemmenden Wirkung hervorragend für beide Erkrankungen.

Vitamin E

Vitamin E, ein weiteres starkes Antioxidans, ist für alle unsere Zellen und Zellfunktionen lebenswichtig. Es trägt dazu bei, unseren Körper vor krebserregenden freien Radikalen zu schützen und spielt eine wichtige Rolle bei der Sehkraft. Studien haben gezeigt, dass Vitamin E dazu beitragen kann, die Netzhaut vor freien Radikalen zu schützen, die Augenkrankheiten verursachen können. Vitamin C, ein weiteres Antioxidans, hat jedoch weitere Eigenschaften, die die Regeneration unterstützen. Vitamin E kann nur dazu beitragen, die bereits vorhandenen Zellen zu schützen.

Vitamin E kann auch das Fortschreiten der altersbedingten Makuladegeneration verlangsamen. Die American Optmetric Association empfiehlt 400 IE pro Tag.

Zink

Zink ist in fast allen Multivitaminen enthalten, da es ein so essentieller Nährstoff für den Körper ist. Es wird verwendet, um das Immunsystem zu stärken und den Körper bei der schnellen Wundheilung zu unterstützen. Zink trägt auch zur Gesundheit der Augen bei.

Zink hilft Vitamin A bei der Bildung von Melanin (einem Pigment, das die Augen schützt) und kann die Augen vor altersbedingter Makuladegeneration schützen. Die American Optmetric Association empfiehlt 40 bis 80 mg pro Tag, um das Fortschreiten zu verlangsamen.

Lutein und Zeaxanthin

Lutein und Zeaxanthin sind dafür bekannt, wichtig für unsere Augen zu sein. Lutein und Zeaxanthin sind Carotinoide und kommen in rotem und gelblichem Obst und Gemüse vor, da diese Verbindungen den Produkten ihre leuchtenden Farben verleihen. Carotinoide, ebenfalls starke Antioxidantien, sind für die Gesundheit der Augen von entscheidender Bedeutung. Sie schützen die Augen vor freien Radikalen, die Schäden verursachen können. Es wurde festgestellt, dass insbesondere Lutein und Zeaxanthin Schäden an der Netzhaut verhindern.

Diese Carotinoide können auch das Fortschreiten der altersbedingten Makuladegeneration verlangsamen. Die American Optmetric Association empfiehlt eine tägliche Menge von 10 mg Lutein und 2 mg Zeaxanthin.

Während Sie Lutein und Zeaxanthin in Form von Nahrungsergänzungsmitteln finden, ist eine Flasche teurer. Möglicherweise finden Sie es besser, einfacher und erschwinglicher, einfach mehr Obst und Gemüse zu essen.

Risiken von Vitaminen für die Augen

Die meisten Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel gelten im Allgemeinen als unbedenklich, da es sich um Nährstoffe handelt, die Ihr Körper von Natur aus benötigt. Sie sollten jedoch immer mit Ihrem Arzt sprechen, bevor Sie mit der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln beginnen. Einige Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel können mit verschiedenen Medikamenten interagieren. Insbesondere wenn Sie schwanger sind oder stillen, konsultieren Sie zunächst einen Arzt. Ihr Arzt sollte Sie sicher zu den besten Nahrungsergänzungsmitteln und Dosierungen führen können.

Häufig gestellte Fragen zu den besten Vitaminen für die Augen

Funktionieren Vitamine für die Augen wirklich? Vitamine für Ihre Augen sind besonders hilfreich, wenn Ihnen eines der für die Sehkraft lebenswichtigen Vitamine fehlt. Dazu gehören Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Omega-3-Fettsäuren, Zink sowie Lutein und Zeaxanthin. Studien haben ergeben, dass diese Vitamine und Nährstoffe dazu beitragen können, Ihre Augen zu schützen und sogar den Prozess altersbedingter Augenkrankheiten zu verlangsamen. Obwohl diese Nahrungsergänzungsmittel kein Heilmittel sind, unterstützen sie die Gesundheit der Augen.

Welche Nahrungsergänzungsmittel kann ich einnehmen, um mein Sehvermögen zu verbessern? Sie können Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Omega-3-Fettsäuren, Zink sowie Lutein und Zeaxanthin einnehmen. Obwohl alle in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu unterschiedlichen Preisen erhältlich sind, können Sie diese Vitamine und Nährstoffe auf natürliche Weise durch eine ausgewogene Ernährung erhalten.