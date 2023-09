Das war unvermeidlich – da das Apple iPhone 15 Pro Max bereits vor seiner Ankündigung unsere Trendliste anführte, ist es kaum verwunderlich, dass es jetzt, da es offiziell ist, an der Spitze steht.

Und nun gesellt sich der Rest der neu vorgestellten Produktreihe hinzu: Das 15 Pro liegt auf dem zweiten Platz, während das Vanilla 15 ganz oben auf dem Podium steht. Das 15 Plus war am Ende das am wenigsten beliebte Modell des neuen Quartetts und belegte den vierten Platz.

Das Samsung Galaxy S23 Ultra ist das einzige Nicht-Apple-Handy unter den ersten sechs, da es seinen fünften Platz behielt, während das iPhone 14 Pro Max dahinter zurückfiel, da Leute, die über eine Vorbestellung nachdenken, es mit den neuen Modellen vergleichen.

Das Samsung Galaxy A54 ist auf den siebten Platz zurückgefallen – der niedrigste Platz seit vielen Monaten, während das Redmi Note 12 Pro und das Redmi Note 12 die folgenden beiden Plätze belegen. Das Redmi 12 ist das dritte von Xiaomi hergestellte Telefon auf den letzten drei Plätzen der Tabelle.

Wie lange wird die Dominanz von Apple in der Tabelle anhalten? Seien Sie nächste Woche dabei, um es herauszufinden!

