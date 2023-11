DFB trennt sich von Voss-Tecklenburg

Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der DFB GmbH & Co KG stimmten dem Schritt am Samstag in einer Sitzung zu. DFB-Präsident Bernd Neuendorf dankte Voss-Tecklenburg anschließend „im Namen des DFB und auch persönlich für die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren“. In dieser Zeit seien „wichtige Impulse im Bereich des Frauenfußballs gegeben worden“, sagte er.