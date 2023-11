Diablo 4-Leak deutet darauf hin, dass der klassische Schauplatz im ersten DLC zurückkehrt

Ein Diablo 4-Leak von Dataminern deutet darauf hin, dass Spieler möglicherweise bald an einen klassischen Ort zurückkehren. Machen Sie sich bereit, durch den Dschungel zu toben!

Das Datenleck, das Reddit mitgeteilt wurde, deutet darauf hin, dass die erste Diablo 4-Erweiterung namens „Vessel of Hatred“ in die üppigen Dschungel von Kurast zurückkehren könnte. Diejenigen, die Diablo 2 oder sein Remake Diablo 2: Resurrected gespielt haben, werden sich an den Ort aus dem dritten Akt des Spiels erinnern.

Die Stadt Kurast ist von dichter Wildnis umgeben, die von Diablo, der in der Region war, um seinen Bruder Mephisto aus seinem Gefängnis tief in einem der Dschungeltempel zu befreien, von Dämonen heimgesucht wurde. Die Helden von Diablo 2 verfolgten Diablo mit Hilfe einer Söldnertruppe namens Iron Wolves und konnten Mephisto besiegen und den Herrn des Hasses zurück in die Hölle verbannen. Wo er bis Diablo 4 blieb.

Blizzard Entertainment Mephisto wird wahrscheinlich der Hauptschurke des ersten Diablo 4 DLC sein.

Leider erholte sich Kurast nie von dem Angriff und wurde später von seinen Bewohnern verlassen. Dennoch enthalten viele verschiedene Dateien aus den dataminierten Informationen neben verschiedenen Aktionen und Gegenständen das Wort Kurast, was darauf hindeutet, dass die Region im ersten DLC eine herausragende Rolle spielen wird. Natürlich muss dieser Leak noch als echt bestätigt werden, aber wenn ja, zeichnet er ein spannendes Bild davon, wohin die Geschichte und das Setting von Diablo 4 führen könnten.

Es passt auch zum Ende von Diablo 4, wo Mephisto nach Sanctuary zurückkehrt und ein neues „Gefäß des Hasses“ im Visier hat. Das größte Übel könnte nach Kurast zurückkehren, um etwas zurückzuholen, das er dort zurückgelassen hat, oder es könnte andere heimtückische Pläne haben, die die Region und ihre leidgeprüften Menschen betreffen. Schließlich ist dies die Region, die viele Fans mit Mephisto assoziieren, also macht das alles sehr viel Sinn.

Interessanterweise ist Kurast auch die Heimat der Hexendoktoren, die sich in Diablo 3 als Charakterklasse dem Kampf gegen die Großen Übel anschlossen, nachdem ihre Region dezimiert wurde. Könnte das bedeuten, dass die Hexendoktoren die nächste Charakterklasse sind, die in der Erweiterung „Vessel of Hatred“ zu Diablo 4 hinzugefügt wird?

Das Leak enthält auch viele Dateinamen, die das Wort „Söldner“ verwenden, was darauf hindeutet, dass die Iron Wolves oder andere Söldner zum Spiel hinzugefügt werden könnten – was den Spielern endlich die Möglichkeit gibt, Follower wie in Diablo 2 und 3 zu verwenden.