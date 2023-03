De Diablo-franchise heeft een aantal ongelooflijke hoogtepunten en meer dan een paar dieptepunten gekend.

Spellen zoals Diablo II: herrezen kreeg een enorme hype toen het voor het eerst werd aangekondigd, maar slaagde er niet in om fans te overtuigen toen het werd uitgebracht. Diablo Onsterfelijk werd vanaf de eerste dag belachelijk gemaakt en stopte niet na de release. Diablo 4 is echter weer een inzending in de serie met veel geroezemoes, en het ontwikkelaarsteam begrijpt de druk die erop staat en de erfenis die het moet waarmaken wanneer het op 6 juni uitkomt.

Na acht tot tien uur Diablo 4 te hebben gespeeld op de Xbox-serie X in december kan ik bevestigen dat de korte tijd die ik met de game heb doorgebracht ronduit verontrustend was – op een goede manier. Fans van de game kunnen de game vanaf vrijdag zelf bekijken met de Diablo 4 bèta.

De tagline “Return to Darkness” van de game is meer dan een marketingtruc. Het luidt een terugkeer in naar de sombere, duistere wereld van Diablo die gamers in de ban houdt sinds het debuut van het origineel in 1997. In die tijd was het spelen met een baas genaamd Diablo al verontrustend genoeg. In de huidige tijd moet de envelop een beetje meer worden gepusht.

“Als je kijkt naar de popcultuur in de industrie, dan heb je Game of Thrones, Walking Dead en Sons of Anarchy”, zegt Rod Fergusson, algemeen directeur van Diablo. “Dit zijn erg duistere onderwerpen en duistere thema’s die mainstream zijn. We hadden het gevoel dat dit een kans was om Diablo’s roots een beetje te omarmen en naar de voorgrond te brengen en het ook mainstream te maken.”

Aan het hoofd van deze donkere toon staat de belangrijkste antagonist, Lilith. Ze is de dochter van Mephisto, een van de Grote Kwaden, en wordt de Moeder van het Heiligdom genoemd, de wereld waarin de Diablo-serie zich afspeelt. In tegenstelling tot eerdere games waar er een langzame opbouw was naar de grote baas achter al het kwaad in de wereld, zette Blizzard Lilith vanaf het allereerste filmpje voorop.

Wanneer het later in juni wordt gelanceerd, heeft Diablo 4 vijf klassen beschikbaar om te spelen: Barbarian, Rogue, Sorceress, Necromancer en Druid. Omdat de Necromancer niet beschikbaar was, ging ik met de Barbarian mee om een ​​idee te krijgen van het melee-gevecht en hoe dynamisch het is. Het is ook een van de klassen die ik het meest heb gespeeld in de serie.

De speelbare build begint bij Fractured Peaks waar het paard van mijn held wordt gedood en hem alleen achterlaat in een grot voor de nacht. Vanuit de grotten kwam de eerste halte, Nevesk, een heel klein stadje waar de dingen niet zijn wat ze lijken. Lilith had al een impact op de weinige mensen hier, en haar ware kracht komt doordat ze mensen hun duistere kant laat uitleven. Dit was de eerste interactie die mijn personage had met andere NPC’s, en het was vrij duidelijk hoe de ontwikkelaars de held meer een rol wilden geven in het verhaal door hun eigen dialoog te hebben en een rol te spelen in de tussenfilmpjes.

Het is in de stad Nevesk waar het effect van Lilith op de mensen van Sanctuary wordt getoond. Ze is veel meer dan alleen slecht zijn, wat haar tot een interessante tegenstander maakt in vergelijking met de andere Great Evils uit eerdere Diablo-titels. Hoewel haar uiteindelijke plan niet in het begin duidelijk is, wordt Lilith’s aanwezigheid onmiddellijk gevoeld en werd dit opzettelijk gedaan door het ontwikkelingsteam.

Blizzard Entertainment



“Door je haar verhaal te laten ontrafelen over wat er gebeurt, haar impact op de wereld, krijg je haar motivaties te horen”, aldus game director Joe Shely. “Je leert begrijpen wat ze probeert te doen en je raakt meer met haar verbonden en misschien is er zelfs een beetje dubbelzinnigheid waar je bent: kijk naar Star Wars en ga alsof Vader misschien gelijk had. Ik denk dat dat idee meer gezichtstijd hebben met de grote slechterik betekent dat het een veel bevredigender besluit is terwijl je door het verhaal speelt, terwijl je er doorheen gaat.

Diablo 4 wijkt niet af van de hack-and-slash-actie waar de serie bekend om staat, maar bewegingen voelen vloeiender en actiever aan dankzij de ontwijkingsbeweging. Voor het eerst geïntroduceerd in Diablo 3, voelt de ontwijkknop meer geïntegreerd aan in het vervolg. Bepaalde vijanden telegraferen aanvallen, waardoor de speler als reactie weg kan schieten. De ontwikkelaars zeggen dat naarmate de spelers een hoger niveau bereiken, andere opties om te ontwijken, zoals het kunnen uitvoeren van meerdere ontwijkingen tegelijk, kunnen worden ontgrendeld.

Blizzard Entertainment



De skill tree in Diablo 4 is ook geëvolueerd. Als iemand die alle Diablo-spellen speelde, was dat even wennen. De beschikbare opties geven spelers de vrijheid om zich aan te passen aan specifieke speelstijlen, maar zullen nieuwkomers niet in verwarring brengen. Als barbaar zou ik me kunnen concentreren op wapens met twee handen voor snellere aanvallen die meer bloedingsschade aanrichten of met een tweehandig slagwapen om een ​​draaiende aanval uit te voeren waarmee ik door enorme groepen vijanden heen kan snijden. De boom zag eruit als een buffet van aanvallen, maar er zat een logica in, net als in eerdere Diablo-games.

Zoals verwacht in een Diablo-game, zijn er genoeg kerkers om te wissen in Diablo 4. maar de nieuwe open wereld van de game voegt een laag complexiteit toe aan de procedure. Ik was verrast toen ik een klif tegenkwam en er was een optie om “naar beneden te klimmen” die naar een ander deel van de kaart leidde.

Hoewel er geen uitgestrekte, uitgestrekte open wereld is zoals Elden Ring of The Legend of Zelda: Breath of the Wild, was het interessant om een ​​groter land te verkennen. Eerdere Diablo-games hadden procedureel gegenereerde kaarten die groot maar beperkt waren. Hoewel Fractured Peak nog steeds beperkt was, voelde het niet alsof ik aan een kaart gebonden was. Er zijn paarden beschikbaar om te kopen, maar alleen nadat je een zoektocht hebt voltooid die later beschikbaar is.

Blizzard Entertainment



In de tijd dat ik de build speelde, merkte ik dat ik gedwongen werd door het verhaal van Diablo 4 en hoe het speelde, wat ik niet voelde in Diablo 3, waar het de gameplay was die ervoor zorgde dat ik terugkwam, maar de verhaallijn werd snel vergeten. Combineer dat met een open wereld en ik werd nog meer verleid om te verkennen en tegelijkertijd te zien hoe ik mijn Barbarian kan bouwen. Het is die combinatie van verhaal en gameplay die wat ik speelde van Diablo 4 zo interessant maakt en voor fans hetzelfde zou moeten zijn als het uitkomt.

Diablo 4 komt in juni uit op de pc, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S voor $70.