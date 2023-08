Singapur – Zum dritten Mal, so Thomas Tuchel, sei er mit einem seiner Teams im Rahmen einer Sommervorbereitung zu Gast im Insel- und Stadtstaat Singapur gewesen.

Der 49-Jährige schwärmte von der Megastadt und sagte, sie sei „sehr beeindruckend, eine sehr schöne, saubere und gut organisierte Stadt mit vielen schönen Orten“. Aber jeden Abend landete man auf einer der vielen Dachterrassen. Tuchel grinste.

Entspannte Momente im Trainingslager: FC Bayern-Trainer Tuchel genießt Singapur

Am Montagabend gingen wir auf die Dachterrasse des weltberühmten Marina Bay Sands Hotels, die aussieht, als wären drei freistehende Wolkenkratzer durch ein darauf liegendes Surfbrett verbunden.

„Wir haben mit der Belegschaft zu Abend gegessen“, sagte Tuchel über das Abendessen in luftiger Höhe und in entspannter Atmosphäre, „bei einem Glas Wein, einige tranken ein Glas Bier.“ Das war möglich, weil wir kein Morgentraining eingeplant hatten am Dienstag.“

FC Bayern in Singapur: Freundschaftsspiele unter extremen Bedingungen

Vor dem dritten und letzten Testspiel dieser Asien-Tour gegen Liverpool im Nationalstadion von Singapur (13.30 Uhr, Sky live) absolvierten die Bayern am Dienstagnachmittag eine weitere Einheit, sodass die Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit im Vergleich zu einem Morgentraining etwas erträglicher waren. „Wir nehmen die Wetterverhältnisse in Kauf, das sollte keine Ausrede sein“, betonte Tuchel.

„Es war extrem heiß in Tokio, die Sonne schien den ganzen Tag“, sagte Matthijs de Ligt und freute sich: „Am Montag war es hier etwas kühler, weil es bewölkt war. Wir versuchen, so gut wie möglich zu trainieren, um das zu vermeiden.“ das Beste daraus.“ Die neu zusammengesetzte Verteidigung braucht vor allem Prozesse und Automatismen.

Beliebtes Fotomotiv für asiatische Fans: FC Bayern-Verteidiger Matthijs de Ligt.

Noussair Mazraoui verteidigt derzeit (bis Manchester Citys Kyle Walker verpflichtet werden kann) auf der rechten Außenbahn, mit Alphonso Davies auf der linken Seite, der seine Ballbesitzposition deutlich offensiver interpretieren dürfte – wie ein Flügelspieler.

Davies ist weiterhin konkurrenzlos, da Raphael Guerreiro, der ablösefrei von Borussia Dortmund verpflichtet wurde, wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade etwa fünf bis sechs Wochen ausfallen wird.

Kim und de Ligt: Frischer Wind in der Bayern-Abwehr

In der Innenverteidigung verfügt Tuchel über vier Spieler auf zwei Positionen. Neuzugang Min-jae Kim und Matthijs de Ligt, die im vergangenen Sommer (de Ligt von Juventus Turin) und in diesem Sommer (Kim von SSC Neapel) insgesamt 120 Millionen Euro gekostet haben, wenn man die bereits geleisteten Bonuszahlungen hinzurechnet de Ligt. Der Koreaner und der Niederländer bilden das A-Team, so viel ist klar.

Die 1-B-Besetzung besteht aus Dayot Upamecano und Benjamin Pavard. Die beiden Franzosen kosteten einst knapp 80 Millionen, Upamecano kam vor zwei Jahren für einen Festpreis von 42,5 Millionen von RB Leipzig, für Pavard wurden 2019 35 Millionen zum VfB Stuttgart transferiert.

Unterm Strich sind es rund 200 Millionen Euro – hält diese teure Mauer stand? Die dringendere Frage für Tuchel ist, ob diese Mauer nicht schon vor dem Ende des Transferfensters (1. September) zusammenbricht? Ob es für die Bayern-Gegner qualitativ durchlässig sein wird, wird sich spätestens mit Beginn des Pflichtspiels gegen RB Leipzig zeigen, wenn am 12. August der Supercup-Titel vergeben wird.

Aber Pavard könnte in den nächsten Wochen noch überlaufen. Er will seinen Vertrag zwar nicht über 2024 hinaus verlängern, der Klub möchte aber eine Ablösesumme für den Weltmeister von 2018 erreichen – und das geht erst in diesem Sommer oder im Januar, dem Winter-Transferfenster.

Bleibt er oder geht er? Benjamin Pavard.

Trainer Thomas Tuchel lobt Benjamin Pavard: „Solche Spieler braucht man“

Tuchel betonte, man sei „entspannt, wir warten ab. Er ist ein sehr verlässlicher Spieler. Wir werden ihn sportlich so behandeln, als hätte er einen Zehnjahresvertrag. Es gibt keinen Entscheidungsdruck.“

De Ligt schloss sich Pavards Lob an und sagte: „Benji ist sehr zuverlässig, sehr wertvoll für einen Trainer. Man braucht solche Spieler. Er hat nie signalisiert, dass er nicht bleiben möchte. Je mehr gute Spieler wir haben, desto größer sind unsere.“ Erfolgschancen.“