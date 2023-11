Die 29-jährige Hilton-Mutter lebt mit Krebs im Endstadium

Die 29-jährige Hilton-Mutter lebt mit Krebs im Endstadium

ROCHESTER, NY – Dienstag war der letzte Tag des Brustkrebs-Aufklärungsmonats, aber es ist nicht der letzte Tag, an dem Menschen, die mit dieser Krankheit leben, Ihre Hilfe und Unterstützung brauchen. Eine junge, alleinerziehende Mutter aus Hilton mit unheilbarem Brustkrebs setzt sich dafür ein, das Bewusstsein für metastasierende Erkrankungen zu schärfen.

Eine kürzlich im Journal of the American Medical Association veröffentlichte Studie zeigt, dass alle Krebserkrankungen bei jüngeren Frauen, insbesondere bei Frauen unter 50 Jahren, zunehmen. Brianna Minarik lebt diese Statistik als junge, alleinerziehende Mutter mit behandelbarem Brustkrebs nicht mehr heilbar.

Brianna hat einen 5-jährigen Sohn namens Ryder.

„Er ist im wahrsten Sinne des Wortes der liebevollste kleine Junge, ich meine, er ist so fürsorglich und er hilft mir so sehr“, erzählt sie News10NBC.

Es sind nur sie beide, und als Brianna vor etwas mehr als einem Jahr anfing, Armschmerzen zu bekommen, dauerte es ein paar Tage, bis sie ins Krankenhaus kam.

Innerhalb weniger Stunden erfuhr sie, dass sie einen Tumor hatte.

„Ich erinnere mich, wie ich aus der Praxis aufwachte, wo man herausfand, ob es Krebs war oder nicht, und ich erinnere mich an meine Mutter und meine beste Freundin Kim, sie weinten und ich erinnere mich, dass ich einfach mit ihnen weinte, weil ich einfach wusste, dass es schlimm war.“ “, erinnert sich Brianna.

Der Armtumor war tatsächlich sekundär zur Ursache von i

„Mit 28 Jahren wurde bei mir metastasierter Brustkrebs im Stadium 4 diagnostiziert“, sagt Brianna.

Metastasiert bedeutet, dass sich der Brustkrebs so weit ausgebreitet hat, dass er nur noch behandelt, aber nicht geheilt werden kann. Brianna hat Tumore am Arm, an den Hüften, am Steißbein, an der Brust und an der Brust. Ursprünglich wurde ihr ein Jahr zu leben gegeben.

„Ich habe bereits 24 Bestrahlungsrunden an meinen Hüften und meinem Arm hinter mir“, sagt Brianna.

Das hat ihr etwas Zeit verschafft, ihre Prognose wurde auf fünf Jahre verlängert.

Brianna und Ryder geben ihr Bestes, um jeden Tag optimal zu nutzen.

„Ich schätze das Leben viel mehr, ich schätze die Beziehung zu meinem Sohn noch viel mehr“, sagt sie. „Es sind 11 Monate vergangen und es war ein langer Weg, aber ich bin bereit, noch weitere Jahre zu kämpfen.“

Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass die Fünf-Jahres-Überlebensrate von Frauen, bei denen metastasierter Brustkrebs diagnostiziert wurde, steigt und einige Frauen nach der Diagnose sogar noch 10 Jahre oder länger leben können, insbesondere Frauen im Alter zwischen 15 und 39 Jahren.

Brianna hofft, dass diese Chancen zu ihren Gunsten stehen.

„Es ist nicht einfach, aber wir meistern den Tag gemeinsam“, sagt sie.

GoFundMe-Seite für Brianna und Ryder hier.

Eine Benefizveranstaltung für Brianna und Ryder findet am Sonntag, den 26. November, in der White House Lodge, 1100 Lake Road, Webster, NY 14580, statt. Tickets und Anmeldung hier oder telefonisch unter 585-698-5767.