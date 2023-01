Die 26 besten Valentinstagsgeschenke für 2023

Dash Mini-Waffeleisen Frühstück im Bett, irgendjemand? Das herzförmige Waffeleisen von Dash kann für diese köstlichen, mit Sirup getränkten Frühstücksfreuden oder sogar einige herzhafte Rösti und Paninis verwendet werden. Wenn Ihnen Waffelherzen ein bisschen zu kitschig sind, denken Sie daran, dass Sie sie jederzeit auf den Kopf stellen und mit etwas kreativem Trimmen in etwas viel mehr … „freches“ verwandeln können.

Preis: 9,99 $

Lego Sukkulenten Lego-Sukkulenten sind das perfekte Geschenk, wenn jemand Besonderes eine Vorliebe für das Töten von Zimmerpflanzen hat. Mit dem 771-teiligen Bausatz können Sie mit Ihrem Partner etwas bauen, ohne sich um den vorzeitigen Tod Ihrer grünen Freunde sorgen zu müssen, die Ihrem Wohn- oder Arbeitsbereich etwas Farbe und Charakter verleihen können.

Preis: 44,99 $ bis 49,99 $

Katalonien-Decken-Hoodie Wahre Liebe bedeutet, sich so wohl zu fühlen, dass es dir egal ist, wie lächerlich du aussiehst – und es wird nicht viel bequemer als eine Kapuzendecke. Die Pullover von Catalonia eignen sich hervorragend, um es sich in den kühleren Monaten auf der Couch gemütlich zu machen, und sie sind in vielen Farben und Mustern erhältlich, sodass Sie für jeden einen finden können, der zu Ihrem Stil passt.

Preis: 29,99 $ bis 46,99 $

Courant Mag:1 Essentials magnetisches Ladegerät (mit optionalem Monogramm) Das magnetische Qi-Ladegerät von Courant eignet sich hervorragend, um ein Android-Telefon oder ein MagSafe-kompatibles iPhone über Nacht zu entsaften. Im Gegensatz zu den meisten technischen Geräten fällt es jedoch nicht als Schandfleck auf Ihrem Nachttisch auf. Jedes ist entweder mit einem eleganten Stoff oder hochwertigem Leder bezogen, und für zusätzliche 10 US-Dollar können Sie es für etwas Extravaganz mit einem Monogramm versehen lassen.

Preis: $40+

Fujifilm Instax Mini 11 Nur wenige Geräte sind so charmant, um gesellschaftliche Ereignisse festzuhalten und den Alltag zu dokumentieren wie die Instax-Kameras von Fujifilm. Der Mini 11 ist unser Favorit im Bunde, weil er eine großartige Benutzerfreundlichkeit und Fotoqualität in einem erschwinglichen Paket bietet. Sofortbildfilme haben einfach etwas Besonderes, da jedes Foto ein Unikat ist.

Preis: 69,95 $

iRobot Roomba j7 Plus Sie müssen sich nicht darüber streiten, wer beim Staubsaugen hängen bleibt, wenn Sie einen Robovac haben. Der iRobot Roomba j7 Plus ist dank seiner intelligenten Auto-Mapping-Funktion und der selbstentleerenden Reinigungsstation unsere erste Wahl für Saugroboter. Außerdem können Sie es in der iRobot-App wie ein Haustier benennen, das Ihnen beim Aufräumen helfen kann, anstatt umgekehrt.

Preis: 599 $ bis 799,99 $

Xi’an Berühmte Lebensmittel von Jason Wang und Jessica K. Chou Wenn Sie schöne Erinnerungen an das gemeinsame chinesische Essen haben, sollten Sie versuchen, Ihre eigenen Nudeln und Knödel zu Hause zuzubereiten. Xi’an Famous Foods ist eine ausgezeichnete Kette von Nudelläden in New York City, und ihr ebenso ausgezeichnetes Kochbuch kann Ihnen helfen, einige ihrer wunderbar herzhaften Rezepte zuzubereiten, ohne jemals einen Fuß vor Ihre Tür setzen zu müssen.

Preis: 19,29 $ bis 35 $

Amazon-Kindle (2022) Wenn Ihr Partner ein großer Leser ist, ist der neueste Kindle der Einstiegsklasse von Amazon der E-Reader, den Sie kaufen sollten. Es verfügt über USB-C-Aufladung und einen Bildschirm, der so scharf ist wie das Display des Kindle Paperwhite, ist jedoch in einem kleineren, günstigeren Paket erhältlich. Es ist sogar standardmäßig mit 16 GB Speicherplatz ausgestattet, was mehr als genug für die Lesesammlung einer durchschnittlichen Person ist.

Preis: $99,99+

Mophie Powerstation 10K Ständer mit MagSafe Die Powerstation 10K von Mophie unterstützt die volle kabellose Ladegeschwindigkeit von MagSafe mit kompatiblen iPhones, und ihr starker Metallständer bedeutet, dass sie als Ladestation auf Ihrem Schreibtisch stehen kann, wenn Sie nicht unterwegs sind. Es verfügt auch über eine kräftige Kapazität von 10.000 mAh / 37 Wh, die selbst einen iPhone-Akku der Größe Max von leer bis voll aufgeladen mit Energie versorgen kann.

Preis: 129,95 $

Garmin Vivomove Sport Ihr Partner muss keine klobige Smartwatch im Computer-Look tragen, um seine Fitnessziele zu erreichen. Die Garmin Vivomove Sport stellt die perfekte Mischung aus Form und Funktion dar, eine Smartwatch, die wie eine traditionelle Uhr aussieht, aber die Möglichkeit bietet, Ihre Herzfrequenz und verschiedene Workouts zu verfolgen. Seine Größe eignet sich auch hervorragend für schmalere Handgelenke – etwas, das man von Apples neuestem Wearable nicht sagen kann.

Preis: 149,99 $

Notizbücher aus Papier und Leder Ein hochwertiges Notizbuch ist nicht nur ein Ort, an dem Sie Dinge aufschreiben; Es ist ein kleines Andenken, das helfen kann, jemanden in Ihrem Leben zu motivieren, seine Gedanken zu ordnen. Diese Ledernotizbücher von Papier sind in einer Reihe schöner Farben und Designs erhältlich und können mit monogrammierten Initialen auf der Vorderseite oder einem von mehreren folierten Akzenten individuell gestaltet werden.

Preis: $55

Netgear GS308 Netzwerkswitch Was ist romantischer als Ethernet-Ports? Man könnte argumentieren, dass es nur wenige größere Zeichen des Engagements gibt, als sich mit acht Ports mit wunderschön nicht verwalteten Gigabit-Verbindungen niederzulassen. Okay, wenn Sie von Ihrem Valentinsgruß für dieses Geschenk einen Seitenblick bekommen, können Sie sich bei unserem eigenen Nachrichtenreporter Jon Porter beschweren, weil er es vorgeschlagen hat (oder bei mir, weil ich ihn ernst nehme).

Preis: 21,99 $ bis 31,49 $

Wir sind nicht wirklich Fremde: Couples Edition Sie werden überrascht sein, welche neuen Dinge Sie selbst nach Jahren der Verabredung über jemanden erfahren können – alles, was Sie tun müssen, ist zu fragen. Die Couples Edition von We’re Not Really Strangers enthält 150 Fragen, die Sie mit Ihrem Partner teilen können und die sicherlich einige aufschlussreiche, tiefgründige Gespräche anregen werden. Und wenn aufrichtige Offenheit nicht einfach ist, ziehen Sie in Betracht, die Karten mit ein wenig flüssigem Mut zu kombinieren.

Preis: 20,49 $

Apple AirPods (dritte Generation) Die AirPods der dritten Generation sind der ideale Ort, wenn Sie Ihrem iPhone-liebenden Valentinstag ein Set kabelloser Ohrhörer schenken möchten. Sie sind in Bezug auf den Klang eine Stufe höher als das Modell der letzten Generation, aber Ihr Partner wird wahrscheinlich nicht glauben, dass Sie zu viel ausgegeben haben, als wenn Sie sich für die AirPods Pro entscheiden würden. Außerdem bieten sie IPX4-Wasserbeständigkeit und die gleiche Benutzerfreundlichkeit wie frühere Modelle.

Preis: 179 $

Koche dieses Buch von Molly Baz Zusammen zu kochen ist eine großartige gemeinsame Erfahrung, aber es kann ein wenig stressig werden, wenn Sie nicht der erfahrenste Koch sind. Glücklicherweise, Koche dieses Buch bietet eine Reihe hervorragender Gerichte mit großartigem Design und hervorragenden Fotos, ganz zu schweigen von scanbaren QR-Codes für den einfachen Zugriff auf Lehrvideos. Das Zubereiten von Frühstückstacos oder Pastrami-Brathähnchen war noch nie so einfach.

Preis: 23,78 $ bis 32,50 $

Alessi Pulcina Espressomaschine (drei Tassen) Eine gute Tasse Espresso ist wie ein Kunstwerk, und die skurrile Pulcina-Kanne von Alessi hat ein modernes Design, das für eine Galerie geeignet ist. Der Drei-Tassen-Espressokocher hat die perfekte Größe für den Koffein-Kick nach dem Abendessen zu zweit und macht in jedem Zuhause eine gute Figur, egal ob Sie sich für den roten Griff oder die pechschwarze Alternative entscheiden.

Preis: $95

Kodak M35 Filmkamera Die kleine M35 von Kodak ist im Grunde eine Einwegkamera, die mit 35-mm-Filmrollen Ihrer Wahl wiederverwendet werden kann. Der charmante Shooter ist eine unterhaltsame Möglichkeit, in die analoge Fotografie einzusteigen und einige Low-Fi-Bilder zu erstellen, die Sie entweder privat schätzen oder scannen und auf das Gramm hochladen können, damit die ganze Welt sie später sehen kann.

Preis: $17,99+

Der Steinbruch

(PC, Playstation, Xbox) Spielen Der Steinbruch wird sicher für einige gute (und spannende) Verabredungen sorgen, die drinnen verbracht werden. In diesem interaktiven Slasher-Streifen von Supermassive Games spielen Sie abwechselnd Teenager-Berater, die unweigerlich damit beauftragt sind, ein Lager zu beaufsichtigen, das von übernatürlichen Ereignissen geplagt wird. Reg dich nur nicht zu sehr auf, wenn einer von euch den Lieblingscharakter von jemandem tötet.

Preis: 29,99 $

Motorola Talkabout T482 Funkgeräte Ein persönliches Gespräch über ein Walkie-Talkie hat einfach etwas Liebenswertes und Sympathisches. Sie sind für den täglichen Gebrauch zu Hause oder beim Camping und Wandern geeignet, aber es gibt auch einen jugendlichen Schwindel, der mit der Verwendung zu Hause (oder bei Ihren jeweiligen Häusern, wenn Sie nah genug sind) mit Ihrem Partner einhergeht andere.

Preis: 79,99 $

Glutbecher 2 (14 Unzen) Lassen Sie das Getränk Ihrer Wahl nie kalt werden, auch wenn Sie nur noch die letzten Tropfen haben. Der Ember Mug 2 ist ein großartiges Geschenk für jeden Kaffee- oder Teeliebhaber, der dazu neigt, sich ablenken zu lassen, bevor er seine Tasse beendet hat, zumal er es ihm ermöglicht, den intelligenten Becher auf seine perfekte Trinktemperatur einzustellen und diese Temperatur bis zu 80 zu halten Protokoll.

Preis: 149,95 $ bis 179,95 $

Maison Balzac Partybrille Mit den Brillen von Maison Balzac können Sie mit Ihrem Liebsten feiern, auch wenn Sie nur zu zweit sind. Die schicken Glaswaren gibt es in allen möglichen lustigen und unverwechselbaren Formen, die für Weißwein ebenso geeignet sind wie für Cocktails. Unnötig zu sagen, dass Sie und Ihr Partner am Ende nach jeder Gelegenheit suchen werden, nur um sie mit etwas Sekt zu vernichten.

Preis: $45+

Sonos-Roam Der Sonos Roam ist ein hervorragend klingender Bluetooth-Lautsprecher, der sich dank seiner nahtlosen Integration mit dem Rest des Sonos-Ökosystems sowohl für unterwegs als auch für den Heimgebrauch eignet. Es unterstützt auch freihändige Sprachbefehle und verfügt über ein wasserdichtes Design, sodass Sie es zum Strand mitnehmen oder sogar zu Ihrem ausgewiesenen Duschlautsprecher machen können.

Preis: 179 $

Google Pixel Buds A-Serie Trotz ihres Alters sind die Google Pixel Buds der A-Serie ein großartiges Paar kabelloser Ohrhörer mit guten Mikrofonen und einer wunderbaren Klangqualität für den Preis. Sie funktionieren am besten mit Android-Telefonen, können aber mit den meisten Bluetooth-Geräten verwendet werden und verfügen über eine ausreichende passive Geräuschunterdrückung, um Sie ganz gut von der Außenwelt zu isolieren.

Preis: 99 $

NASA-Missionspatches Wenn Ihr Partner eine Faszination für den Weltraum hat, können Sie ihm beim Sammeln aller Arten kranker NASA-Patches helfen, die eine Reihe von wegweisenden Missionen und Raumfahrzeugen abdecken. Sie eignen sich hervorragend zum Verzieren einer Jeansjacke, zum Dekorieren eines Heimbüros oder zum Anziehen von fast allem, was Sie mit einem Miniatur-Hubble-Teleskop schmücken möchten.

Preis: 5,75 $ bis 6,95 $

Ikea Symfonisk Regallautsprecher Der Symfonisk-Regallautsprecher von Ikea ist die günstigste Möglichkeit, mit dem Aufbau eines WLAN-verbundenen Heimlautsprecher-Setups zu beginnen oder ein bestehendes Sonos-Ökosystem zu erweitern. Die kleinen, vielseitigen Lautsprecher klingen großartig und passen fast überall und zu jedem Dekor. Sie können auch ein Bündel für das Hören in mehreren Räumen einrichten oder sie sogar als Surround für eine Sonos-Soundbar verwenden.

Preis: 119,99 $