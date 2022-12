Dhanush schlägt Alia Bhatt, Yash, Hrithik Roshan, Samantha Ruth Prabhu und wird IMDbs beliebtester indischer Star

Superstar Dhanush hatte ein fantastisches Jahr 2022. Abgesehen von seiner Leistung der Superlative in Maaran, Naane Varuvean und Thiruchitrabalam machte er sogar seine Fans stolz, indem er mit „The Grey Man“ ein beeindruckendes Debüt in Hollywood gab. Aufgrund seiner fantastischen Erfolgsbilanz hat IMDb Dhanush als den beliebtesten indischen Star des Jahres 2022 eingestuft.

Die populäre Datenbank veröffentlichte ihre Liste der besten indischen Schauspieler, basierend auf ihren Leistungen und öffentlichen Stimmen. In der Liste führt der Asuran-Star die Liste an, gefolgt von Alia Bhatt für ihre makellose Leistung in Filmen wie Gangubai Kathiawadi, RRR, Darlings und Brahmastra Part One: Shiva. Aishwarya Rai Bachchan sicherte sich mit ihrem Auftritt in Ponniyin Selvan Part One den dritten Platz.

Ram Charan umwirbt seine Fans auch mit der beeindruckenden Darstellung von Alluri Sitaram Raju in SS Rajamoulis RRR und belegte den vierten Platz in der Liste. Yashoda-Star Samantha Ruth Prabhu und Vikram Vedha-Star Hrithik Roshan belegten im Countdown die Plätze fünf und sechs. Der gute Newwz-Star Kiara ist der einzige Bollywood-Star in der Liste nach Hrithik Roshan, der es geschafft hat, sich einen Platz in der Liste zu sichern. Unter den unteren drei haben wir Jr. NTR, Pushpa-Star Allu Arjun und KGF-Star Yash.

Hier ist die Liste

Uuuund wir sind in dem Moment angekommen, auf den wir alle gewartet haben, um die IMDb Top 10 der beliebtesten indischen Stars des Jahres zu präsentieren Wer war dieses Jahr Ihr liebster indischer Star? #IMDbBestof2022 pic.twitter.com/w6deLsCZ9y — IMDb Indien (@IMDb_in) 7. Dezember 2022

Unmittelbar nach der Veröffentlichung der Liste feierten Dhanushs Fans Dhanushs Leistung und schütteten ihre Liebe über den Post aus. Ein Benutzer behauptete: „Global Star @dhanushkraja“. Ein anderer Benutzer schrieb: „Aishwarya Rais Macht und Ruhm sind ewig. Sie wird immer die ultimative Königin von Bollywood sein.“ Viele Yash-Fans nannten ihn „BOSS“ und gaben an, dass sie nicht von IMDb-Bewertungen betroffen seien. Einige Internetnutzer bezeichneten die Datenbankbewertungen sogar als unwirklich und bezweifelten die Echtheit der Bewertungen.

Ein Internetnutzer schrieb: „Ich hätte nicht mehr für möglich gehalten, Favoriten aus der indischen Filmindustrie zu haben, aber dann habe ich eine ganz neue Welt der Großartigkeit entdeckt. Danke für die Unterhaltung und danke, dass du so cool bist!“ Im Jahr 2023 haben Dhanush drei Hauptveröffentlichungen, Vaathi, Sir und Captain Miller.