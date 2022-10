Die 500-Millionen-Dollar-Yacht des russischen Oligarchen verlässt Hongkong in Richtung Kapstadt

Eine Luxusyacht des sanktionierten russischen Oligarchen Alexey Mordashov verließ am Donnerstag die Gewässer von Hongkong in Richtung des südafrikanischen Hafens von Kapstadt, so die private Verfolgungsseite MarineTraffic.

Der prominente Anblick des 465 Fuß (141 Meter) langen Multi-Deck Nord im Victoria-Hafen der Stadt hatte in den vergangenen Wochen Kritik vom US-Außenministerium ausgelöst, das die „Transparenz“ des Finanzzentrums in Frage stellte und vor Reputationsrisiken warnte.

Mordaschow, ein Milliardär, der Präsident Wladimir Putin nahe steht, gehörte zu einer Reihe von Russen, die nach der russischen Invasion in der Ukraine wegen ihrer Verbindungen zu Putin von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union – aber nicht von den Vereinten Nationen – sanktioniert wurden.

Während eine Reihe russischer Superyachten beschlagnahmt oder die Einreise in Europa und andere Gerichtsbarkeiten verweigert wurde, blieb die Nord nach ihrer Ankunft am 5. Oktober ungestört in Hongkong.

Es hat einen Wert von über 500 Millionen US-Dollar und kam über eine siebentägige Reise von Wladiwostok im russischen Fernen Osten durch das Japanische Meer und das Ostchinesische Meer an.

Das Marineministerium von Hongkong bestätigte später, dass die Nord Hongkong am Donnerstag verlassen hatte, sagte jedoch, es könne sich nicht weiter äußern.

Die MarineTraffic-Site setzte das Schiff am frühen Donnerstagabend südöstlich der Gewässer von Hongkong in Fahrt in das Südchinesische Meer.

Ein Zeuge sah am Mittag einen Tankkahn neben dem Schiff im Hafen.

Hongkongs Führer John Lee sagte am 11. Oktober, die Behörden der Stadt würden nicht auf einseitige Sanktionen reagieren, die Mordaschow von einzelnen Gerichtsbarkeiten auferlegt wurden.

„Wir können nichts tun, was keine Rechtsgrundlage hat“, sagte Lee, der selbst von den USA für seine Rolle bei der Unterdrückung lokaler Freiheiten sanktioniert wurde.

Lee, der im November Gastgeber eines internationalen Investitionsgipfels mit globalen Wirtschaftsführern sein soll, sagte, die von China regierte Stadt werde sich nur an die Sanktionen der Vereinten Nationen halten.