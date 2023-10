Der Sachverhalt ist geklärt, nun kann es losgehen. Julian Nagelsmann ist mit seinem Auftritt am Freitagmittag dabei offiziell der neue Bundestrainer. Der DFB freut sich sehr über die hochwertige Lösung. Denn jeder weiß: Es hätte auch anders laufen können.

Dessen ist sich auch Rudi Völler bewusst. Bei der Nagelsmann-Leistung (alle Infos hier) Der Sportdirektor gibt offen zu, dass der DFB angesichts des Zeitdrucks großes Glück hatte, überhaupt eine solche Option zu haben.

DFB-Sportdirektor Völler gesteht „einen Glücksfall“ ein

Plötzlich musste alles sehr schnell gehen. Nach dem Debakel gegen Japan (1:4) war neun Monate vor der Europameisterschaft 2024 plötzlich klar, dass im eigenen Land ein neuer Trainer benötigt wurde. Hansi Flick gelang nach den enttäuschenden Turnieren 2018, 2021 und 2022 keine Wende. Plötzlich herrschte Hektik – denn die Optionen für einen Nachfolger lagen nicht gerade auf der Hand.

+++ Julian Nagelsmann: Ist er nach der Heim-EM wieder abgereist? Bundestrainer spricht Klartext +++

DFB-Präsident Bernd Neuendorf verriet am Freitag, dass man sich schnell auf Julian Nagelsmann als A-Lösung geeinigt habe. Rudi Völler gab dann zu, dass man ziemlich verwirrt war, mitten in der Saison überhaupt eine so hochkarätige Option zu haben.

„Das ist nicht alltäglich“

„Es war ein Glücksfall, dass wir nach der Trennung von Hansi Flick zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt mit Julian einen Trainer auf dem freien Markt hatten, der bereit war, einzuspringen und zu helfen“, sagte der Sportdirektor.

Und weiter: „Das ist nicht alltäglich. Normalerweise ist es sehr schwierig. Gerade weil Julian, das wissen wir alle und das ist keine Übertreibung, zum Winter hin unglaublich gute Anfragen von internationalen Spitzenklubs hatte.“ Nach seinem kometenhaften Aufstieg als Trainer und den Erfolgen bei Hoffenheim, Leipzig und den Bayern kann man sich das gut vorstellen. Ausgerechnet jetzt Während der Saison stand er zur Verfügung.

Hinter Nagelsmann wurde es langsam eng

Bei der nächsten Länderspielpause hätte es vermutlich anders ausgesehen. Im Herbst ziehen traditionell die ersten Vereine nach Fehlstarts die Reißleine. Nagelsmann hätte bei jedem Topklub ganz oben auf der Liste gestanden und vermutlich schon im Oktober etwas anderes vereinbart.

Top-Neuigkeiten:

Es ist schwer vorstellbar, was passiert wäre, wenn Julian Nagelsmann bereits einen neuen Job hätte oder kein Interesse an der Position des Bundestrainers hätte. Matthias Sammer sagte von sich aus, dass Jürgen Klopp seinen Liverpool-Vertrag für die Nationalmannschaft wahrscheinlich nie gekündigt hätte und dass Louis van Gaal eine äußerst mutige und ungewöhnliche Verpflichtung gewesen wäre – wenn er überhaupt zugestimmt hätte. Eine Notlösung wäre nötig gewesen. Angesichts der aktuellen Stimmung und sportlichen Situation der Nationalmannschaft sowie der bevorstehenden Heim-EM wäre das fatal gewesen.