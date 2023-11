Die 40-Core-GPU des M3 Max entspricht der Leistung der RTX 3080, die Laptop-RTX 4080 ist im neuen GFXBench-Benchmark-Vergleich nur 7 Prozent schneller

Apples M3 Max ist ein Beweis dafür, wie weit das Unternehmen mit seinem maßgeschneiderten Silizium gekommen ist, und mit Hilfe der 3-nm-Technologie von TSMC wird die Messlatte zumindest für dieses High-End-Teil noch höher gelegt. Wir waren sehr beeindruckt davon, dass das neueste Apple Silicon im Multi-Core-Ergebnis von Geekbench 6 etwas schneller ist als das M2 Ultra, und jetzt haben wir einige weitere GPU-Vergleiche für Sie. Dieses Mal tritt der 40-Kern-Grafikprozessor des M3 Max im GFXBench gegen NVIDIAs High-End-RTX 3080 und Laptop-RTX 4080 an, und die vernachlässigbaren Leistungsunterschiede zwischen allen dreien werden Sie überraschen.

Die GFXBench-Ergebnisse geben nicht die ganze Wahrheit wieder, da der M3 Max in anderen Tests deutlich langsamer sein kann

Der GFXBench Aztex Ruins-Benchmark wurde von SJV veröffentlicht und zeigt, dass der M3 Max insgesamt 28.517 Bilder bei durchschnittlich 443,5 FPS bei der 1440p-Auflösung erreichen kann. Im Vergleich dazu ist der Desktop-RTX 3080 kaum schneller als Apples 3-nm-SoC und liefert insgesamt 28.889 Bilder bei durchschnittlich 449,3 FPS. Es gibt auch eine andere Version der RTX 3080, die eine etwas höhere Punktzahl erreicht, aber die Kurzfassung besagt, dass alle diese Unterschiede äußerst gering sind. Sogar NVIDIAs Laptop-RTX-4080-GPU, die schneller sein soll als die Desktop-RTX-3080, erreicht insgesamt 29.759 Bilder bei 462,8 FPS.

Diese Ergebnisse zeigen, dass die M3 Max-GPU 7 Prozent langsamer ist als die RTX 4080 des Laptops, aber bevor die Leser sich zu sehr auf die Fähigkeiten eines ARM-basierten Chipsatzes freuen, gibt es eine Menge Informationen „hinter den Kulissen“, die wir benötigen leiten Sie es zunächst an Sie weiter. Erstens glauben wir, dass GFXBench einige extrem verzerrte Ergebnisse liefert, und wir sagen das, weil zuvor gezeigt wurde, dass der 10-Kerner des M3 nur 7,4 Prozent schneller ist als der M2, der über die gleiche Anzahl an GPU-Kernen verfügt.

Später wurde bekannt, dass GFXBench seit über einem Jahr nicht mehr aktualisiert wurde. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass bestimmte Optimierungen, die die wahren Fähigkeiten von GPUs der nächsten Generation zeigen sollen, in diesen Benchmarks nicht sichtbar sind. Wir haben auch gesehen, dass GFXBench gezeigt hat, dass der A16 Bionic schneller ist als der A17 Pro, also gibt es zweifellos potenzielle Probleme, die angegangen werden müssen. Last but not least wird GFXBench über unterschiedliche APIs ausgeführt, je nachdem, auf welcher GPU der Benchmark ausgeführt wird.

NVIDIAs RTX 3080 und Laptop RTX 4080 basieren auf DirectX, während sich der M3 Max auf Metal, Apples eigene Grafik-API, konzentriert. Das Fehlen von Unterschieden, die in GFXBench angezeigt werden, könnte also auch auf die Verwendung unterschiedlicher APIs zurückzuführen sein. Wir weisen darauf hin, weil wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass selbst der M2 Max in reinen Rasterisierungsszenarien nicht überzeugen kann, da er Schwierigkeiten hat, spielbare Frameraten zu rendern, wenn ältere Spiele wie Shadow of the Tomb Raider in höheren Auflösungen ausgeführt werden.

Letztlich existieren dedizierte GPUs aufgrund ihrer unübertroffenen Fähigkeiten, und während der M3 Max bei einer Vielzahl von Aufgaben kein Problem ist, ist der Chipsatz letztendlich auf eine interne GPU angewiesen, nicht auf eine externe die Form eines dedizierten Chips auf der Hauptplatine. Wenn Sie jedoch Lust darauf haben, den vollständig entsperrten M3 Max zu Ihrem täglichen Fahrer zu machen, müssen Sie einen Aufschlag von 500 US-Dollar zahlen, wenn Sie ihn entweder mit dem 14-Zoll- oder 16-Zoll-MacBook Pro konfigurieren.