Die 5 besten Hunderassen eines Tierarztes: Ist Ihr Hund auf der Liste?

Wenn Ihr Hündchen kein Ausstellungshund ist, ist die Rasse für Sie möglicherweise nicht wichtig. Aber das hält die Leute nicht davon ab, Hunde nach ihrem Hintergrund zu bewerten. (Katzen auchaber in geringerem Maße — echt.)

Mops- und Dackelbesitzer sind vielleicht immer noch verärgert über einen kürzlich erschienenen TikTok-Beitrag von Ben Simpson-Vernon, einem Tierarzt in England. Simpson-Vernon betreibt den TikTok-Account von Ben the Vet, und am 22. September teilte er den fünf Hunderassen, die er als Tierarzt niemals auswählen würde – hauptsächlich wegen ihrer vielen lebensverkürzenden Gesundheitsprobleme. Dieser Post wurde mit bisher 9,7 Millionen Aufrufen viral. (Wir enthüllen seine fünf Möglichkeiten — Entschuldigung, Bulldoggen-Gläubige.)

Jetzt dreht der Tierarzt den Spieß um und nennt fünf Hunderassen möchten erwägen, in sein eigenes Haus zu bringen.

@ben.the.vet Auf vielfachen Wunsch – hier sind 5 Hunderassen, die ich persönlich als Tierarzt in Betracht ziehen würde, um einen Hund zu bekommen #dogsoftiktok#veterinary#learnontiktok#woof#benthevet♬ MOMENTE IM LEBEN – Turreekk

„Jetzt sage ich definitiv nicht jedem, dass er sich diese fünf Hunderassen zulegen soll“, warnt er. „Ich sage auch nicht, dass dies die fünf gesündesten Hunderassen sind, denn jede Hunderasse hat einige Probleme, für die sie anfällig ist.“

Hier sind die fünf Rassen, die er benannt hat.

Windhund

Der lange, schlanke Greyhound „sieht vielleicht nicht sehr kuschelig aus“, gibt Simpson-Vernon zu, „aber im Großen und Ganzen sind sie wirklich sanfte Hunde, und es gibt so viele von ihnen, die nach dem Ende ihrer Rennkarriere ein Zuhause brauchen.“

Er merkt an, dass diese Rasse für schlechte Zähne bekannt ist, und ermutigt interessierte Menschen, besonders auf die Zahngesundheit eines Greyhounds zu achten. Sie laufen natürlich auch gerne, sagt er, also brauchen sie eine Familie, die das aufnehmen kann.

Grenzterrier

Der schmuddelige kleine Border Terrier wäre die Wahl des Tierarztes, wenn er einen kleinen Hund adoptieren würde, sagt er.

„Meiner Erfahrung nach sind sie ziemlich liebevolle kleine Hunde“, sagt er und fügt hinzu, dass er glaubt, dass sie eine etwas stärkere Bindung zu ihren Menschen aufbauen als andere Terrier. Sie neigen dazu, gesundheitlich robust zu sein, obwohl es einige Probleme gibt, bemerkt er und sagt, dass es gut ist, die Familiengeschichte des Hundes zu kennen.

Ungarischer rauhaariger Vizsla

Nicht jeder kennt den mittelgroßen ungarischen Rauhaarvizsla, aber er hat es auf die Liste des Tierarztes geschafft. Er gibt zu, dass es eine „Nischenwahl ist, es gibt nicht viele von ihnen“, fügt aber hinzu, dass diejenigen, die er getroffen hat, ein „schönes Temperament“ gezeigt haben.

Diese Hunde brauchen jeden Tag zwei lange Spaziergänge, sagt er.

Labrador Retriever

Wenige Leute werden überrascht sein, dass der allseits beliebte Labrador es auf die Liste von Simpson-Vernon geschafft hat. „Ich denke einfach, dass sie tolle Familienhunde sind“, sagt er. „Sie sind sanft, liebevoll, loyal, lustig.“

Wie bei allen Hunden auf der Liste sind Labore anfällig für einige gesundheitliche Probleme, in diesem Fall Gelenkprobleme und Augenprobleme. Viele von ihnen werden auch übergewichtig, stellt er fest.

‚Mischling‘

Bellen Sie, wenn Sie das kommen sahen: Simpson-Vernons Nummer 1 ist das, was er den „Mischling“ nennt, der, wie er zugibt, nicht wirklich eine Rasse ist, sondern sich auf einen Mischlingshund bezieht, der nicht leicht als eine bestimmte Rasse identifiziert werden kann oder andere.

Sie können die Größe, das Temperament und das Aktivitätsniveau eines Mischlingshundes möglicherweise nicht vorhersagen, wie Sie es bei einem reinrassigen Hund tun würden, sagt er. „Aber was Sie bekommen, ist eine vielfältige Genetik und ein Hund, der aufgrund seiner geringeren Inzucht weniger anfällig für Krankheiten ist, die eine vererbte Komponente haben.“ Für ihn als Tierarzt sei das sehr wichtig, sagt er.