DH Peligro, Schlagzeuger der legendären Punkrockband Dead Kennedys, stirbt im Alter von 63 Jahren

DH Peligro, ein Schlagzeuger der Punkrock-Ikonen The Dead Kennedys und ehemals Red Hot Chili Peppers, starb am Freitag an einer Kopfverletzung, wie seine Band mitteilte. Er war 63.

„Die Polizei vor Ort gab an, dass er an einem Kopftrauma gestorben ist, das durch einen versehentlichen Sturz verursacht wurde“, heißt es in einer Erklärung der Dead Kennedys. „Vorkehrungen stehen noch aus und werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben. Wir bitten Sie, die Privatsphäre der Familie in dieser schwierigen Zeit zu respektieren.“

Peligro starb laut Mitteilung in seinem Haus in Los Angeles.

Peligro, der mit bürgerlichem Namen Darren Henley heißt, war laut seiner Biografie auf der Website der Dead Kennedys seit 1978 eine Säule in der Musikszene von San Francisco und Los Angeles.

Er war bis zur Auflösung der Band im Jahr 1986 Schlagzeuger der Punkrock-Legenden The Dead Kennedys, danach schloss er sich für einige Zeit den Red Hot Chili Peppers an, berichtete die CNN-Tochter KARE.

Seine Leidenschaft für Punkrock und funky Musik setzte sich mit seiner neuen Band Peligro fort, in der er als Sänger und Gitarrist auftrat.

Fans haben Peligros Instagram-Posts mit Kommentaren überschwemmt, die ihn ehren und für ihn beten, und Freunde haben ihm herzzerreißende Abschiede hinterlassen: „Ich liebe dich, mein Freund. Ich bin so traurig, dass ich dich nicht mehr umarmen werde“, schrieb einer.

Andere Bandkollegen und Freunde, darunter Red Hot Chili Peppers-Bassist Flea, haben Peligro ebenfalls in den sozialen Medien Tribut gezollt.

„Mein lieber Freund, mein Bruder, ich vermisse dich so sehr. Ich bin heute am Boden zerstört, ein Tränenfluss, aber mein ganzes Leben lang werde ich jede Sekunde schätzen. Als ich dich 1981 zum ersten Mal mit den DKs spielen sah, hast du mich umgehauen. Die Kraft, die Seele, die Leichtsinnigkeit“, schrieb Flea auf Instagram zusammen mit einem Foto des Rockers. „Du bist der wahrhaftigste Rocker und ein entscheidender Teil der rhcp-Geschichte. DHP in the place to be, du lebst für immer in unseren Herzen, du wilder Mann, du Freudenbringer, du riesenherziger Mann.“

Der Gitarrist von Alice In Chains, William DuVall, sprach ebenfalls eine Hommage aus und erinnerte sich an einen von Peligros denkwürdigen Auftritten als Rocker, dessen Leidenschaft für das Schlagzeug durch die Menge pulsierte, wann immer er vor das Set trat.

„Trommelheld. Super cooler Typ“, DuVall schrieb auf Twitter. „Ich werde nie den Gig von DK vergessen, den ich im Mai ’83 im 688 gesehen habe, wo er, nachdem er seine Drums das gesamte Set zerschreddert hatte, die Show beendete, indem er mit einem einzigen Sprung über sein Kit direkt in die Menge sprang. Scheiß Legende. Ruhe in Frieden.“