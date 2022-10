„Diary of a Wimpy Kid“-Autor Jeff Kinney teilt seine Buchempfehlungen für mittlere Leser

CNN

Als der Autor Jeff Kinney vor mehr als 15 Jahren anfing, die Serie „Diary of a Wimpy Kid“ zu schreiben, wollte er einen Comic schaffen, der bei Erwachsenen Anklang findet und in der Humorabteilung der Buchläden lebt.

„Ich bin wirklich froh, dass ich nicht wusste, dass ich für Kinder schreibe, weil ich denke, dass ein Erwachsener, wenn er ein Kinderbuch schreibt, oft mit der Lektion im Hinterkopf beginnt. Und so wird die Priorität des Buches zur Lektion“, erinnerte sich Kinney kürzlich in einem Interview mit CNN. „Ich konzentriere mich auf Humor und ich konzentriere mich auf die Dinge, die mich zum Lachen bringen würden. Und ich denke, das ist Teil der geheimen Sauce von ‚Diary of a Wimpy Kid‘.“

Wie sich herausstellte, wurde Kinneys „geheime Zutat“, das unangenehme, urkomische und höchst nachvollziehbare Leben in der Mittelschule des Siebtklässlers Greg Heffley aufzuzeichnen, bei jungen Lesern sehr beliebt. „Diary of a Wimpy Kid“ hat sich nach Angaben des Verlags mehr als 275 Millionen Mal verkauft, wobei Buch Nummer 17 der Reihe „Diper Överlöde“ am 25. Oktober erscheint.

„Greg ist schwachsinnig. Normalerweise bedeutet es so etwas wie ein körperlicher Schwächling, aber es kann auch einfach jemanden bedeuten, der nicht so effektiv ist. Und ich denke, Greg fühlt sich so“, sagte Kinney. „Wenn Sie sich ihn auf dem Cover von Buch eins ansehen, wissen Sie alles, was Sie über Greg wissen müssen. Er hat das Gefühl, dass er das Gewicht der Welt auf diesem Rucksack schultert, den er trägt.“

Kinney sagte, er sehe Greg eher als Zeichentrickfigur denn als literarische Figur. Damit, erklärte er, gehe eine konsequente Verpflichtung gegenüber seinem Publikum einher.

„Wenn Sie eine Zeichentrickfigur haben, ist das ein Versprechen an den Leser, dass sie nicht verschwinden wird und dass sie sich nicht so sehr verändern oder weiterentwickeln wird. Sie sind erkennbar“, sagte Kinney. „Kinder wachsen natürlich aus meinen Büchern heraus, aber es ist ein großer Trost zu wissen, dass die Geschichte weitergeht … diese Bücher sind seit langer Zeit ein fester Bestandteil im Leben vieler junger Menschen. Es ist irgendwie cool, sich vorzustellen, dass man ein Teil des Gewebes der Jahre des Erwachsenwerdens der Menschen ist.“

Kinder mit einer großen Auswahl an Büchern in Kontakt zu bringen, ist etwas, was Kinney schätzt, sowohl als Autor als auch als Mitbegründer des unabhängigen Buchladens An Likely Story in Plainville, Massachusetts, den er zusammen mit seiner Frau besitzt.

Auf die Frage nach einem jüngsten kulturellen Schritt, verschiedene Bücher aus Schul- und öffentlichen Bibliotheken zu verbieten, zitierte Kinney einen von ihm und mehr als tausend anderen Autoren unterzeichneten Brief an den Kongress, der von der zweifachen Newbery Honor-Gewinnerin Christina Soontornvat verfasst wurde: „‚Lesen von Geschichten die die Vielfalt unserer Welt widerspiegeln, schafft Empathie und Respekt für die Menschlichkeit aller.’“

„Repräsentation ist nicht nur ein Schlagwort“, fügte Kinney hinzu. „Es ist wichtig. Manchmal ist es für das langfristige Überleben eines Kindes unerlässlich. Ich denke, wir alle sollten dafür sorgen, dass unsere Kinder unterschiedliche Sichtweisen erleben, denn das macht uns als Menschen und als Land besser.“

Mit diesem Ziel vor Augen, hier sind fünf von Kinney empfohlene Bücher für Leser der Mittelstufe:

„Die Tür ohne Wiederkehr“, von Kwame Alexander

In diesem von der Geschichte inspirierten Roman schickt ein plötzlicher Verlust den 11-jährigen Kofi Offin auf eine „erschütternde Reise über Land und Meer und weg von allem, was er liebt“, heißt es in der Beschreibung der Geschichte des Verlags.

„Klassenakt: Neues Kind,“ von Jerry Craft

Drew Ellis, ein Graphic Novel mit Herz und Humor, ist einer der wenigen Farbigen an einer renommierten Privatschule. Während der soziale Druck zunimmt, „wird Drew einen Weg finden, die Kluft zu überbrücken, damit er und seine Freunde sich wirklich akzeptieren können? Und vor allem, wird er sich endlich selbst akzeptieren können?“ fragt der Verlag synopsis.

„Drei Schlüssel“, von Kelly Yang

Als Fortsetzung des preisgekrönten Romans „Front Desk“ steht die Sechstklässlerin Mia in der Schule und zu Hause im Calivista Motel ihrer Familie vor neuen Herausforderungen. „Aber wenn jemand den Schlüssel finden kann, um durch turbulente Zeiten zu kommen“, heißt es in der Beschreibung des Autors, „dann ist es Mia Tang!“

„Der letzte letzte Sommertag“, von Lamar Giles

Eine magische Geschichte mit Fantasie und Heldentum über zwei abenteuerlustige Cousins, die sich einen verlängerten Sommer wünschen und dabei versehentlich die Zeit einfrieren. Laut der Zusammenfassung des Verlags erfahren die Jungs, dass „die Geheimnisse, die zwischen den Sekunden, Minuten und Stunden verborgen sind, nicht ganz den endlosen Spaß machen, den sie erwartet haben!“

„Jungs werden Menschen sein“ von Justin Baldoni

Der Produzent, Schauspieler und Autor Baldoni, ein Leitfaden zum Aufbau von Selbstwertgefühl für Jungen ab 11 Jahren, untersucht das soziale und emotionale Lernen rund um Selbstvertrauen, Mut, Stärke und Männlichkeit. „In diesem Buch geht es nicht darum, die Regeln des Jungenclubs zu lernen“, heißt es in einem Slogan, „sondern darum, sie zu VERLERN.“