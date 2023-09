Außerdem wurde die Definition von Halluzinieren im Zusammenhang mit generativer KI erweitert, wo es bedeutet, falsche Informationen entgegen der Absicht des Benutzers zu produzieren und die Informationen so darzustellen, als ob sie wahr wären.

Die Website, die auch Thesaurus.com (auch bekannt als mein bester Schreibfreund) betreibt, kündigte 566 neue Einträge und 348 neue Definitionen für Herbst 2023 an, „da das Wörterbuch daran arbeitet, mit der sich ständig verändernden englischen Sprache Schritt zu halten“.

Andere neue Wörter oder erweiterte Definitionen umfassen Nepo Baby (eine Berühmtheit mit einem berühmten Elternteil), Jawn (etwas oder jemand, der kein bestimmtes Wort benötigt), Biohacking (strategisches biologisches Experimentieren, insbesondere an sich selbst), Algo (Computeralgorithmus), und Informationsverschmutzung (das Einbringen von Falschheit, Irrelevanz, Voreingenommenheit und Sensationsgier in eine Informationsquelle, was zur Verwässerung wesentlicher Fakten führt).